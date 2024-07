Não espere mais para se APOSENTAR; INSS começa a liberar benefícios MAIS CEDO

Saiba como se aposentar mais cedo pelo INSS com estratégias eficazes. Confira as novas regras e dicas para planejar sua aposentadoria antecipada.

A aposentadoria por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma das conquistas mais valorizadas pelos trabalhadores brasileiros.

Muitos se perguntam se existe a possibilidade de se aposentar antes do tempo previsto. Felizmente a resposta é positiva.

Ou seja, é possível se aposentar mais cedo, seguindo alguns critérios e planejamentos financeiros específicos. Saiba mais informações na sequência!

Entenda os critérios para obter a aposentadoria do INSS mais cedo. Veja as mudanças na legislação e como planejar sua aposentadoria antecipada com sucesso. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as regras atuais para aposentadoria do INSS?

Desde a Reforma da Previdência em 2019, as condições para obter a aposentadoria do INSS endureceram.

Os anos de contribuição e a idade mínima passaram a ser requisitos obrigatórios tanto para homens quanto para mulheres.

A aposentadoria no Brasil é concedida principalmente sob duas formas: por idade e por tempo de contribuição, sendo que esta última passou por grandes mudanças com a reforma mencionada. Confira mais detalhes a seguir.

Aposentadoria por Idade

Idade mínima: 62 anos no caso das mulheres e 65 anos para os homens.

Tempo mínimo de contribuição: 15 anos para mulheres e 20 anos para homens.

Aposentadoria por Idade Rural

Idade mínima: 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens).

Necessário comprovar 180 meses de atividade rural.

Além dessas, existem outros tipos de aposentadoria que permitem a retirada antecipada, como a aposentadoria para pessoas com deficiência e para professores, que possuem regras especiais.

Aproveite para conferir: Mamães no Brasil ganham NOVO AUXÍLIO + FOLGA para curtirem seus filhos; confira

Como planejar o benefício antecipado?

Planejar-se para uma aposentadoria do INSS antecipada exige um bom controle financeiro e conhecimento das leis que regem os benefícios previdenciários. Veja algumas dicas:

Utilize simuladores de aposentadoria para ter uma estimativa do valor do benefício e do melhor momento para se aposentar.

para ter uma estimativa do valor do benefício e do melhor momento para se aposentar. Considere a possibilidade de contribuições adicionais para não depender exclusivamente do INSS.

para não depender exclusivamente do INSS. Se estiver próximo da aposentadoria, verifique se você se encaixa nas regras de transição estabelecidas pela Reforma da Previdência.

O que é Aposentadoria Especial?

Para aqueles que trabalham expostos a condições prejudiciais à saúde, como produtos químicos e ambientes insalubres, a aposentadoria especial pode ser uma opção para se aposentar mais cedo.

Requisitos para Aposentadoria Especial

Comprovar exposição a elementos perigosos ou insalubres por um período que varia de 15 a 25 anos, dependendo do grau de exposição.

Como acompanhar o andamento do pedido?

Após dar entrada na aposentadoria, é possível acompanhar o andamento do seu pedido diretamente pelo site ou aplicativo do INSS (Android, iOS), em que todas as informações referentes ao seu processo estarão disponíveis.

A aposentadoria do INSS, embora tenha passado por mudanças significativas com a Reforma da Previdência, ainda oferece possibilidades para aqueles que desejam se aposentar mais cedo. Planejamento financeiro e conhecimento das regras são essenciais para aproveitar essas oportunidades.

Aproveite para conferir: Aposentadoria para brasileiros 50+ está SUSPENSA? Benefício pode ser PERDIDO muito em breve