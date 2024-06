Ganhe DINHEIRO apenas assistindo vídeos no TikTok; renda EXTRA 100% confiável e segura?

Programa permite ganhar dinheiro assistindo a vídeos do TikTok e completando missões diárias na plataforma; veja tudo sobre o TikTok Bônus e saiba como participar.

É possível ganhar dinheiro assistindo a vídeos no TikTok por meio do TikTok Bônus, o programa de recompensas da plataforma. A campanha está liberada para usuários ativos da rede social com 18 anos ou mais, que podem se cadastrar diretamente no aplicativo para Android ou iPhone (iOS).

Uma vez participando da ação, o usuário ganha pontos que podem ser trocados por dinheiro ao realizar check-in no app e assistir a vídeos. Também é possível acumular moedas cumprindo missões diárias e convidando amigos.

Após atingir o valor mínimo de 4 mil pontos para resgate, o usuário pode sacar o dinheiro do TikTok por meio de Pix ou transferências para contas PayPal e PagBank. Vale destacar que cada 10 mil moedas valem R$ 1. A seguir, entenda mais detalhes sobre o TikTok Bônus e veja o tutorial sobre como ganhar dinheiro no TikTok.

Saiba como ganhar dinheiro assistindo a vídeos no TikTok e completando missões diárias. Entenda o TikTok Bônus e aprenda a participar dessa campanha. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o TikTok Bônus?

A campanha TikTok Bônus permite que alguns usuários acumulem pontos ao realizar ações no app. O programa, que está ativo no Brasil desde 2021, oferece recompensas que podem ser trocadas por dinheiro em Pix ou transferência para PagBank e PayPal.

A principal forma de ganhar pontos no programa é assistindo a vídeos na rede social. Para isso, os usuários cadastrados devem fazer check-in no app e assistir a conteúdos da página “Para você” ou de amigos por um determinado período de tempo.

A quantidade de pontos por ação varia a cada semana, mas, em linhas gerais, quanto mais minutos ou horas passadas no app, mais dinheiro é acumulado na conta do usuário.

Vale destacar, no entanto, que nem todos os vídeos pontuam. Propagandas pagas e clipes acessados dentro de um perfil não entram no programa.

Além dessas ações, também é possível acumular pontos ao enviar convites para novos usuários da rede social ou participar de desafios específicos da plataforma.

Como ganhar dinheiro assistindo a vídeos no TikTok?

Para ganhar dinheiro assistindo a vídeos no TikTok, é preciso se cadastrar na campanha TikTok Bônus, fazer check-in no app e iniciar a ação no botão correspondente para acumular pontos.

Veja o passo a passo para participar da promoção:

Abra o TikTok no celular e, na página inicial do app, clique sobre o banner da campanha. Normalmente, ele fica localizado no canto superior esquerdo da tela.

Após clicar sobre o banner, você será direcionado para a página da promoção. Lá, você pode concluir tarefas na rede social para acumular pontos que valem dinheiro. Para fazer check-in e ganhar pontos, clique sobre “Entrar”. Você ainda pode definir um lembrete para se lembrar de entrar no app e concluir a tarefa no dia seguinte. Para isso, basta clicar sobre “Definir lembrete”.

Depois de fazer o check-in diário, você pode acumular pontos assistindo a vídeos na rede social. Para cumprir a tarefa, basta clicar sobre “Assistir”. Depois de concluir o tempo determinado, acesse a página da promoção novamente e toque em “Resgatar”. Assim, as moedas serão automaticamente registradas no seu saldo.

Quais são os requisitos para ganhar dinheiro assistindo a vídeos no TikTok?

Para participar do TikTok Bônus, é preciso seguir o regulamento da campanha. De acordo com as regras, podem ganhar dinheiro assistindo a vídeos no TikTok, os usuários que cumpram com os seguintes requisitos:

Tenham uma conta pessoal própria no TikTok.

Sejam maior de 18 anos.

Residam no Brasil.

Tenham um Pix em uma conta registrada em seu nome, ou sejam clientes do PagBank ou PayPal.

O TikTok adverte nos Termos de Serviço da promoção que não é permitido se cadastrar no programa usando mais de uma conta.

Portanto, se você tem dois logins ou mais na rede social, só poderá usar um deles para participar do TikTok Bônus.

Seguindo essa mesma lógica, também é proibido usar um único celular para acessar contas diferentes, mesmo que esses logins pertençam a duas pessoas distintas.

Quanto valem os pontos do TikTok Bônus?

No TikTok Bônus, o usuário pode somar R$ 1 a cada 10 mil pontos acumulados no app. Todavia, além de dinheiro, as moedas também podem ser convertidas em outros tipos de recompensas, como cupons ou créditos de celular.

Para conferir o total de pontos acumulados até então, basta clicar sobre o banner da promoção ou acessar o seu perfil no TikTok e clicar no ícone de moeda brilhante no canto superior direito da tela para acessar a página da promoção. Por lá, você pode conferir quantos pontos já acumulou na aba “Seus pontos”.

Como sacar dinheiro do TikTok?

Para sacar o dinheiro acumulado na rede social, o usuário precisa ser titular de uma conta concorrente no banco ou ter uma conta no PayPal.

Além disso, é necessário ter acumulado pelo menos R$ 0,40, ou 4 mil pontos. Os valores para saque são fixados pela plataforma em R$ 1,50, R$ 5,00, R$ 10,00 ou R$ 20,00.

A empresa não fixa valores para saques acima de R$ 100, mas não é possível ultrapassar o limite de R$ 5 mil por saque. Veja como sacar o dinheiro que você ganhou assistindo a vídeos do TikTok:

Depois de atingir o valor mínimo fixado para o saque, acesse a página da promoção e toque em “Sacar”.

Em seguida, selecione o valor desejado e toque em “Sacar” novamente para prosseguir.

Na próxima tela, escolha o método desejado para o saque, que pode ser Pix, PagBank ou PayPal.

Depois, complete os campos em branco com suas informações pessoais e clique em “Enviar”.

Na página seguinte, confirme seus dados, clique em “Sacar agora” e, depois, em “Confirmar para sacar”.

Outras maneiras de ganhar dinheiro no TikTok sem aparecer

Além de assistir a vídeos e fazer check-in no app, existem outras formas de ganhar dinheiro no TikTok sem aparecer. O TikTok Bônus confere pontos para usuários que tragam novos inscritos para a rede social.

Para isso, basta ir até a área da campanha, clicar sobre “Convidar” e, em seguida, compartilhar um link de cadastro com um amigo. Assim que o contato criar sua conta na plataforma, ambos — o indicado e o usuário — ganharão pontos que valem dinheiro.

Eventualmente, o programa ainda promove campanhas temporárias para acumular mais moedas, portanto, vale ficar de olho na aba do TikTok Bônus para não perder as oportunidades.

Este é um guia completo para entender como ganhar dinheiro assistindo a vídeos no TikTok, focado em apresentar todas as possibilidades e regras de forma clara e objetiva.

