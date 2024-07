NOVA regra do INSS pode mudar a sua vida; vai ser melhor ou pior? Eis a questão!

INSS altera regras para renovação do auxílio-doença. Saiba como isso afeta os trabalhadores e quais são os novos procedimentos necessários para garantir o benefício.

Desde outubro de 2023, estava em vigor a renovação do auxílio-doença por perícia médica documental, sem necessidade de presença física na agência da Previdência Social.

Todavia, essa ordem acabou no último domingo (30) e as novas regras já estão valendo. O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aderiu ao fim da portaria publicada em outubro de 2023, que permitia a renovação do auxílio-doença sem perícia presencial.

A partir de 30 de junho, quem quiser renovar o benefício precisará agendar o exame médico em uma unidade. Saiba mais a seguir.

Como funciona a renovação do auxílio-doença no INSS?

A renovação do auxílio-doença no INSS é permitida para todo trabalhador que não se sentir totalmente recuperado para voltar a trabalhar.

É possível solicitar a continuidade das parcelas quantas vezes forem necessárias. Com o decreto publicado em outubro do ano passado, a prorrogação automática poderia ser feita por meio do telefone 135, que funciona 24 horas por dia, ou pelo Meu INSS.

Neste caso, bastava anexar um atestado médico 15 dias antes do fim do pagamento da parcela comprovando a necessidade de continuar afastado.

Essa medida era permitida apenas para quem já tinha passado por perícia médica presencialmente. Agora, a renovação do auxílio-doença no INSS acontecerá por:

Perícia médica presencial.

Como agendar renovação do auxílio-doença no Meu INSS?

O pedido de renovação do auxílio-doença é feito pelo Meu INSS. Quem vai decidir se o trabalhador tem direito ou não a mais parcelas de pagamento é o perito médico.

Neste caso, o profissional precisa entender o estado de saúde do trabalhador. Para quem já pediu a prorrogação, o passo a passo para uma nova solicitação funciona assim:

Acesse o Meu INSS por meio da conta gov.br;

Clique em “Benefício por Incapacidade”;

Na próxima página, acesse a opção Serviços Disponíveis;

Escolha “Prorrogar Benefício por Incapacidade” e clique em avançar;

Informe novamente seus dados e vínculo empregatício (qual empresa trabalha), se necessário;

Anexe os atestados médicos e os outros documentos que serão solicitados;

Confirme todas as informações na tela final e, se estiverem certas, clique em avançar;

Agende a perícia médica escolhendo uma unidade da Previdência Social.

Quando for fazer o primeiro pedido de renovação, selecione “Novo pedido”.

Em síntese, essas mudanças na renovação do auxílio-doença representam uma alteração significativa para os trabalhadores que dependem desse benefício para se manterem durante o período de afastamento.

A exigência de perícia médica presencial aumenta a necessidade de organização por parte dos beneficiários. Eles devem estar atentos aos prazos e à documentação necessária para não perderem o benefício. Notícia da Manhã.

A partir de agora, os segurados precisam se preparar melhor para as perícias. A documentação médica deve estar completa e atualizada para garantir a continuidade do auxílio.

Além disso, a necessidade de comparecer a uma unidade da Previdência Social pode representar um desafio adicional, especialmente para aqueles com dificuldades de locomoção.

O que isso muda nas rotinas de trabalhadores e empresas?

Para os empregadores, as mudanças também trazem novos desafios. As empresas precisam estar cientes das novas regras para orientar corretamente seus funcionários que necessitam do auxílio-doença.

O apoio administrativo pode ser crucial para garantir que os trabalhadores tenham acesso a todas as informações e recursos necessários.

As novas regras também podem impactar as rotinas dos trabalhadores, exigindo mais planejamento e atenção aos detalhes.

A necessidade de agendamento e comparecimento à perícia pode demandar ajustes na vida cotidiana e na organização pessoal.

Em resumo, as mudanças na renovação do auxílio-doença pelo INSS representam um novo cenário para trabalhadores e empregadores.

A necessidade de perícia médica presencial e a organização dos documentos exigidos tornam o processo mais complexo.

Portanto, é fundamental que todos os envolvidos estejam bem informados e preparados para lidar com essas alterações.

Essas alterações buscam garantir que os benefícios sejam concedidos de forma justa e baseada em avaliações médicas precisas. Manter a documentação em dia e seguir os procedimentos corretamente é essencial para assegurar a continuidade do auxílio-doença.

Em conclusão, as novas regras do INSS para a renovação do auxílio-doença requerem atenção e preparação por parte dos beneficiários.

A presença física nas perícias médicas e a organização dos documentos médicos são agora fundamentais para garantir a continuidade do benefício.

Trabalhadores e empregadores devem estar cientes das novas exigências e se preparar adequadamente para enfrentar esses novos desafios.

