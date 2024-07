9 coisas que ainda FALTAM no WhatsApp e que TODOS pedem

WhatsApp ainda não tem os recursos mais desejados pelos usuários. Conheça as funcionalidades que fariam a diferença no aplicativo de mensagens mais popular do mundo.

O WhatsApp, considerado o aplicativo de mensagens mais popular do mundo, continua a evoluir com novas funcionalidades, como a estilização de textos e a utilização de canais para comunidades.

Apesar das inovações constantes, existem algumas funcionalidades bastante aguardadas pelos usuários que ainda não foram implementadas. Vamos explorar algumas das funcionalidades mais desejadas que poderiam otimizar ainda mais o uso da plataforma.

Atualmente, o WhatsApp já permite que os usuários mudem o “visto por último” e saiam do status “online”. No entanto, uma das adições mais aguardadas é a capacidade de ocultar o status “digitando”. Essa funcionalidade adicionaria uma camada extra de privacidade, permitindo que os usuários naveguem pela plataforma sem serem percebidos.

Usuários do WhatsApp aguardam ansiosamente por novas funcionalidades. Confira os recursos mais pedidos que ainda não foram implementados no aplicativo de mensagens mais utilizado. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Por que agendar mensagens ainda não é possível no WhatsApp?

Um dos recursos mais desejados é o agendamento de mensagens, função já existente em outros aplicativos como Gmail e Slack.

Esta funcionalidade permitiria que os usuários programassem o envio de mensagens para datas específicas, ideal para felicitações ou lembretes importantes, sem a necessidade de estar conectado à internet no momento do envio.

A ausência desse recurso limita a praticidade do WhatsApp em comparação com outras plataformas de comunicação.

Que tal conferir? Você e seus amigos vão AMAR a nova função do WhatsApp; acredite, é MUITO LEGAL

Recursos para melhorar interações sociais no WhatsApp

O recurso de “chamar a atenção”, semelhante ao antigo MSN, é muito solicitado pelos usuários. Este recurso poderia emitir um som e fazer a tela do destinatário vibrar, propiciando uma interação mais direta e urgente quando necessário.

Além disso, a possibilidade de incorporar curtidas nos Status, como já acontece no Instagram, poderia promover um feedback mais imediato entre os usuários. Essas funções tornariam a interação no app mais dinâmica e agradável.

Outras funcionalidades aguardadas pelos usuários

Modo ocupado : um “modo ocupado” poderia ajudar os usuários a manterem o foco, silenciando notificações temporariamente para não interromper seus períodos de trabalho ou estudo.

: um “modo ocupado” poderia ajudar os usuários a manterem o foco, silenciando notificações temporariamente para não interromper seus períodos de trabalho ou estudo. Organização de contatos e grupos por pastas : essa função permitiria aos usuários separar seus chats em categorias como trabalho, família, amigos, ajudando na organização e na produtividade dentro do aplicativo.

: essa função permitiria aos usuários separar seus chats em categorias como trabalho, família, amigos, ajudando na organização e na produtividade dentro do aplicativo. Solicitação de mensagem para desconhecidos : uma funcionalidade que agregaria mais segurança, requerendo que os usuários aceitem mensagens de pessoas não adicionadas em sua lista de contatos antes de iniciarem uma conversa.

: uma funcionalidade que agregaria mais segurança, requerendo que os usuários aceitem mensagens de pessoas não adicionadas em sua lista de contatos antes de iniciarem uma conversa. Pastas para figurinhas : com a popularidade das figurinhas, poder organizá-las em pastas específicas facilitaria muito na hora de encontrar o sticker perfeito para cada ocasião.

: com a popularidade das figurinhas, poder organizá-las em pastas específicas facilitaria muito na hora de encontrar o sticker perfeito para cada ocasião. Espaço para notas: ter um local específico dentro do app para anotações diversas seria uma ferramenta útil para manter informações importantes sempre à mão, sem misturá-las às conversas.

Funcionalidades desejadas para otimizar a experiência no WhatsApp

Embora o WhatsApp continue a introduzir novas funcionalidades, a ausência de algumas funcionalidades específicas continua a ser sentida pelos usuários.

A capacidade de agendar mensagens, por exemplo, poderia transformar a maneira como muitos utilizam o aplicativo para comunicação pessoal e profissional.

Além disso, funcionalidades que melhorem a organização, como pastas para contatos e figurinhas, são frequentemente mencionadas como desejáveis.

O WhatsApp está em constante evolução

A incorporação de novas funcionalidades no WhatsApp mostra que a plataforma está sempre buscando evoluir e atender às necessidades de seus milhões de usuários ao redor do mundo. A expectativa de que futuras atualizações possam finalmente trazer essas opções tão aguardadas é alta entre os usuários.

Enquanto alguns desses recursos ainda estão em fase de desejo, a evolução contínua do WhatsApp indica um compromisso com a melhoria da experiência do usuário.

Em resumo, os usuários do WhatsApp aguardam ansiosamente a implementação de diversas funcionalidades que poderiam melhorar significativamente sua experiência.

A capacidade de agendar mensagens, ocultar o status “digitando” e outras inovações mencionadas são exemplos claros de como o aplicativo pode continuar a evoluir.

Com a popularidade das figurinhas e a necessidade de uma melhor organização, funcionalidades como pastas para figurinhas e organização de contatos são altamente desejadas.

O WhatsApp segue em constante atualização, e os usuários esperam que essas inovações sejam consideradas nas próximas versões do aplicativo. Notícia da Manhã.

Que tal conferir? Problemas com suas notas na Uber? Nós te ensinamos a melhorar isso e ser 5 estrelas; confira