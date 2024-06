INSS tá dando R$ 400+ para beneficiários em junho; como receber? Fique ATENTO!

INSS alerta beneficiários sobre um novo golpe envolvendo o BPC. Saiba como se proteger e evitar ser vítima dessa fraude que atinge idosos vulneráveis.

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberam um importante alerta da própria estatal.

Bandidos desenvolveram um novo golpe utilizando o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos em situação de vulnerabilidade.

Esse benefício oferece um auxílio mensal, mas agora é alvo de criminosos que tentam enganar os mais vulneráveis. Saiba mais a seguir.

Como funciona o Golpe de R$400+ do INSS?

O golpe é aplicado através de mensagens via SMS ou pelo aplicativo WhatsApp, onde os golpistas informam que as vítimas têm direito a um benefício do Governo Federal, mas cobram R$ 400 pela falsa liberação do valor.

Os criminosos exploram a inocência e o desespero dos idosos em situação de vulnerabilidade socioeconômica para aplicar o golpe, causando prejuízos financeiros e emocionais.

Importante dizer que essa não é a primeira vez que pessoas se passam por funcionários do INSS para enganar beneficiários.

Por esta razão, é essencial que todos estejam atentos e saibam identificar esse tipo de fraude para se protegerem.

Como identificar e evitar golpes?

O INSS emitiu um conjunto de orientações para ajudar os beneficiários a se protegerem de golpes:

O INSS não está oferecendo nenhum novo benefício para os seus beneficiários.

para os seus beneficiários. Caso receba uma mensagem via SMS ou WhatsApp oferecendo um novo benefício, fique atento: é um golpe .

. O INSS não entra em contato com seus beneficiários de forma direta , seja por ligação ou mensagem.

, seja por ligação ou mensagem. O canal digital oficial para envio de documentos é o Meu INSS .

. Não responda aos golpistas , nem forneça quaisquer informações ou documentos.

, nem forneça quaisquer informações ou documentos. O objetivo dos falsários, além de roubar uma quantia de R$ 400, é ter acesso a sua foto, seus dados e documentos.

Como denunciar Golpes do INSS?

Se você receber uma mensagem suspeita, é importante seguir estas recomendações:

Denuncie na ouvidoria do Governo Federal ou pelo telefone 135. A polícia também pode ser acionada.

ou pelo telefone 135. A polícia também pode ser acionada. O caso foi descoberto porque o idoso vítima do golpe esteve em uma agência do INSS.

Ao buscar pelo cadastro do idoso nos sistemas, o funcionário encontrou vários procuradores cadastrados no mesmo pedido do benefício.

A denúncia foi feita por um servidor da Previdência Social que deparou com o caso.

O INSS reforça que qualquer comunicação oficial será feita pelos canais apropriados, e nunca por mensagens diretas.

A conscientização é a melhor forma de proteção contra golpes, e é crucial que os beneficiários estejam sempre informados e cautelosos.

Conheça o INSS

O INSS é uma autarquia do Governo Federal responsável por receber as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social.

Cerca de 28% dos brasileiros recebem algum pagamento do INSS, que desempenha um papel fundamental na proteção social dos trabalhadores e beneficiários.

Entre os principais serviços do INSS estão:

Aposentadorias : Pagamento de aposentadorias por idade, tempo de contribuição e invalidez.

: Pagamento de aposentadorias por idade, tempo de contribuição e invalidez. Benefícios assistenciais : Como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

: Como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Auxílios: Auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-acidente.

Para acessar os serviços do INSS, os beneficiários devem utilizar o portal Meu INSS, onde é possível agendar atendimentos, enviar documentos e acompanhar solicitações.

Manter-se informado e seguir as recomendações do INSS são medidas essenciais para evitar fraudes e garantir a segurança dos seus dados pessoais e benefícios.

Sempre desconfie de mensagens suspeitas e procure confirmar a veracidade das informações através dos canais oficiais.

A prevenção é o melhor caminho para se proteger de golpes e garantir a tranquilidade na hora de acessar seus direitos previdenciários.

Por fim, lembre-se: nunca forneça seus dados pessoais ou faça pagamentos para desconhecidos. A segurança começa com a informação correta e a atenção aos detalhes.

