Nova redução no INSS é confirmada; beneficiários devem se preocupar?

INSS anuncia mudança importante nas taxas de juros do consignado. Veja como essa alteração pode impactar seu crédito e quais são as novas condições.

O INSS divulgou uma nova redução nas taxas de juros para empréstimos consignados, refletindo a recente queda na taxa Selic.

Esta mudança é significativa para muitos brasileiros, especialmente aqueles que dependem de benefícios do INSS.

Com a taxa Selic em 10,5% ao ano, essa medida visa facilitar o acesso ao crédito com custos mais baixos. Saiba mais a seguir.

Redução de juros do consignado pelo INSS entra em vigor. Entenda a relevância dessa mudança e como ela pode afetar seu empréstimo e benefícios. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma opção de crédito popular devido à segurança oferecida pelo desconto direto na folha de pagamento.

Essa característica torna as taxas de juros menores em comparação com outras modalidades de empréstimo.

A nova medida do Governo Federal, em vigor desde 25 de abril de 2024, traz ainda mais benefícios aos tomadores de crédito.

É essencial compreender como essas mudanças afetam os beneficiários e quais são as novas condições. Notícia da Manhã.

Quais são as características principais do consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito onde as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS.

Isso garante uma maior segurança para o credor, resultando em taxas de juros mais baixas. Este tipo de empréstimo é destinado principalmente a servidores públicos, aposentados do INSS e, em alguns casos, trabalhadores de empresas privadas.

A dedução automática das parcelas reduz o risco de inadimplência, o que é uma vantagem para ambas as partes.

Quais as diferenças entre empréstimo tradicional e consignado?

No empréstimo tradicional, o tomador é responsável por efetuar os pagamentos, o que pode aumentar o risco de atrasos e inadimplência. Por isso, os juros costumam ser mais altos.

Já no consignado, o desconto automático da parcela diretamente na folha de pagamento reduz consideravelmente esse risco, permitindo taxas de juros mais atrativas.

Essa segurança adicional torna o consignado uma opção mais viável para muitos. Notícia da Manhã.

Quais são as novas taxas de juros do consignado do INSS?

As novas taxas de juros do consignado do INSS são:

Empréstimos : taxa máxima de 1,68% ao mês.

: taxa máxima de 1,68% ao mês. Cartões de crédito: taxa máxima de 2,49% ao mês.

Essas taxas podem variar entre as instituições financeiras, por isso é essencial comparar as ofertas de diferentes bancos antes de contratar um empréstimo consignado. Além das taxas de juros, devem ser considerados outros fatores como tarifas e prazos de pagamento.

Qual é a margem consignável do INSS?

A margem consignável é o valor máximo que pode ser descontado do benefício ou salário do tomador para o pagamento de empréstimos consignados. Em 2024, o limite consignável para a maioria das categorias é de 45%, distribuído da seguinte forma:

35% para empréstimos

5% para cartão de crédito

5% para cartão do benefício consignado

O que considerar antes de contratar um empréstimo consignado?

1. Planejamento financeiro é essencial

Antes de contratar um empréstimo consignado, é crucial fazer um planejamento detalhado. As parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento podem comprometer uma parte significativa da renda mensal. Portanto, avaliar a real necessidade do crédito e evitar endividamento excessivo é fundamental.

2. Comparar ofertas de instituições financeiras

É importante verificar as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras, comparando taxas de juros, prazos e valores das parcelas. Essa comparação ajuda a escolher a melhor opção de crédito, evitando custos desnecessários e garantindo melhores condições.

A contratação do empréstimo consignado deve ser realizada com cautela. Ler atentamente o contrato e esclarecer todas as dúvidas com a instituição financeira antes de assinar é essencial.

Manter um controle rigoroso sobre o orçamento familiar evita que o crédito consignado se torne uma fonte de problemas financeiros.

Utilizar o crédito de forma consciente é crucial para aproveitar os benefícios dessa modalidade sem comprometer a saúde financeira a longo prazo.

A redução nas taxas de juros do consignado do INSS, em vigor desde abril de 2024, traz novas oportunidades para os beneficiários.

Com a Selic em 10,5% ao ano, as taxas mais baixas tornam o crédito consignado ainda mais atrativo. É essencial entender as novas condições, comparar ofertas e planejar cuidadosamente antes de contratar.

Seguir essas orientações ajuda a garantir uma utilização consciente e benéfica do crédito, promovendo a saúde financeira dos tomadores.

