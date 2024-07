Brasileiros com CPF final 0, 8, 3, 4, 1, 5, 7, 6, 9 e 2 são CONVOCADOS e podem receber R$ 1.412,00 em julho

Novo grupo de trabalhadores será convocado para sacar o PIS/PASEP referente a 2022. Saiba quem tem direito e como realizar o saque.

Nos próximos dias, um novo grupo será convocado para receber o abono salarial do PIS/PASEP. Este pagamento refere-se ao período trabalhado em 2022, sendo o penúltimo depósito de 2024. Além desse grupo, mais dois serão contemplados com o valor em conta.

Os trabalhadores com direito ao PIS/PASEP são aqueles que trabalharam com carteira assinada em 2022, recebendo até dois salários mínimos por mês. Ademais, é necessário que tenham emitido a carteira de trabalho há pelo menos cinco anos.

O empregador precisa ter incluído os dados do trabalhador na declaração do eSocial ou RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) de 2022.

Trabalhadores com carteira assinada em 2022 poderão sacar o PIS/PASEP em breve. Verifique os critérios e prepare-se para receber o abono salarial. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem vai sacar o PIS/PASEP em julho?

O saque do PIS/PASEP em julho está agendado para dois novos grupos. Este ano, tanto o PIS (Programa de Integração Social) quanto o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) serão depositados conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Não deixe de conferir: DICAS IMPERDÍVEIS para GANHAR MAIS trabalhando home office

Calendário de pagamentos

O calendário chega ao seu penúltimo lote, contemplando:

Nascido em janeiro: Recebe a partir de 15/02/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em fevereiro: Recebe a partir de 15/03/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em março: Recebe a partir de 15/04/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em abril: Recebe a partir de 15/04/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em maio: Recebe a partir de 15/05/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em junho: Recebe a partir de 15/05/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em julho: Recebe a partir de 17/06/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em agosto: Recebe a partir de 17/06/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em setembro: Recebe a partir de 15/07/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em outubro: Recebe a partir de 15/07/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em novembro: Recebe a partir de 15/08/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Nascido em dezembro: Recebe a partir de 15/08/2024, pagamento final em 27/12/2024.

Como sacar o pagamento do PIS/PASEP?

O saque do abono PIS/PASEP depende do banco pagador. Há a opção de receber o benefício de forma online ou presencialmente.

Saque do PIS na Caixa Econômica

O PIS é válido para trabalhadores da rede privada. As opções de saque incluem:

Depósito na conta corrente : Para quem já é correntista do banco.

: Para quem já é correntista do banco. Depósito na conta poupança do Caixa Tem : Para quem não era correntista, uma conta é aberta automaticamente em nome do cidadão.

: Para quem não era correntista, uma conta é aberta automaticamente em nome do cidadão. Saque presencial: Disponível nas agências ou casas lotéricas.

Pagamento do PASEP no Banco do Brasil

O PASEP é válido para trabalhadores da rede pública. As opções de saque incluem:

Depósito na conta corrente : Para quem já é correntista do banco.

: Para quem já é correntista do banco. Transferência autorizada : Para qualquer outro banco por meio do APP BB PASEP.

: Para qualquer outro banco por meio do APP BB PASEP. Saque presencial: Para quem não tem conta corrente e não possui acesso à internet, o saque deve ser feito pessoalmente na agência.

Quais são os documentos necessários para realizar o saque?

Para realizar o saque, é importante ter em mãos:

Documento de identidade com foto.

Cartão cidadão ou número do PIS/PASEP.

Comprovante de residência atualizado.

Manter os dados atualizados e verificar as informações no site ou aplicativo do banco são ações essenciais para garantir que o processo de saque ocorra sem problemas.

O abono salarial é um direito garantido aos trabalhadores que atendem aos requisitos estipulados pelo governo. A importância de estar atento às datas e aos procedimentos é crucial para evitar complicações e garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido.

Fique atento às informações e mantenha-se atualizado para não perder os prazos de saque do PIS/PASEP. Este benefício é uma ajuda financeira importante para os trabalhadores brasileiros, contribuindo para sua estabilidade e segurança econômica.

Não deixe de conferir: NOVA regra do INSS pode mudar a sua vida; vai ser melhor ou pior? Eis a questão!