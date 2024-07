Governo anuncia auxílio mínimo de R$ 600 para a surpresa dos cidadãos NIS final 0 a 3 e 4 a 9

Saiba como consultar o Bolsa Família pelo CPF e fique por dentro das datas de pagamento. Informações essenciais para beneficiários organizarem suas finanças.

O Bolsa Família é uma das principais iniciativas do Governo Federal para a assistência social. Com a colaboração da Caixa Econômica Federal, recentemente foram divulgadas as datas dos repasses de julho, gerando dúvidas entre os beneficiários sobre como consultar o Bolsa Família pelo CPF. Este programa, com valor fixado em R$ 600, visa atender às necessidades básicas de educação, saúde e alimentação.

Entender como e quando os pagamentos são feitos é essencial para que os beneficiários possam planejar suas finanças. A organização do calendário de pagamentos é feita com base no último número do NIS (Número de Identificação Social). Este texto explicará como os beneficiários podem consultar o Bolsa Família usando o CPF e apresentará as datas específicas dos pagamentos.

O objetivo é fornecer informações detalhadas e claras para que todos os beneficiários possam acessar os recursos do programa de maneira eficiente. O Bolsa Família desempenha um papel crucial na redução da pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil.

Consulte o Bolsa Família pelo CPF de forma fácil e rápida. Fique atento às datas de pagamento e saiba como acessar os benefícios adicionais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como consultar o Bolsa Família pelo CPF?

Consultar o Bolsa Família pelo CPF é simples e pode ser feito de várias maneiras, proporcionando flexibilidade aos beneficiários. Veja os métodos disponíveis:

App do CadÚnico

Baixe o app do CadÚnico no celular.

Abra o aplicativo e selecione “Meus Benefícios”.

Faça o login com o CPF e a senha cadastrada no portal gov.br.

Clique em “Consulta Simples” e vá até “Responsável Familiar” para verificar as informações do benefício.

Portal Cidadão Caixa

Acesse o Portal Cidadão no endereço eletrônico oficial.

Efetue o login com o CPF e a senha cadastrada no portal gov.br.

Escolha a opção “Consultar benefício Bolsa Família”.

Central de Atendimento

Ligue para o número 121 do Ministério da Cidadania.

Informe os dados pessoais, incluindo o CPF, para o atendente consultar as informações do benefício.

App Bolsa Família

Baixe o app Bolsa Família no celular.

Faça o login com o CPF e a senha cadastrada no portal gov.br.

Consulte as informações do benefício diretamente no app.

Aproveite e confira: Saque SURPRESA de R$ 5 MIL deixa filas ENORMES em bancos pelo Brasil; veja só

Qual é o calendário de pagamentos?

É fundamental que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos às datas específicas de pagamento para melhor planejamento financeiro. O calendário de julho é organizado de acordo com o último número do NIS. Aqui estão as datas:

NIS final 1: pagamento em 18 de julho

NIS final 2: pagamento em 19 de julho

NIS final 3: pagamento em 22 de julho

NIS final 4: pagamento em 23 de julho

NIS final 5: pagamento em 24 de julho

NIS final 6: pagamento em 25 de julho

NIS final 7: pagamento em 26 de julho

NIS final 8: pagamento em 29 de julho

NIS final 9: pagamento em 30 de julho

NIS final 0: pagamento em 31 de julho

Benefícios oferecidos pelo Bolsa Família

O Bolsa Família oferece seis tipos de remunerações extras ajustadas às necessidades das famílias brasileiras. Veja a lista dos benefícios:

BRC (Benefício de Renda de Cidadania) : R$ 142 por pessoa, garantindo renda mínima.

: R$ 142 por pessoa, garantindo renda mínima. BCO (Benefício Complementar) : assegura que o rendimento familiar atinja no mínimo R$ 600.

: assegura que o rendimento familiar atinja no mínimo R$ 600. BPI (Benefício Primeira Infância) : R$ 150 extras para famílias com crianças até sete anos.

: R$ 150 extras para famílias com crianças até sete anos. BVF (Benefício Variável Familiar) : R$ 50 extras para gestantes, crianças e adolescentes até 18 anos.

: R$ 50 extras para gestantes, crianças e adolescentes até 18 anos. BVN (Benefício Variável Familiar Nutriz) : R$ 50 extras para membros até sete meses.

: R$ 50 extras para membros até sete meses. BET (Benefício Extraordinário de Transição): Mantém o rendimento das famílias durante a transição dos programas sociais até maio de 2025.

Por que esses benefícios são importantes?

Esses benefícios são essenciais para garantir uma renda mínima e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

Eles ajudam a cobrir necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação, promovendo uma melhor qualidade de vida e inclusão social.

Cada tipo de benefício é ajustado para atender diferentes necessidades, garantindo que todas as famílias possam ter um suporte adequado.

Em conclusão, o Bolsa Família é uma ferramenta vital para a assistência social no Brasil, proporcionando suporte financeiro crucial para milhões de famílias.

Entender como consultar o benefício pelo CPF e estar ciente das datas de pagamento permite que os beneficiários planejem melhor suas finanças e aproveitem ao máximo o suporte oferecido.

Os diversos tipos de remuneração extra atendem a necessidades específicas, garantindo uma abordagem abrangente para a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida.

Aproveite e confira: R$ 10 MIL do Nubank pode ser uma mão na roda neste final de junho; veja como solicitar