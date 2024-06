2º LOTE de pagamento FEDERAL já tem nova data para cair; valor tem REAJUSTE e anima

O pagamento do 2º lote de restituição do Imposto de Renda já começou. Veja quem tem prioridade e as datas dos próximos pagamentos.

A restituição do Imposto de Renda é um momento aguardado por milhões de contribuintes no Brasil. Neste ano, a Receita Federal já iniciou o pagamento dessas restituições, proporcionando um alívio financeiro aos cidadãos brasileiros que terão recursos extras devolvidos.

A Receita Federal dividiu os pagamentos em cinco lotes, iniciando o primeiro ainda em maio e o segundo em junho. Os pagamentos ocorrerão mensalmente conforme um calendário definido pela instituição. Saiba mais a seguir.

Receita Federal inicia o pagamento do 2º lote de restituição do Imposto de Renda. Saiba quem recebe primeiro e confira o calendário completo.

Como serão realizados os pagamentos?

A liberação dos recursos acontece na conta bancária escolhida pelo contribuinte no momento da declaração do Imposto de Renda.

A ordem de liberação dos recursos segue uma lista de prioridades. Os grupos prioritários terão acesso aos recursos antes dos demais, porém a Receita Federal também realiza o pagamento para outros contribuintes.

É importante verificar se o contribuinte está incluído na lista de contemplados. Para facilitar, disponibilizamos uma lista completa de prioridades e um calendário de pagamentos.

Quem são os contribuintes prioritários na restituição?

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos.

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave.

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Contribuintes residentes no estado do Rio Grande do Sul.

Cidadãos que utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix.

Calendário completo de pagamentos da restituição

1º lote – pagamento em 31 de maio de 2024.

2º lote – pagamento em 28 de junho de 2024.

3º lote – pagamento em 31 de julho de 2024.

4º lote – pagamento em 30 de agosto de 2024.

5º lote – pagamento em 30 de setembro de 2024.

Em suma, a restituição do Imposto de Renda é uma forma significativa de reembolso aos contribuintes, aliviando a carga financeira. A Receita Federal prioriza certos grupos para garantir que aqueles que mais necessitam recebam os recursos primeiro.

Isso inclui idosos, pessoas com deficiência ou moléstia grave, professores, residentes do Rio Grande do Sul, e aqueles que optaram por métodos de declaração mais eficientes, como a pré-preenchida ou via Pix.

Como conferir o valor da restituição?

Para verificar se você está incluído no lote de restituição, é necessário seguir alguns passos simples. A Receita Federal disponibiliza um serviço de consulta online onde os contribuintes podem verificar o status da sua restituição:

Acesse o portal da Receita;

Informe seus dados pessoais; e

Siga as instruções fornecidas.

A consulta é essencial para confirmar a inclusão no lote e para planejamento financeiro. Notícia da Manhã.

Ademais, o pagamento das restituições tem um impacto significativo na economia brasileira. Os recursos devolvidos ajudam a movimentar o comércio e outros setores, pois muitas pessoas utilizam a restituição para quitar dívidas, realizar compras ou investimentos.

Com a divisão em lotes, a Receita Federal consegue distribuir os recursos de forma equilibrada ao longo do ano, evitando picos de demanda e contribuindo para a estabilidade econômica.

O pagamento das restituições do Imposto de Renda é um processo crucial para muitos brasileiros. Com a divisão em cinco lotes e um calendário definido, a Receita Federal garante uma distribuição ordenada dos recursos.

É importante que os contribuintes fiquem atentos às datas e prioridades, além de consultarem regularmente o status de sua restituição. Dessa forma, poderão planejar melhor suas finanças e aproveitar os benefícios dos recursos devolvidos.

