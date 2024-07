FIM das lojas ONLINE no Brasil? Medida tem ASSUSTADO

Lojas online podem ser bloqueadas no Brasil por venda de celulares irregulares. Anatel intensifica esforços para garantir conformidade com novas regulamentações.

Recentemente, a possibilidade de bloqueio total de grandes plataformas de venda online no Brasil, como Amazon e Mercado Livre, gerou grande atenção.

A decisão surge em meio a um esforço para combater a venda de celulares irregulares no país, com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) à frente dessa iniciativa.

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, destacou que essa medida extrema seria um último recurso, mas não descartou sua implementação. Saiba mais a seguir.

Anatel considera bloquear lojas online no Brasil por descumprimento de normas sobre celulares irregulares. Medida extrema visa assegurar conformidade. (Foto: divulgação).

Lojas online vão ACABAR?

O problema da venda de celulares irregulares não é novo. Durante anos, a Anatel tem buscado um diálogo com as empresas do setor para regularizar a situação.

A pressão para que essas plataformas sigam as normas estabelecidas aumentou, culminando na recente declaração de Baigorri. Nos próximos 30 dias, as grandes varejistas online terão que mostrar conformidade com as novas regras.

A indústria de eletrônicos estima que uma parte significativa dos aparelhos vendidos no Brasil seja irregular.

Esses dispositivos representam não só uma concorrência desleal, mas também um risco potencial à saúde dos consumidores. As novas medidas visam proteger tanto o mercado quanto os usuários finais.

Por que bloquear lojas online?

A Anatel determinou que sites como Amazon e Mercado Livre podem ser bloqueados caso não cumpram as novas regulamentações contra a venda de celulares irregulares.

Essa ação é vista como uma última opção para garantir a conformidade das plataformas com a lei brasileira.

Segundo Baigorri, seria o equivalente a fechar uma loja física que vende produtos ilegais, independentemente de outros produtos regulares que possa oferecer.

A recente normatização do mercado online de smartphones pela Anatel prevê sanções severas. Multas variando de R$ 200 mil a mais de R$ 6 milhões podem ser aplicadas, além da proibição de venda de certos produtos.

Embora o bloqueio total não esteja explicitamente mencionado no despacho, ele permanece como uma possibilidade concreta.

Baigorri argumenta que a venda de aparelhos irregulares causa concorrência desleal e prejuízos significativos à economia, destruindo empregos e reduzindo a arrecadação de impostos.

A Anatel está monitorando as plataformas nos próximos 30 dias para garantir que sigam o plano de conformidade.

Além de Amazon e Mercado Livre, outras varejistas como Americanas, Carrefour, Casas Bahia, Magazine Luiza e Shopee também estão sob escrutínio. Outras empresas podem ser incluídas no futuro, aumentando a abrangência da fiscalização.

Riscos à saúde e segurança

A venda de celulares irregulares não apenas impacta a economia, mas também apresenta sérios riscos à saúde dos consumidores.

A indústria estima que 25% dos aparelhos comercializados no Brasil sejam irregulares, o que significa que eles podem não ter sido testados adequadamente para o mercado local.

Muitos desses dispositivos não recolhem todos os impostos devidos ou vêm sem carregadores na caixa, aumentando as chances de problemas técnicos.

Vinícius Caram, superintendente da Anatel, enfatizou que equipamentos não certificados podem representar riscos à vida e à saúde das pessoas.

Com milhões de smartphones importados anualmente, a probabilidade de problemas elétricos que possam causar explosões é real. A Anatel alerta que a conformidade com as normas é essencial para garantir a segurança dos consumidores.

Reações das empresas

As empresas afetadas pelas novas regulamentações expressaram suas opiniões sobre a decisão da Anatel. A Amazon declarou estar surpresa com a medida, argumentando que não reflete os esforços colaborativos que a empresa tem feito com a agência.

A Amazon Brasil destacou medidas como varreduras frequentes e suspensão de vendedores irregulares como parte de suas iniciativas.

O Mercado Livre também respondeu, afirmando que remove produtos irregulares e notifica os vendedores, que podem até ser banidos definitivamente.

A empresa reforçou seu compromisso de colaborar com a Anatel e os fabricantes de celulares para garantir a conformidade com as normas estabelecidas.

A recente determinação da Anatel marca um esforço significativo para regularizar o mercado de celulares no Brasil. O foco na conformidade e na segurança do consumidor está no centro dessas novas regulamentações.

A colaboração entre as empresas de e-commerce e a agência será crucial nos próximos meses para evitar medidas extremas como o bloqueio total das plataformas.

Manter a conformidade com as normas estabelecidas é essencial para proteger o mercado e os consumidores brasileiros.

A Anatel continuará monitorando a situação de perto, e as empresas terão que adaptar suas práticas para evitar sanções severas. Este é um momento crítico para a indústria de e-commerce no Brasil, com um foco renovado na legalidade e na segurança dos produtos comercializados.

