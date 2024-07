Nova aposentadoria do INSS é LIBERADA para trabalhadores com APENAS 25 anos de profissão?

Aposentadoria especial pode ser obtida mais cedo para certas profissões. Saiba quem tem direito e como solicitar esse benefício. Garanta um futuro mais seguro e tranquilo.

A aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido pelo INSS a determinados trabalhadores. Este tipo de aposentadoria permite que os profissionais se aposentem mais cedo, a partir dos 55 anos. Contudo, há regras específicas e nem todos conhecem os detalhes necessários para aproveitar essa modalidade.

Os trabalhadores que se enquadram nos critérios da aposentadoria especial devem cumprir certos requisitos. Entre eles, destaca-se o tipo de atividade profissional exercida, que deve envolver riscos à saúde. Esta modalidade foi criada para resguardar a saúde dos trabalhadores expostos a condições adversas.

Entender quem tem direito a essa aposentadoria e como solicitar pode fazer uma grande diferença. Por isso, preparamos um conteúdo completo e detalhado para te ajudar a compreender todos os aspectos importantes dessa modalidade de aposentadoria.

Entenda as regras da aposentadoria especial e quem pode se beneficiar. Profissões específicas e requisitos detalhados para garantir seu direito. Informação essencial para trabalhadores em condições adversas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é a aposentadoria especial?

A aposentadoria especial é destinada a trabalhadores que exercem atividades que apresentam riscos à saúde. Esses riscos podem ser causados pela exposição ao calor, ruído ou substâncias tóxicas.

As regras para essa modalidade são diferentes das demais, exigindo idades mínimas e tempos de contribuição específicos. Os requisitos para a aposentadoria especial são:

55 anos de idade e 15 anos de trabalho com exposição a agentes nocivos à saúde

58 anos de idade para 20 anos de contribuição e atividade profissional exposta a agente que cause risco à saúde

60 anos de idade para 25 anos atuando e contribuindo sob risco à saúde

Quais profissões garantem a aposentadoria especial?

O INSS não possui uma lista oficial de profissões que garantem a aposentadoria especial. No entanto, algumas ocupações são comumente associadas a essa modalidade devido aos riscos envolvidos. As profissões que mais frequentemente se enquadram nos critérios incluem:

Trabalhadores com 25 anos de atividade especial:

Aeroviário de Serviço de Pista

Enfermeiro

Bombeiro

Cirurgião

Dentista

Eletricista (com exposição acima de 250 volts)

Engenheiros químicos, metalúrgicos e de minas

Operador de Caldeira

Técnico de radioatividade

Trabalhadores com 20 anos de atividade:

Carregador de Explosivos

Extrator de Mercúrio

Fabricante de Tinta

Fundidor de Chumbo

Trabalhador em Túnel ou Galeria Alagada

Trabalhadores com 15 anos de atividade:

Mineiros no subsolo

Operador de britadeira de rocha subterrânea

Perfurador de Rochas em Cavernas

Como pedir a aposentadoria especial?

O pedido de aposentadoria especial pode ser feito pela internet, através do site Meu INSS ou pelo aplicativo de mesmo nome.

O segurado deve seguir os passos para a solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição. É essencial que o trabalhador tenha toda a documentação necessária para comprovar o tempo de exposição a agentes nocivos à saúde.

Os profissionais passam por perícia médica nas agências da Previdência. Nessa avaliação, o perito determina se há ou não risco à saúde do cidadão.

Com a Reforma da Previdência de 2019, passou-se a utilizar um cálculo que considera 60% do salário de contribuição para determinar o valor do benefício. Caso o valor calculado seja abaixo do piso salarial, o beneficiário recebe um salário mínimo.

Por que a aposentadoria especial é importante?

A aposentadoria especial é uma forma de resguardar a saúde dos trabalhadores expostos a condições adversas.

Profissões que envolvem riscos como calor, ruído e substâncias tóxicas podem causar sérios problemas de saúde a longo prazo.

Esse benefício é uma maneira de compensar esses riscos, permitindo que esses profissionais se aposentem mais cedo e com mais segurança.

A importância de estar bem informado sobre os direitos e requisitos da aposentadoria especial não pode ser subestimada.

Conhecer os detalhes pode ajudar muitos trabalhadores a garantir um futuro mais tranquilo e seguro. Se você acredita que se enquadra nos critérios para essa modalidade de aposentadoria, não deixe de buscar mais informações e fazer valer os seus direitos.

