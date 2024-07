Salário de R$ 12 mil está bom para você? É o que ESTE CONCURSO vem oferecendo; veja como se inscrever

O concurso SMS 2024 está com inscrições abertas para diversas vagas. Garanta sua chance de estabilidade na carreira e salários atrativos.

Atenção: o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está oficialmente com inscrições abertas.

Esta é uma excelente oportunidade para profissionais que buscam estabilidade na carreira e desejam contribuir com a saúde pública da região.

Com um total de 593 vagas distribuídas em cargos de níveis médio, técnico e superior, os salários variam entre R$ 2.250,00 e R$ 12.666,54. Saiba mais a seguir.

Quais as principais datas e requisitos?

As inscrições estão disponíveis no site da banca organizadora IDECAN até o dia 08 de julho, com taxas de participação entre R$ 110,00 e R$ 125,00.

O período de inscrições começou em 07 de junho e se estenderá até 08 de julho. Não haverá isenção de taxa nesta edição, e o pagamento deve ser efetuado até 09 de julho para confirmar a candidatura.

Cargos e bagas

Nível Médio/Técnico:

Técnicos de enfermagem e outras especialidades.

Salários que chegam a R$ 2.999,97.

Nível Superior:

Médicos, enfermeiros e assistentes sociais.

Remuneração que pode ultrapassar R$ 12.000,00.

Por que participar do Concurso SMS Salvador?

Participar deste concurso oferece a possibilidade de estabilidade profissional devido ao regime estatutário, além de garantir a oportunidade de trabalhar em uma cidade com uma das maiores infraestruturas do Nordeste.

As remunerações atraentes e as diversas áreas de atuação disponíveis são outros pontos que tornam este concurso convidativo.

Quais são as etapas do concurso?

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser realizada em 17 de novembro.

As provas para níveis superior e médio/técnico ocorrerão em horários distintos no mesmo dia. A prova objetiva é composta por questões de múltipla escolha, relacionadas à área de atuação e conhecimentos gerais.

Qual a estrutura das provas?

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

Candidatos de nível superior: prova das 8h às 12h .

. Candidatos de níveis médio e técnico: prova das 15h às 19h.

Componentes da prova objetiva

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Legislação do SUS

Atualidades e outras Legislações

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos do cargo pretendido

Para serem considerados aptos, os candidatos devem obter pelo menos 50% do total dos pontos e não zerar em qualquer uma das disciplinas.

Em casos de empate na pontuação final, a preferência será dada aos candidatos mais velhos e aqueles que tiveram desempenho superior nas questões de conhecimentos específicos. Participar como jurado também pode ser um fator de desempate.

Se você está em busca de uma posição na área da saúde e deseja morar e trabalhar em uma cidade dinâmica e com grandes oportunidades, o concurso SMS Salvador pode ser o seu grande passo seguinte. Não perca o prazo de inscrição e boa sorte!

