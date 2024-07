1° de julho marca a liberação de um GRANDE SAQUE DO FGTS; adicional pode chegar a R$ 2.900+

Saque-aniversário do FGTS: veja como trabalhadores nascidos em julho podem acessar o benefício. Entenda as diferenças e vantagens dessa modalidade de saque anual.

A partir desta segunda-feira, 1º, os trabalhadores nascidos em julho poderão acessar o saque-aniversário do FGTS. Esta modalidade de saque permite a retirada anual de parte do saldo da conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, oferecendo uma alternativa para acesso aos recursos. Com a possibilidade de retirar um valor a cada ano, os trabalhadores ganham mais flexibilidade financeira sem precisar rescindir o contrato de trabalho.

Entender a diferença entre o saque-aniversário do FGTS e o saque-rescisão é crucial para tomar a melhor decisão. Cada uma dessas modalidades possui regras específicas e impactos distintos, exigindo que os trabalhadores escolham a que melhor se adapta às suas necessidades. Saber como funciona cada opção é fundamental para evitar surpresas e garantir o melhor aproveitamento dos recursos do FGTS.

O saque-aniversário do FGTS é uma alternativa interessante para aqueles que buscam uma fonte de recursos anual. No entanto, a escolha por essa modalidade requer uma análise cuidadosa das regras e condições. A seguir, apresentaremos os detalhes e particularidades do saque-aniversário do FGTS, destacando pontos importantes e o calendário de saques para 2024.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS permite que os trabalhadores retirem anualmente uma parte do saldo do fundo de garantia no mês de seu aniversário.

Essa modalidade oferece mais flexibilidade financeira, pois permite o acesso a recursos de forma periódica sem a necessidade de demissão.

Entretanto, é importante entender que, ao optar por essa modalidade, o trabalhador não terá acesso ao saldo integral do FGTS em caso de demissão, apenas à multa rescisória.

Para aderir ao saque-aniversário, o trabalhador deve utilizar o aplicativo “FGTS”, disponível para Android e iOS.

A solicitação de mudança para o saque-aniversário deve ser feita sem ter antecipado os valores a receber.

Uma vez feita a solicitação, a mudança só será efetivada a partir do primeiro dia do 25º mês após a data do pedido. Essa regra garante que o trabalhador pense bem antes de optar por essa modalidade.

O cálculo do saque-aniversário do FGTS é baseado em uma alíquota que varia de 5% a 50% do saldo da conta. Além disso, o trabalhador recebe uma parcela adicional somada ao valor final.

A tabela de alíquotas determina a porcentagem aplicável conforme o saldo do FGTS, assegurando que todos recebam um valor proporcional.

Como funciona o cálculo do saque-aniversário?

O saldo disponível para resgate no saque-aniversário do FGTS depende diretamente da quantia que o trabalhador possui em sua conta do fundo de garantia.

A Caixa Econômica Federal realiza o cálculo com base em faixas de saldo, aplicando percentuais específicos para cada uma delas. A tabela de alíquotas é a seguinte:

Saldo até R$ 500,00: 50% de alíquota;

50% de alíquota; De R$ 500,01 até R$ 1.000,00: 40% de alíquota e adicional de R$ 50,00;

40% de alíquota e adicional de R$ 50,00; De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: 30% de alíquota e adicional de R$ 150,00;

30% de alíquota e adicional de R$ 150,00; De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: 20% de alíquota e adicional de R$ 650,00;

20% de alíquota e adicional de R$ 650,00; De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00: 15% de alíquota e adicional de R$ 1.150,00;

15% de alíquota e adicional de R$ 1.150,00; De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: 10% de alíquota e adicional de R$ 1.900,00;

10% de alíquota e adicional de R$ 1.900,00; Acima de R$ 20.000,01: 5% de alíquota e adicional de R$ 2.900,00.

Por exemplo, um trabalhador com R$ 1.000,00 no FGTS receberá R$ 400,00 (40% de alíquota) mais R$ 50,00 de adicional, totalizando uma retirada de R$ 450,00.

Essa forma de cálculo busca garantir uma retirada proporcional ao saldo disponível, oferecendo uma fonte de recursos anual.

Regras e procedimentos para o saque-aniversário

Para aderir ao saque-aniversário do FGTS, é necessário seguir algumas regras específicas. O trabalhador deve cumprir as regras gerais do programa para fazer o resgate no mês de aniversário e estar ciente do saldo depositado em conta.

Ademais, é importante lembrar que essa escolha impede o trabalhador de realizar o saque rescisório do FGTS em caso de demissão sem justa causa, pelo período de dois anos.

Durante esse período, o trabalhador continuará tendo direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado no fundo, mesmo se optar pelo saque-aniversário.

A troca de modalidade pode ser feita, mas com restrições, e a mudança só será efetivada após o período de vigência do saque-aniversário. Para solicitar o saque-aniversário do FGTS, o trabalhador deve:

Fazer o download do aplicativo do FGTS;

Fazer login com a conta vinculada à Caixa Econômica Federal;

Selecionar a opção “Saque Aniversário”.

Uma vez escolhida essa modalidade, o trabalhador deve permanecer vinculado a ela durante o período mínimo de 24 meses.

Calendário do saque-aniversário em 2024

A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS para 2024. Os trabalhadores devem ficar atentos às datas para não perderem o período de resgate.

Janeiro: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024;

de 02 de janeiro a 29 de março de 2024; Fevereiro: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024;

de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024; Março: de 01 de março a 31 de maio de 2024;

de 01 de março a 31 de maio de 2024; Abril: de 01 de abril a 28 de junho de 2024;

de 01 de abril a 28 de junho de 2024; Maio: de 01 de maio a 31 de julho de 2024;

de 01 de maio a 31 de julho de 2024; Junho: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024;

de 03 de junho a 30 de agosto de 2024; Julho: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024;

de 01 de julho a 30 de setembro de 2024; Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024;

de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024; Setembro: de 02 setembro a 29 de novembro de 2024;

de 02 setembro a 29 de novembro de 2024; Outubro: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024;

de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024; Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025;

de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025; Dezembro: de 02 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025.

Este calendário garante que os trabalhadores saibam exatamente quando poderão realizar os saques, permitindo um planejamento financeiro mais eficiente.

O saque-aniversário do FGTS é uma opção valiosa para aqueles que buscam uma fonte de recursos anual sem a necessidade de rescindir o contrato de trabalho.

Compreender as regras e o funcionamento dessa modalidade é essencial para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos.

