Como vai ser o Bolsa Família julho? Parcelas de R$ 600+ já têm datas para cair; consulte JÁ

Os titulares do Bolsa Família já podem consultar os valores referentes ao mês de julho. Verifique seu benefício agora e planeje-se para o próximo pagamento.

A proximidade de uma nova rodada de pagamentos do Bolsa Família sempre traz uma onda de preparativos e expectativas entre os beneficiários. No próximo mês, o calendário estará em execução a partir do dia 18 de julho, como confirmado pelo Governo Federal.

Para quem está contando os dias, é importante lembrar que os pagamentos serão realizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), começando com aqueles terminados em 1 e finalizando com o dígito 0. Saiba mais a seguir.

Confira como consultar os valores do Bolsa Família de julho e veja detalhes do calendário de pagamentos. Saiba quem são os beneficiários e como se inscrever. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem são os beneficiários do Bolsa Família?

O Bolsa Família é direcionado a famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Para se qualificar ao benefício, cujo valor base é de R$600, as famílias devem possuir uma renda mensal per capita máxima de R$218.

Além do benefício básico, há adicionais por dependente, que incentivam e apoiam o desenvolvimento infantil, assistência a gestantes e a inclusão de jovens até os 18 anos. Estes adicionais são fundamentais para garantir que crianças e adolescentes tenham acesso a uma vida digna, com saúde e educação.

Principais critérios para se tornar beneficiário:

Renda mensal per capita máxima de R$218

Inclusão no Cadastro Único (CadÚnico)

Cumprimento de exigências como acompanhamento pré-natal, vacinação e frequência escolar

Aproveite e veja: Receba entre R$ 540 e R$ 2.400+ se inscrevendo NESTE programa; veja o que é preciso

Calendário detalhado de pagamentos

O Bolsa Família manifesta uma estrutura bem definida para seus pagamentos, com datas específicas destinadas a cada grupo de beneficiários, dependendo do dígito final do NIS. Veja o calendário detalhado para julho:

NIS final 1: 18 de julho de 2024

18 de julho de 2024 NIS final 2: 19 de julho de 2024

19 de julho de 2024 NIS final 3: 22 de julho de 2024

22 de julho de 2024 NIS final 4: 23 de julho de 2024

23 de julho de 2024 NIS final 5: 24 de julho de 2024

24 de julho de 2024 NIS final 6: 25 de julho de 2024

25 de julho de 2024 NIS final 7: 26 de julho de 2024

26 de julho de 2024 NIS final 8: 29 de julho de 2024

29 de julho de 2024 NIS final 9: 30 de julho de 2024

30 de julho de 2024 NIS final 0: 31 de julho de 2024

Como se tornar um beneficiário?

Entender o processo de inclusão no programa Bolsa Família é essencial para as famílias que ainda não são beneficiárias. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realiza triagens mensais para captar novas famílias elegíveis.

Uma vez confirmada a elegibilidade, um cartão é enviado para o endereço cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico), ou a confirmação pode ser verificada por meio do aplicativo oficial do programa.

É imperativo que interessados mantenham suas informações atualizadas no CadÚnico e estejam atentos aos prazos e critérios de inclusão. Somente através da observância dessas diretrizes é que se pode assegurar acesso aos benefícios oferecidos pelo governo.

Para garantir a elegibilidade e continuidade no programa, as famílias devem cumprir com várias exigências, tais como:

Acompanhamento pré-natal: fundamental para gestantes, garantindo saúde e segurança para mãe e bebê.

fundamental para gestantes, garantindo saúde e segurança para mãe e bebê. Vacinação em dia: importante para a saúde das crianças, prevenindo doenças.

importante para a saúde das crianças, prevenindo doenças. Frequência escolar: crianças e adolescentes devem estar matriculados e frequentando a escola regularmente.

Com a correta compreensão dos termos e o cumprimento das exigências, as famílias podem não apenas ganhar acesso ao benefício, mas também garantir uma melhoria significativa em seu padrão de vida.

O Bolsa Família desempenha um papel crucial na redução da pobreza e na promoção do bem-estar social no Brasil, atendendo às principais necessidades básicas da população.

Aproveite e veja: Pouca coisa separa você dos R$ 852 EXTRAS do Bolsa Família; veja como receber