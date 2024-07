CRAS visitará beneficiários do Bolsa Família que podem PERDER o auxílio; lista divulgada?

CRAS intensifica visitas domiciliares aos beneficiários do Bolsa Família em julho. Saiba como se preparar e quem pode receber a visita dos assistentes sociais.

As visitas domiciliares são parte de um esforço contínuo para verificar a veracidade das informações fornecidas pelos beneficiários. Recentemente, o Governo Federal intensificou as visitas domiciliares realizadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) aos beneficiários do Bolsa Família.

Este procedimento, conhecido como “pente-fino”, visa garantir que os benefícios sejam direcionados às famílias que realmente necessitam, evitando fraudes e atualizando dados cadastrais. No entanto, muitas famílias ainda têm dúvidas sobre como essas visitas ocorrem e o que devem fazer para se preparar.

Beneficiários do Bolsa Família receberão visitas do CRAS para verificação de dados. Entenda os objetivos das visitas e os critérios de avaliação neste mês de julho. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os objetivos das visitas do CRAS?

As visitas domiciliares do CRAS são parte de um esforço contínuo para verificar a veracidade das informações fornecidas pelos beneficiários do Bolsa Família durante o cadastro no Cadastro Único (CadÚnico).

Esse processo começou em março de 2023 e está previsto para continuar até março de 2024. O principal objetivo é identificar e corrigir possíveis irregularidades, assegurando que o benefício chegue às famílias que realmente precisam.

Não perca: “Imposto das Blusinhas”: Receita Federal anuncia data de cobrança; entenda

Quem pode receber a visita?

As visitas domiciliares são direcionadas principalmente a beneficiários com dados desatualizados ou com suspeitas de irregularidades.

Isso pode incluir situações como denúncia de renda incompatível com o perfil do programa ou falta de atualização cadastral por mais de dois anos.

Além disso, novos beneficiários também podem ser visitados para confirmação inicial dos dados fornecidos.

Critérios de avaliação

Durante a visita, os assistentes sociais do CRAS verificam uma série de aspectos da vida dos beneficiários. As principais áreas de avaliação incluem:

Condições de moradia – avaliação do estado da residência e infraestrutura básica.

– avaliação do estado da residência e infraestrutura básica. Composição familiar – verificação do número de membros da família e suas idades.

– verificação do número de membros da família e suas idades. Renda familiar – análise detalhada das fontes de renda da família para assegurar que estão dentro dos limites do programa.

– análise detalhada das fontes de renda da família para assegurar que estão dentro dos limites do programa. Educação e saúde – checagem de frequência escolar das crianças e atualização das cadernetas de vacinação.

Como se preparar para a visita do CRAS?

Para garantir que a visita do CRAS ocorra sem problemas e o benefício não seja interrompido, os beneficiários devem tomar algumas medidas:

Manter documentos em ordem – é essencial ter todos os documentos pessoais e comprovantes de residência atualizados e facilmente acessíveis. Isso inclui CPF, título de eleitor, certidões de nascimento ou casamento e carteiras de identidade ou de trabalho de todos os membros da família.

– é essencial ter todos os documentos pessoais e comprovantes de residência atualizados e facilmente acessíveis. Isso inclui CPF, título de eleitor, certidões de nascimento ou casamento e carteiras de identidade ou de trabalho de todos os membros da família. Atualizar informações cadastrais – se houve alguma mudança significativa na composição familiar ou na renda, é importante atualizar essas informações junto ao CadÚnico antes da visita.

– se houve alguma mudança significativa na composição familiar ou na renda, é importante atualizar essas informações junto ao CadÚnico antes da visita. Estar ciente dos critérios de avaliação – conhecer os critérios que serão avaliados ajuda a preparar as respostas e a documentação necessária, garantindo que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Como ocorre a comunicação das visitas?

Os beneficiários podem ser informados sobre a visita do CRAS por meio de mensagens no aplicativo Bolsa Família ou através de ligações telefônicas.

Todavia, nem todos os beneficiários são previamente avisados, por isso é importante estar sempre preparado.

Caso a visita seja dispensada por motivos de segurança ou outras emergências, o município deve adotar procedimentos rigorosos para garantir que as informações dos beneficiários sejam atualizadas de forma alternativa, utilizando questionários específicos que substituem a avaliação presencial.

Importância das visitas domiciliares

As visitas domiciliares do CRAS são uma ferramenta crucial para manter a integridade do Bolsa Família, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente necessita.

Beneficiários devem estar sempre preparados, com documentos em ordem e informações cadastrais atualizadas, para assegurar a continuidade do benefício.

Cooperação dos beneficiários

A cooperação com os agentes é fundamental para o sucesso desse processo de fiscalização e atualização. Com essas medidas, é possível evitar interrupções no benefício e contribuir para a eficiência dos programas sociais no Brasil.

Se você é um beneficiário do Bolsa Família, fique atento às suas obrigações e mantenha seu cadastro sempre atualizado.

Este procedimento visa garantir que os benefícios sejam direcionados às famílias que realmente necessitam, evitando fraudes e atualizando dados cadastrais.

Além disso, é importante que os beneficiários estejam cientes dos critérios de avaliação e preparados para a visita.

Este é um processo contínuo que visa assegurar que os recursos cheguem às famílias que realmente precisam, contribuindo para a eficiência dos programas sociais no Brasil.

Não perca: “Auxílio EMPREGADO DOMÉSTICO”: como solicitar o novo benefício do Governo Federal? Veja só!