E agora? Novo prazo para prorrogar auxílio-doença é divulgado e SURPREENDE beneficiários

O auxílio doença do INSS é um direito essencial para os trabalhadores brasileiros com vínculo formal de emprego. Este benefício oferece segurança financeira durante períodos em que o trabalhador está impossibilitado de realizar suas atividades devido a problemas de saúde.

Concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o auxílio doença passou por modificações importantes neste mês de junho. Recentemente, o Governo Federal anunciou o fim da prorrogação automática do auxílio doença. Esta medida entra em vigor no próximo domingo, dia 30.

Os beneficiários que desejam prorrogar o auxílio automaticamente precisam realizar o pedido até domingo. A partir de então, a renovação do benefício só será realizada mediante perícia médica presencial.

Como pedir a renovação automática do benefício?

A saber, o solicitação pode ser feita online pelo portal Meu INSS ou por telefone através do número 135, disponível 24 horas por dia.

Passos para a renovação online do benefício:

Acesse o site do Meu INSS e realize o login utilizando sua conta Gov.BR.

e realize o login utilizando sua conta Gov.BR. Busque a opção de “Benefício por Incapacidade” .

. Selecione o botão de Serviços Disponíveis .

. Clique em “Prorrogar Benefício por Incapacidade” e escolha a opção avançar.

e escolha a opção avançar. Informe seus dados pessoais e os da empresa onde trabalha.

Anexe os atestados médicos e outros documentos solicitados.

Conclua o pedido e aguarde a análise da documentação.

Se a solicitação for confirmada, o beneficiário poderá contar com o auxílio doença por mais 30 dias. O pedido ainda poderá ser renovado outras vezes até que o beneficiário receba alta médica.

Mudanças na prorrogação do auxílio doença

A partir do dia 30 de junho, as mudanças na prorrogação do auxílio doença afetarão muitos trabalhadores.

A necessidade de uma perícia médica presencial para a renovação do benefício traz novos desafios. Isso significa que os trabalhadores terão que se preparar para agendar e comparecer às consultas, o que pode exigir mais tempo e planejamento.

Benefícios e desafios do novo sistema

Com o fim da prorrogação automática, o novo sistema de renovação do auxílio doença através de perícia médica presencial visa garantir maior rigor e controle.

Por outro lado, os trabalhadores precisam estar cientes dos prazos e procedimentos para evitar interrupções no recebimento do benefício.

O que esperar após o pedido de prorrogação?

Após concluir o pedido de prorrogação online, o beneficiário deve aguardar a análise da documentação. É importante acompanhar o status do pedido no portal Meu INSS ou pelo telefone 135.

Caso a prorrogação seja aprovada, o auxílio doença será estendido por mais 30 dias, e novas renovações poderão ser solicitadas até que o trabalhador esteja apto a retornar ao trabalho.

As mudanças no auxílio doença do INSS destacam a importância de estar bem informado e preparado para cumprir com os novos requisitos.

A renovação do benefício, agora mediante perícia médica presencial, requer atenção aos prazos e aos documentos necessários.

Mantenha-se atualizado e siga os passos corretamente para garantir a continuidade do auxílio doença.

Lista de documentos necessários:

Atestados médicos recentes

Documentos pessoais

Comprovante de vínculo empregatício

Relatórios médicos adicionais, se solicitados

Dicas importantes:

Realize o pedido com antecedência para evitar contratempos.

Verifique regularmente o status do pedido no portal Meu INSS.

Prepare-se para a perícia médica presencial, caso necessário.

Estar bem informado sobre as novas regras e procedimentos é fundamental para garantir a continuidade do auxílio doença. Siga as instruções e mantenha seus documentos atualizados para facilitar o processo de renovação do benefício.

