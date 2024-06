Brasileiros com CPF final 0, 8, 6, 3, 2, 4, 7, 5, 9, 1 e 0 JÁ podem pedir auxílio de R$ 15 mil

Saiba como cidadãos podem receber auxílio para comprar imóvel. Veja quem pode solicitar a ajuda de R$ 15 mil e as regras do programa.

Em um esforço para facilitar o acesso à casa própria para os cidadãos brasileiros, diversas iniciativas têm sido lançadas oferecendo subsídios importantes para o financiamento imobiliário.

Uma dessas iniciativas, viabilizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), disponibiliza um subsídio de R$ 15 mil para a compra de imóveis. Saiba mais a seguir.

Quem pode solicitar o auxílio de R$ 15 mil?

Atualmente, o programa está disponível no Distrito Federal e é destinado a famílias com renda bruta familiar mensal de até cinco salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060.

Além do critério de renda, é necessário que a família esteja inscrita no programa habitacional do DF. O subsídio de R$ 15 mil deve ser utilizado exclusivamente para o pagamento da entrada do imóvel.

Os imóveis elegíveis devem ter um valor máximo de R$ 350 mil, ser novos e enquadrados na política habitacional de interesse social.

Outros critérios para o benefício

Os recursos serão repassados diretamente à construtora responsável pelo imóvel. Para se qualificar, a construtora deve estar enquadrada no Programa Minha Casa Minha Vida.

Famílias em situação de vulnerabilidade terão prioridade no recebimento do benefício. Além disso, os beneficiários devem residir no Distrito Federal e não podem possuir outro imóvel em seu nome.

Cada grupo familiar, definido como as pessoas que moram na mesma residência, terá direito a apenas um subsídio.

Regras específicas do programa

O Governo do Distrito Federal decidiu investir R$ 110 milhões nesta iniciativa para aumentar o número de beneficiários.

Os recursos estão disponíveis para grupos específicos que atendam aos critérios estabelecidos e as principais regras incluem:

Renda bruta familiar mensal de até R$ 7.060

Enquadramento no programa habitacional do DF

Utilização dos recursos para a entrada do imóvel

Valor máximo do imóvel de R$ 350 mil

Imóvel novo e enquadrado na política habitacional de interesse social

Recursos repassados diretamente para a construtora

Construtora enquadrada no Programa Minha Casa Minha Vida

Prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade

Residir no Distrito Federal e não possuir outro imóvel

Subsídio limitado a um por grupo familiar

Esta iniciativa busca oferecer um suporte significativo às famílias que sonham com a casa própria. Com um investimento considerável do Governo do Distrito Federal, o programa pretende beneficiar um grande número de cidadãos, proporcionando um alívio financeiro na aquisição de imóveis.

Para participar, é fundamental atender a todos os critérios estabelecidos e estar devidamente inscrito no programa habitacional do DF.

