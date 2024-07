Mercado Livre com mais de 70% de desconto; veja como aproveitar JÁ

Aproveite descontos incríveis de até 70% na ação ‘Descontaço’ do Mercado Livre. Confira as ofertas em eletroportáteis, eletrônicos e mais com frete grátis.

A ação “Descontaço” do Mercado Livre traz uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar o mês de julho economizando. Com descontos que chegam até 70%, a campanha abrange diversas categorias, oferecendo desde eletroportáteis até eletrônicos. Além dos descontos atrativos, há a possibilidade de frete grátis e entregas Full em vários produtos, garantindo mais comodidade aos clientes.

A seguir, vamos detalhar as ofertas mais imperdíveis dessa ação, destacando as vantagens de cada produto. Você encontrará uma lista com as principais promoções, incluindo Smart TVs, smartphones, eletrodomésticos e mais. Aproveite as condições especiais de pagamento, como o desconto adicional de 10% para compras feitas via PIX.

Também vamos explorar cada oferta com mais detalhes, destacando os principais benefícios e características dos produtos. Continue lendo para descobrir como aproveitar ao máximo essa promoção e fazer suas compras de forma inteligente e econômica.

O Mercado Livre traz ofertas imperdíveis na ação ‘Descontaço’. Descontos em eletroportáteis e eletrônicos, com frete grátis e cupons exclusivos. (Foto: divulgação).

Quais são as ofertas de eletroportáteis e eletrônicos no Mercado Livre?

A ação “Descontaço” do Mercado Livre inclui uma ampla variedade de eletroportáteis e eletrônicos. Entre os eletroportáteis, você pode encontrar fritadeiras elétricas, pipoqueiras e sanduicheiras.

Já na categoria de eletrônicos, as opções são ainda mais diversificadas, abrangendo fones de ouvido, celulares e fechaduras digitais.

Eletroportáteis com grandes descontos

Fritadeiras elétricas: ideais para quem busca praticidade na cozinha, as fritadeiras elétricas estão com descontos significativos.

Pipoqueiras: perfeitas para momentos de lazer, as pipoqueiras garantem diversão em casa.

Sanduicheiras: versáteis e úteis, as sanduicheiras são essenciais para lanches rápidos.

Eletrônicos em promoção

Fones de ouvido: com diversas opções de marcas e modelos, os fones de ouvido estão com preços irresistíveis.

Celulares: desde smartphones básicos até modelos mais avançados, há ofertas para todos os gostos e necessidades.

Fechaduras digitais: segurança e tecnologia combinadas em produtos de alta qualidade.

Produtos com frete grátis e entrega Full

Além dos descontos, muitos produtos contam com frete grátis e entrega Full, garantindo rapidez e economia.

Essa é uma excelente oportunidade para adquirir itens de alta demanda sem se preocupar com custos adicionais de envio.

Quais são as principais ofertas disponíveis?

Abaixo, listamos 25 ofertas que valem a pena conferir na ação “Descontaço” do Mercado Livre:

Smart TV LG 43” AI ThinQ 43LM631C0SB por R$ 1.599,00 Smart TV Samsung 50” UHD 4K 50du7700 por R$ 2.136,55 Smart TV LG 55” UHD AI ThinQ 55UR871C0SA por R$ 2.349,00 Smart TV Samsung 32” LED LS32BETBLGGXZD por R$ 1.049,00 Purificador de Água IBBL E-due Equilibrium por R$ 462,40 Forno Elétrico Philco PFE44P, 44L por R$ 441,50 Ventilador de Mesa Mondial VSP-30 por R$ 137,67 Smartphone Motorola Moto G04 128GB por R$ 699,00 Smartphone Motorola Moto G54 5G, 256GB por R$ 1.171,00 Smartphone Apple iPhone 14, 128GB por R$ 4.300,00 Smartphone Samsung Galaxy A15 5G, 256GB por R$ 899,00 Smartphone Samsung Galaxy A25 5G, 256GB por R$ 1.399,00 Smartphone Apple iPhone 13, 128GB por R$ 3.579,03 Smartphone Samsung Galaxy A15 4G, 128GB por R$ 799,00 Fechadura Digital Eletrônica Soprano Fvd301 por R$ 400,48 Tênis Front Court adidas por R$ 316,79 Kit Com 3 Camisetas Masculinas Básicas Hering por R$ 83,99 Aspirador Vertical Mondial Turbo Cycle AP-35, 1.3L por R$ 172,99 Micro-ondas Electrolux MEO44, 34L por R$ 599,00 Forno Elétrico Britânia Bfe41p, 36L por R$ 299,00 Micro-ondas Panasonic Nn-st27, 21L por R$ 499,00 Máquina de Lavar Electrolux Turbo Jet&Clean LAC12, 12L por R$ 1.849,00 Geladeira Frost Free Electrolux Freezer TF55S, 431L por R$ 3.799,00 Headphone Gamer com microfone Alpha 1804 Bass por R$ 52,66 Cupom Mercado Livre: GANHOU150 com R$150 de desconto em compras a partir de R$1.499,00 para os produtos desta seleção.

Os cupons não são cumulativos com outros benefícios. Estão válidos até 09/07/2024 ou até atingir o limite de 1.000 cupons.

Como aproveitar os cupons de desconto?

O Mercado Livre preparou cupons de desconto exclusivos que garantem ainda mais economia. Confira as condições e como utilizá-los:

Cupom GANHOU150 : Oferece R$ 150,00 de desconto em compras a partir de R$ 1.499,00.

: Oferece R$ 150,00 de desconto em compras a partir de R$ 1.499,00. Cupom GANHOU300: Concede R$ 300,00 de desconto para compras a partir de R$ 2.999,00.

Estes cupons são válidos até 09/07/2024 às 23h59 ou até atingir o limite de 1.000 cupons. Lembre-se de que os cupons não são cumulativos com outras promoções ou benefícios vigentes.

A ação “Descontaço” do Mercado Livre oferece uma oportunidade única para adquirir produtos de qualidade com grandes descontos.

Desde eletroportáteis até eletrônicos de última geração, as ofertas são variadas e atraentes. Aproveite também as vantagens adicionais, como frete grátis, entregas Full e descontos exclusivos para pagamentos via PIX.

Essa é a chance de renovar seus aparelhos eletrônicos e adquirir itens essenciais para sua casa a preços imbatíveis.

Navegue pelo site do Mercado Livre, utilize os cupons disponíveis e garanta suas compras antes do término da promoção.

