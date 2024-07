iPhone pode ganhar recurso INÉDITO ainda em 2024; confira

A Apple pode integrar a IA do Google em seus iPhones ainda este ano. Entenda o possível acordo e as novidades que podem surgir dessa parceria.

Google e Apple podem firmar parceria para que a Apple Intelligence e o Gemini tenham integração nativa em dispositivos da marca da maçã; entenda mais sobre o acordo

A IA da Apple já tem parceria confirmada com a OpenAI, e deve ser lançada em setembro deste ano, com os novos sistemas operacionais iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Nas próximas linhas, entenda mais detalhes sobre um possível acordo entre a Apple Intelligence e a OpenAI.

Google e Apple podem colaborar para integrar suas IAs em dispositivos da maçã.

Apple e Gemini Google: entenda possível acordo

Conforme o divulgado pelo jornalista da Bloomberg Mark Gurman, especializado em Apple, a big tech busca fechar acordo com o Google até o lançamento da Apple Intelligence, previsto para setembro deste ano.

A ideia do acordo é que o uso do Gemini seja sugerido ao usuário em momentos em que a tecnologia da maçã não consiga responder a alguma questão. Dessa forma, o próprio recurso indicará um prompt para o chatbot, que só será acionado caso o dono do dispositivo decida que sim.

Esse pode ser o segundo acordo de integração da Apple Intelligence com um chatbot. Durante o anúncio da tecnologia durante a WWDC 2024, conferência anual da empresa para desenvolvedores, em junho deste ano, a Apple confirmou a parceria já esperada com a OpenAI.

Ainda conforme o relatório divulgado pela Bloomberg, a Apple teria recusado um acordo de integração de IA com a Meta. A negativa teria ocorrido após a gigante dos celulares não concordar com as políticas de privacidade do Meta AI.

Vale lembrar que da dona do WhatsApp e Instagram está enfrentando entraves judiciais no Brasil por conta de sua política de privacidade relacionada à Meta AI.

Como funciona a Apple Intelligence?

A Apple Intelligence é a inteligência artificial da Apple que promete tornar a interação com a Siri ainda mais natural e robusta.

Ela também poderá programar mensagens de texto e executar ações dentro de outros aplicativos do iOS. Já a parceria com a OpenAI promete trazer uma capacidade avançada de interpretação e geração de conteúdo em texto e imagem.

O ChatGPT deverá seguir as regras de privacidade da Apple Intelligence. A expectativa agora é saber se os rumores da integração com o Gemini também podem ser reais e como poderão ser aplicadas ao recurso da Apple.

Vale lembrar que, de acordo com a empresa, a Apple Intelligence deve chegar apenas para usuários dos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

A possível integração entre a Apple e o Google através do uso do Gemini tem causado muita especulação. Isso porque o Gemini é um sistema de IA avançado do Google que pode complementar a Apple Intelligence em diversas funcionalidades.

O principal objetivo desta parceria seria aprimorar ainda mais a capacidade dos dispositivos da Apple em fornecer respostas e executar tarefas complexas.

O que esperar da parceria entre Apple e OpenAI?

Com a parceria já anunciada entre a Apple e a OpenAI, a Apple Intelligence receberá um reforço significativo em termos de capacidade de processamento e resposta.

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, é uma das ferramentas mais avançadas em geração de texto e imagem, o que poderá oferecer aos usuários uma experiência mais completa e interativa.

A expectativa é que essa colaboração permita à Apple oferecer recursos inovadores aos seus usuários, como a criação de conteúdos personalizados e respostas mais precisas a comandos de voz.

A integração com o ChatGPT também promete manter altos padrões de privacidade, seguindo as diretrizes rigorosas da Apple para proteção de dados dos usuários.

Possíveis implicações para os usuários de iPhone

Para os usuários de dispositivos Apple, essas integrações podem trazer inúmeras vantagens. Primeiramente, a interação com a Siri e outros aplicativos nativos será mais fluida e eficiente.

Além disso, a capacidade de gerar e interpretar conteúdo em tempo real poderá abrir novas possibilidades para o uso dos dispositivos no dia a dia.

Outro ponto a ser destacado é a possibilidade de os usuários personalizarem ainda mais seus dispositivos.

Com a IA da Apple trabalhando em conjunto com a OpenAI e potencialmente com o Google, os usuários poderão contar com um assistente virtual mais versátil e adaptável às suas necessidades individuais.

Embora as informações sobre a integração entre Apple e Google ainda sejam rumores, o potencial dessa parceria é inegável. Com o lançamento iminente da Apple Intelligence, as expectativas estão altas para ver como essas tecnologias avançadas serão implementadas nos dispositivos da Apple.

A parceria com a OpenAI já confirma um passo significativo para a Apple no campo da inteligência artificial.

Se a colaboração com o Google se concretizar, os usuários poderão esperar uma evolução considerável nas funcionalidades de seus dispositivos, tornando a experiência de uso ainda mais enriquecedora e personalizada.

