Atualização do CAIXA TEM garante novos pagamentos para cidadãos com NIS final 0, 8, 6, 7, 4, 2, 1, 5, 3 e 9; veja só

Confira os calendários de pagamentos de julho no Caixa Tem. Saiba como consultar saldos e quais grupos são beneficiados neste mês.

Em julho, a Caixa Econômica Federal (CEF) disponibiliza a consulta de saldos para os beneficiários do Caixa Tem.

Os pagamentos seguem calendários específicos para três grupos distintos, cada um com suas particularidades e regras de recebimento. Saiba mais a seguir.

Quais são os grupos beneficiados pelo Caixa Tem?

O primeiro grupo inclui beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Esses beneficiários receberão R$ 600 nos últimos dez dias úteis do mês.

O pagamento ocorre de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), entre 18 e 31 de julho.

O segundo grupo abrange trabalhadores com direito ao PIS/PASEP pelo tempo de serviço em 2022. O calendário de pagamentos iniciou em fevereiro e continua até agosto, contemplando em julho os aniversariantes de junho.

O terceiro grupo é composto por trabalhadores da iniciativa privada que receberão o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS). Em julho, esses trabalhadores também terão a chance de efetuar o saque-aniversário do FGTS.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família devem cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e educação para garantir o recebimento do benefício.

As famílias devem realizar o acompanhamento pré-natal, seguir o calendário nacional de vacinação, monitorar o estado nutricional das crianças menores de 7 anos, e garantir frequência escolar mínima para crianças e adolescentes. O cadastro no CadÚnico deve ser atualizado pelo menos a cada 24 meses.

Até que novos valores sejam definidos, o Governo Federal mantém a composição atual do Bolsa Família da seguinte forma:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por pessoa da família.

: R$ 142 por pessoa da família. Benefício Complementar (BCO) : Garante que todas as famílias recebam, no mínimo, R$ 600.

: Garante que todas as famílias recebam, no mínimo, R$ 600. Benefício Extraordinário de Transição (BET) : Garante que os beneficiários não recebam valores menores do que recebiam no programa anterior, o Auxílio Brasil. Pagamento confirmado até maio de 2025.

: Garante que os beneficiários não recebam valores menores do que recebiam no programa anterior, o Auxílio Brasil. Pagamento confirmado até maio de 2025. Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150 a mais por criança de zero a sete anos incompletos.

: R$ 150 a mais por criança de zero a sete anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

: R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz), com início das transferências em setembro.

Confira as datas de pagamento para julho de 2024:

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 19 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 26 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

Quais são as regras para receber o PIS/PASEP?

Para receber o PIS/PASEP, o trabalhador deve atender a alguns critérios de elegibilidade, mantendo os dados atualizados.

Os requisitos incluem estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de referência, ter recebido até dois salários mínimos e ter os dados devidamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O calendário de pagamentos do PIS/PASEP para 2024 é o seguinte:

Janeiro – 15 de fevereiro

Fevereiro – 15 de março

Março – 14 de abril

Abril – 15 de abril

Maio – 15 de maio

Junho – 15 de maio

Julho – 15 de junho

Agosto – 15 de junho

Setembro – 15 de julho

Outubro – 15 de julho

Novembro – 15 de agosto

Dezembro – 15 de agosto

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade que permite ao trabalhador realizar o resgate anual de parte do saldo das contas ativas e inativas.

Implementado em 2020, oferece aos trabalhadores uma oportunidade de acesso ao seu FGTS de forma anual. O calendário do saque-aniversário do FGTS para 2024 é o seguinte:

Janeiro: de 2 de janeiro a 29 de março

Fevereiro: de 1 de fevereiro a 30 de abril

Março: de 1 de março a 31 de maio

Abril: de 1 de abril a 28 de junho

Maio: de 1 de maio a 31 de julho

Junho: de 3 de junho a 30 de agosto

Julho: de 1 de julho a 30 de setembro

Agosto: de 1 de agosto a 31 de outubro

Setembro: de 2 de setembro a 29 de novembro

Outubro: de 1 de outubro a 31 de dezembro

Novembro: de 1 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025

Dezembro: de 2 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025

Com esses calendários e regras, a CEF busca organizar e facilitar o acesso aos benefícios, garantindo que os direitos dos trabalhadores e beneficiários sejam respeitados.

Manter-se informado sobre as datas e critérios de elegibilidade é essencial para não perder os prazos e benefícios a que se tem direito.

