“PIX DESEMPREGO” de R$ 1.860,00 confirmado na lista de CPF da semana; consulte

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é uma ferramenta essencial para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. Através dele, é possível acessar uma variedade de benefícios sociais e até PIX que visam melhorar as condições de vida desses brasileiros e proporcionar uma segurança financeira maior. Isso inclui até mesmo pessoas sem trabalho em carteira assinada.

Recentemente, foi divulgado um valor expressivo de PIX no montante de R$ 1.860, que alguns inscritos podem receber. Este valor é acumulado de diferentes benefícios sociais acessíveis através do CadÚnico. Mas, você sabe quais são esses benefícios e como acessá-los?

Quem tem direito ao PIX do CadÚnico?

Ao se inscrever no CadÚnico, as famílias declaram sua situação de renda e são avaliadas para determinar sua elegibilidade para vários programas. Entre estes programas, está o conhecido Bolsa Família, que atende famílias cuja renda per capita é extremamente baixa.

Além do Bolsa Família, existem outros auxílios que também podem ser concedidos. Vamos conhecer os principais benefícios que podem ser acumulados para atingir o valor do PIX.

Principais benefícios acessíveis pelo CadÚnico sem CLT

Entre os principais benefícios oferecidos que podem ser acumulados para atingir o valor do PIX para quem não ter carteira assinada, estão:

Bolsa Família : Este programa continua sendo um dos principais, com pagamentos variados conforme a composição familiar. As famílias recebem um valor base e adicionais conforme o número de membros e a idade das crianças.

: Este programa continua sendo um dos principais, com pagamentos variados conforme a composição familiar. As famílias recebem um valor base e adicionais conforme o número de membros e a idade das crianças. Auxílio-Gás Nacional : Este benefício ajuda famílias de baixa renda a comprar botijões de gás de 13 kg, essenciais para a cozinha doméstica. Em junho de 2024, o valor do Auxílio-Gás Nacional é de R$ 102,00, pago bimestralmente.

: Este benefício ajuda famílias de baixa renda a comprar botijões de gás de 13 kg, essenciais para a cozinha doméstica. Em junho de 2024, o valor do Auxílio-Gás Nacional é de R$ 102,00, pago bimestralmente. Programa Pé-de-Meia : Criado em 2024, este programa destina-se aos estudantes do ensino médio que estão inscritos no CadÚnico. Oferece valores divididos em modalidades como Incentivo Frequência e Incentivo Conclusão.

: Criado em 2024, este programa destina-se aos estudantes do ensino médio que estão inscritos no CadÚnico. Oferece valores divididos em modalidades como Incentivo Frequência e Incentivo Conclusão. Auxílio-Inclusão: Destinado a pessoas com deficiência que ingressam no mercado de trabalho formal. Este benefício, no valor de meio salário mínimo (R$ 606,00 em junho de 2024), promove a inclusão social e a autonomia financeira.

Detalhamento dos benefícios aqui em PIX

Bolsa Família

O Bolsa Família é um dos programas mais abrangentes. Os valores pagos variam conforme a composição familiar. A estrutura de pagamentos em 2024 é a seguinte:

Famílias de até 4 membros: R$ 600,00.

Famílias de 5 membros: R$ 710,00.

Famílias de 6 membros: R$ 852,00.

Famílias de 7 membros: R$ 994,00.

Famílias de 8 membros: R$ 1.136,00.

Famílias de 9 membros: R$ 1.278,00.

Famílias de 10 membros: R$ 1.420,00.

Além do valor base, as famílias podem receber um adicional de R$ 150,00 por cada criança de até 6 anos de idade. É crucial manter as informações atualizadas no CadÚnico para evitar problemas no recebimento dos benefícios.

Auxílio-Gás Nacional

O Auxílio-Gás é pago bimestralmente e segue o calendário de pagamento baseado no número do NIS do beneficiário. Para receber o Auxílio-Gás, é necessário:

Estar inscrito no CadÚnico.

Ter renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.

Atender às demais condicionalidades do programa.

Os beneficiários podem consultar se têm direito ao Auxílio-Gás através do site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal, utilizando o NIS.

Programa Pé-de-Meia com PIX na poupança

O Programa Pé-de-Meia oferece valores divididos em duas modalidades:

Incentivo Frequência : Valor base anual de R$ 1.800,00, pago em 9 parcelas mensais de R$ 200,00. Em 2024, serão pagas 8 parcelas.

: Valor base anual de R$ 1.800,00, pago em 9 parcelas mensais de R$ 200,00. Em 2024, serão pagas 8 parcelas. Incentivo Conclusão: Valor de R$ 1.000,00, pago em uma única parcela. Para recebê-lo, o aluno deve concluir o ensino médio com média final igual ou superior a 6,0.

O programa também oferece um bônus por desempenho no Enem, com valor de R$ 200,00, para alunos que alcançarem no mínimo 400 pontos na redação e 300 pontos em outras provas.

Auxílio-Inclusão

O Auxílio-Inclusão visa garantir a inclusão social e a autonomia financeira das pessoas com deficiência, promovendo sua participação no mercado de trabalho. Para solicitar o Auxílio-Inclusão, é necessário:

Estar trabalhando formalmente.

Ter renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio.

Não receber outros benefícios previdenciários ou assistenciais, exceto o BPC e o LOAS.

O Auxílio-Inclusão é pago mensalmente pelo INSS. Os interessados devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de seu município para fazer a solicitação.

Como solicitar o PIX?

Para receber o valor acumulado de benefícios via PIX, é fundamental estar inscrito no CadÚnico, com todas as informações atualizadas sobre a composição familiar e renda. Após a inscrição, é possível verificar a elegibilidade para cada programa e seguir os procedimentos específicos para garantir o recebimento dos benefícios.

Manter-se informado sobre os critérios e atualizações dos programas é essencial, pois as políticas podem mudar. Atualizar os dados no sistema regularmente evita atrasos ou cancelamentos nos benefícios.

O CadÚnico é uma ferramenta crucial para garantir o acesso a diversos benefícios sociais no Brasil. Manter os dados atualizados e estar atento às normativas dos programas permite que famílias em vulnerabilidade recebam o suporte necessário para melhorar suas condições de vida.

A integração de programas como o Bolsa Família, Auxílio-Gás, Programa Pé-de-Meia e Auxílio-Inclusão, somada à possibilidade de receber valores acumulados via PIX, reforça a importância do CadÚnico como um instrumento de inclusão e segurança social.

