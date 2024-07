Instagram que nada! Dona do TikTok lança NOVA PLATAFORMA INÉDITA e impressiona usuários

Novo aplicativo da ByteDance, dona do TikTok, desafia o Instagram com foco em compartilhar momentos autênticos. Disponível em 12 países, ainda não foi lançado no Brasil.

A ByteDance, empresa por trás do TikTok, lançou um novo aplicativo chamado Whee, projetado para competir diretamente com o Instagram.

Descoberto pelo site Android Police em junho, o Whee se destaca pelo layout semelhante ao do Instagram, mas com um enfoque em compartilhar momentos da vida com amigos próximos.

Essa abordagem lembra a proposta do BeReal, popular em 2023, que incentiva o compartilhamento espontâneo de imagens em situações cotidianas. Embora o Whee já esteja disponível na Play Store, sua operação ainda não começou no Brasil e está limitada a 12 países. Saiba mais a seguir!

ByteDance lança rede social Whee para competir com o Instagram. Plataforma oferece compartilhamento espontâneo de fotos entre amigos, mas ainda não chegou ao Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o Whee?

O Whee é descrito como “o lugar para amigos próximos compartilharem momentos da vida em fotos”. Seu layout é muito parecido com o do Instagram, mas a intenção é criar uma experiência mais íntima e autêntica.

Esta rede social visa proporcionar um ambiente onde os usuários se sintam à vontade para compartilhar imagens de maneira espontânea, semelhante ao que o BeReal oferece.

Características do Whee:

Layout semelhante ao Instagram

Enfoque em compartilhar momentos com amigos próximos

Disponível em 12 países inicialmente

O Whee pode ser uma alternativa interessante para aqueles que buscam uma rede social focada na autenticidade e nas conexões reais, afastando-se das imagens altamente produzidas comuns no Instagram.

TikTok Notes: a primeira investida da ByteDance

Antes do Whee, a ByteDance já havia iniciado uma ofensiva contra o Instagram com o lançamento do TikTok Notes em abril deste ano.

Essa rede social de fotos apresenta um feed semelhante ao Pinterest, mas com a opção de seguir e interagir com amigos.

O TikTok Notes destaca-se pela sua interface intuitiva e pela maneira como integra elementos de outras plataformas de mídia social.

Principais funcionalidades do TikTok Notes:

Feed similar ao Pinterest

Possibilidade de seguir e interagir com amigos

Foco em fotos e notas curtas

A introdução do TikTok Notes mostra a determinação da ByteDance em expandir seu domínio além do TikTok, oferecendo novas formas de interação social que competem diretamente com gigantes como Instagram e Pinterest.

Conflito EUA vs TikTok

Abril também foi um mês turbulento para a ByteDance devido ao conflito com o governo dos Estados Unidos.

Em 25 de abril, o presidente Joe Biden promulgou um projeto de lei que exige que a ByteDance venda o TikTok. Caso contrário, o aplicativo será proibido nos EUA.

Essa medida visa assegurar que o TikTok continue operando nos EUA sob propriedade americana, mitigando preocupações de segurança nacional.

Pontos-chave do conflito:

Lei exige a venda do TikTok pela ByteDance

Proibição do TikTok nos EUA se a venda não ocorrer

Esforços para garantir a operação do TikTok sob propriedade americana

No entanto, separar o TikTok da ByteDance é uma tarefa complexa. Relatórios da Forbes revelam a profunda interconexão entre as duas entidades, dificultando uma separação clara. Muitos funcionários indicam que as operações e estruturas das empresas são fortemente sobrepostas.

Impactos e Expectativas

O lançamento do Whee e do TikTok Notes indica uma estratégia agressiva da ByteDance para diversificar suas ofertas e consolidar sua presença no mercado global de redes sociais.

Ao competir com grandes players como Instagram e Pinterest, a empresa busca atrair usuários que valorizam a autenticidade e a interação real.

Perspectivas para o Whee:

Potencial para atrair usuários buscando autenticidade

Desafio de competir com redes sociais estabelecidas

Expansão gradual para novos mercados, incluindo o Brasil

A tensão com o governo dos EUA adiciona um elemento de incerteza ao futuro do TikTok, mas também pode abrir novas oportunidades para a ByteDance ajustar suas estratégias de mercado e fortalecer seu portfólio de aplicativos.

Em resumo, a ByteDance continua a inovar e expandir suas ofertas, desafiando gigantes da mídia social e enfrentando obstáculos regulatórios significativos.

O Whee e o TikTok Notes representam a ambição da empresa de redefinir a experiência social digital, oferecendo plataformas que priorizam conexões reais e compartilhamentos autênticos.

