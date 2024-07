30 MIL VAGAS em cursos para conseguir empregos; consulte

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) lançou uma grande oportunidade para os moradores do Rio de Janeiro que desejam se qualificar no mercado de trabalho. Com 30.793 vagas disponíveis em cursos profissionalizantes gratuitos, a iniciativa visa capacitar milhares de pessoas em diversas áreas.

A qualificação profissional é um diferencial decisivo para a conquista de um emprego, por isso esses cursos são essenciais para quem busca uma colocação no mercado competitivo de hoje. A abrangência dos cursos oferecidos é um grande atrativo para diferentes perfis de candidatos do Rio de Janeiro.

Os cursos oferecidos abrangem diversas áreas como moda, beleza, gastronomia, informática, idiomas, saúde, indústria e serviços, garantindo uma formação de qualidade. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento profissional dos cidadãos do Rio de Janeiro.

A Faetec foi criada em 1997 e é uma das maiores redes de educação profissional e tecnológica do Brasil. (Foto: Reprodução web)

Processo de Inscrição

A primeira etapa do processo é a inscrição, que deve ser feita exclusivamente pelo site da Faetec e cada candidato pode escolher até duas opções de cursos. Após a inscrição, não será possível realizar alterações, o que exige uma escolha cuidadosa por parte dos interessados.

Os cursos têm uma duração de 20 semanas e são oferecidos em 98 unidades da rede Faetec. Entre as áreas abrangidas estão moda, beleza, gastronomia, informática, idiomas, saúde, indústria e serviços. Isso garante opções para todos os gostos e necessidades.

Saiba mais: 23.000 VAGAS em cursos online e DE GRAÇA! Faetec abre inscrições

Parcerias especiais

Em colaboração com a Fundação Laço Rosa, a Faetec oferece vagas para cursos de Perucaria e Costura e Economia Circular. Esses cursos específicos têm requisitos de idade e são uma grande oportunidade para aqueles que desejam se especializar nesses nichos específicos de mercado.

Os interessados devem ter no mínimo 15 anos e podem ter o Ensino Fundamental incompleto, dependendo do curso. Para os menores de idade, é obrigatória a presença do responsável no momento da inscrição. Isso assegura que todos os candidatos estejam devidamente orientados e acompanhados.

Período de matrícula

A previsão de início das aulas é para 29 de julho, e o período de matrículas será de 24 a 26 de julho.

Os documentos necessários para a matrícula incluem carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. O último pode ser substituído por um certificado de conclusão de curso de qualificação ou comprovação de experiência profissional na área.

Para mulheres vítimas de violência doméstica, a Faetec reserva 1.671 vagas em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher. Essas vagas representam 5% do total ofertado e visam oferecer uma nova chance para essas mulheres se requalificarem e conquistarem independência financeira.

Saiba mais: Emprego CERTO! Pesquisa mostra 10 cursos técnicos que mais empregam

Garantindo bem-estar social

Essa iniciativa da Faetec é um passo importante na capacitação profissional da população do Rio de Janeiro. A oferta de cursos gratuitos em diversas áreas não só amplia as chances de emprego, mas também contribui para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Os cursos oferecidos são uma oportunidade para quem deseja se destacar no mercado. A qualificação profissional é um fator determinante para o sucesso em qualquer carreira, e a variedade de cursos permite que cada candidato encontre o caminho mais adequado para seu desenvolvimento profissional.

Por fim, a abertura de mais de 30 mil vagas pela Faetec representa um esforço significativo para melhorar a qualificação profissional no Rio de Janeiro. A inclusão de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade mostram o compromisso da instituição com a educação e o bem-estar social.