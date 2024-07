Confirmado o FIM do WhatsApp em aparelhos Android e iOS; veja

Verifique se seu smartphone está na lista de modelos que perderão suporte ao WhatsApp em julho. Atualize seu dispositivo para continuar usando o aplicativo.

A partir de julho, o WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais utilizados no mundo, deixará de ser compatível com diversos modelos de smartphones. Esta medida afetará tanto dispositivos com sistema operacional Android quanto alguns modelos de iPhones. A constante atualização do aplicativo visa melhorar a segurança e a experiência do usuário, o que exige aparelhos capazes de suportar essas mudanças.

A importância do WhatsApp para comunicação é indiscutível. Seja para enviar mensagens, realizar chamadas ou compartilhar vídeos e fotos, ele é uma ferramenta essencial para muitos.

Diante das atualizações frequentes, alguns modelos mais antigos não conseguirão acompanhar essas mudanças. Assim, é fundamental verificar se o seu celular está na lista de dispositivos que não terão mais suporte a partir de 1º de julho.

WhatsApp deixará de funcionar em mais de 15 modelos de smartphones a partir de julho. Confira se seu celular será afetado e veja como atualizar. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais celulares são compatíveis com WhatsApp?

Segundo o Centro de Ajuda do WhatsApp, a compatibilidade do aplicativo abrange os seguintes dispositivos:

Telefones com Android OS 5.0 e versões posteriores.

e versões posteriores. Telefones com iOS 12 e versões posteriores.

e versões posteriores. Telefones com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo dispositivos JioPhone e JioPhone 2.

A empresa justifica que alguns modelos se tornam obsoletos e não possuem a capacidade necessária para suportar atualizações de segurança e novas mudanças de software.

Antes de perder o acesso, os usuários receberão notificações para atualizar o sistema operacional de seus dispositivos. Responder a esses lembretes prontamente é crucial, pois, sem a atualização, o aplicativo não poderá mais ser utilizado.

Como atualizar o sistema Android do celular?

Para garantir que seu dispositivo continue compatível com o WhatsApp, é necessário manter o sistema operacional atualizado. Aqui estão os passos para atualizar o Android:

Acesse as configurações do celular.

Vá para a seção “Sistema”.

Verifique se há atualizações de software disponíveis.

No caso dos iPhones, siga estes passos para obter a versão mais recente do iOS:

Vá para “Ajustes”.

Selecione “Geral”.

Toque em “Atualização de Software”.

Ative “Atualizações Automáticas” e “Baixar Atualizações de iOS”.

Em quais modelos o WhatsApp vai deixar de funcionar?

A lista de dispositivos que perderão a compatibilidade com o WhatsApp a partir de julho inclui modelos de várias marcas. Confira se o seu aparelho está entre eles:

Samsung:

Galaxy S3 Mini

Galaxy X Cover 2

Galaxy Trend Lite

LG:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus F6

iPhone:

iPhone SE

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6S Plus

Outros:

Alcatel Go Flip 2

Grand S Flex

Grand Memo

Xperia M

Qual a importância das atualizações do WhatsApp?

As atualizações frequentes do WhatsApp são essenciais para manter a segurança e a funcionalidade do aplicativo.

Todavia, essas melhorias contínuas demandam aparelhos com capacidade de processamento adequada. Modelos mais antigos muitas vezes não conseguem acompanhar essas exigências, o que leva à descontinuação do suporte.

Notificações e atualizações

Receber uma notificação para atualizar o sistema operacional não deve ser ignorado. Atualizações de segurança são fundamentais para proteger os dados do usuário e garantir que todas as funcionalidades do aplicativo continuem operando sem problemas. Ignorar esses alertas pode resultar na impossibilidade de usar o WhatsApp.

Importante dizer ainda que a tecnologia evolui rapidamente, e acompanhar essas mudanças é essencial para continuar utilizando aplicativos populares como o WhatsApp.

Manter o sistema operacional atualizado é uma prática recomendada não apenas para garantir a compatibilidade com aplicativos, mas também para proteger o dispositivo contra vulnerabilidades de segurança.

Em resumo, a partir de julho, o WhatsApp deixará de funcionar em mais de 15 modelos de smartphones. Verifique se o seu aparelho está na lista e siga os passos para atualizar o sistema operacional.

Acompanhar essas mudanças é fundamental para garantir a continuidade do uso do aplicativo, que se tornou uma ferramenta indispensável para a comunicação diária.

