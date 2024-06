A SORTE pode ter sorrido para você: confira a lista daqueles que têm R$ 200 MIL em prêmios no CPF

Ganhadores de prêmios de R$ 200 mil foram divulgados neste mês de junho. Saiba como verificar se você está entre os vencedores e como resgatar seu prêmio.

O programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) tem transformado a vida de muitos brasileiros ao oferecer prêmios substanciais. Neste mês de junho, a campanha sorteou R$ 200 mil, distribuídos entre mais de 110 pessoas. Os sortudos terão que resgatar seus prêmios individuais, que variam de R$ 1 mil a R$ 50 mil.

A divulgação dos resultados trouxe alegria para 111 brasileiros que utilizaram o CPF na nota. Este sistema permite que os consumidores concorram aos prêmios independentemente do valor da compra. O programa registrou um impressionante número de 61 milhões de bilhetes participantes neste mês.

O sorteio do NFG é uma forma de incentivar o uso do CPF nas compras, trazendo benefícios diretos para os consumidores. Além dos prêmios em dinheiro, os participantes podem obter descontos no IPVA, promovendo uma cultura de cidadania fiscal.

Mais de 110 pessoas ganharam prêmios de R$ 200 mil no sorteio de junho. Veja como verificar os resultados e os passos para resgatar o prêmio. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o sorteio do NFG?

O programa Nota Fiscal Gaúcha sorteou ao todo R$ 200 mil em prêmios neste mês de junho. Um morador da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul foi o grande vencedor, levando sozinho o prêmio principal de R$ 50 mil. Além deste, outros prêmios significativos foram distribuídos:

Dez pessoas ganharam prêmios de R$ 5 mil cada.

Cem pessoas receberam prêmios de R$ 1 mil cada.

O uso do CPF na nota permite que qualquer compra se transforme em um bilhete de sorteio, independentemente do valor gasto. Este mecanismo não só incentiva a solicitação de notas fiscais, mas também oferece chances reais de ganhar prêmios consideráveis.

Veja só: Receber ANTES DA HORA é muito BOM e está permitido pelo FGTS; não perca esta CONVOCAÇÃO

Benefícios adicionais

Além dos prêmios em dinheiro, o NFG oferece uma vantagem adicional para os consumidores. Participantes podem obter descontos de 1% a 5% no IPVA através do programa Bom Cidadão.

Este benefício torna a participação ainda mais atrativa, recompensando os consumidores que contribuem para a arrecadação fiscal do estado.

Como resgatar os prêmios?

Para descobrir se você é um dos ganhadores dos prêmios do NFG, siga os passos abaixo. O resgate pode ser feito tanto pelo aplicativo oficial quanto pelo site. Veja como proceder:

Acesse o aplicativo ou o site oficial do NFG .

. Faça login utilizando seu CPF e senha .

. Na aba “Meus Prêmios”, solicite o resgate .

. Informe os dados solicitados pelo sistema .

. Aguarde a disponibilização do prêmio.

Estes passos garantem que o processo de resgate seja simples e seguro, permitindo que os ganhadores aproveitem seus prêmios com rapidez e eficiência.

Como utilizar o aplicativo oficial do NFG?

O aplicativo oficial do NFG é uma ferramenta prática para acompanhar o sorteio e resgatar os prêmios. Ele permite que os usuários verifiquem seus bilhetes, acompanhem os sorteios e solicitem o resgate dos prêmios diretamente pelo celular.

O acesso facilitado pelo aplicativo promove maior engajamento dos consumidores e assegura que todos os ganhadores possam resgatar seus prêmios sem complicações.

A campanha de sorteios do Nota Fiscal Gaúcha é uma excelente iniciativa para incentivar a cidadania fiscal e recompensar os consumidores que utilizam o CPF na nota.

Com prêmios que variam de R$ 1 mil a R$ 50 mil, o programa continua a transformar vidas e a promover uma cultura de solicitação de notas fiscais.

O resgate dos prêmios é simples e pode ser feito pelo aplicativo ou site oficial, garantindo que os ganhadores possam desfrutar de seus prêmios sem burocracia.

Além dos prêmios em dinheiro, o programa oferece descontos no IPVA, tornando a participação ainda mais vantajosa. Verifique se você é um dos ganhadores e resgate seu prêmio seguindo os passos indicados.

A Nota Fiscal Gaúcha não apenas premia seus participantes, mas também desempenha um papel crucial na arrecadação fiscal e na promoção da cidadania.

Ao incentivar o uso do CPF nas compras, o programa beneficia tanto os consumidores quanto o estado, criando uma relação de ganho mútuo e fortalecendo a economia local. Participe do programa e aproveite as vantagens oferecidas.

Veja só: Saque SURPRESA de R$ 5 MIL deixa filas ENORMES em bancos pelo Brasil; veja só