Pagamentos do Bolsa Família julho será antecipado; beneficiários já receberão nessa semana?

Antecipação do Bolsa Família de julho pode acontecer novamente. Veja quem pode ser beneficiado e as datas de pagamento. Confira os detalhes aqui.

A chegada de um novo mês traz a expectativa do recebimento do Bolsa Família de julho para muitas famílias. Aqueles que se acostumaram com a antecipação do benefício nos meses anteriores precisam estar atentos às regras deste mês.

Nos últimos meses, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) autorizou a antecipação do Bolsa Família. Em junho, por exemplo, moradores de cidades de cinco estados foram beneficiados. O calendário de julho promete trazer boas notícias para muitos beneficiários.

Pagamentos do Bolsa Família de julho podem ser antecipados. Saiba quais são as regras e como verificar as datas. Não perca informações importantes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem terá o Bolsa Família de julho antecipado?

A antecipação dos pagamentos do Bolsa Família de julho é uma possibilidade que anima os beneficiários. Porém, até o momento, o governo federal e o MDS ainda não fizeram anúncios oficiais sobre a antecipação.

Geralmente, a divulgação ocorre apenas na primeira data do calendário, quando o dinheiro já está disponível nas contas dos beneficiários.

Atualmente, a antecipação do Bolsa Família é liberada para moradores de cidades onde foi decretada situação de calamidade pública devido a desastres naturais, como enchentes, alagamentos, secas e estiagens.

É importante que o decreto de calamidade pública seja reconhecido pelo governo federal e que ainda esteja vigente.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para julho

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para julho é baseado no último número do NIS (Número de Identificação Social) do titular.

Essa numeração pode ser encontrada no cartão do programa, no App Caixa Tem ou no App Meu CadÚnico.

A cada dia útil, um grupo diferente de beneficiários recebe o pagamento. Os valores para julho serão repassados conforme a seguinte ordem:

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 19 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 26 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

A antecipação dos pagamentos beneficia muitas famílias, especialmente aquelas que enfrentam situações de calamidade pública.

É fundamental que os beneficiários estejam atentos às datas e sigam as orientações para garantir o recebimento do benefício sem complicações.

O Bolsa Família é um programa essencial para muitas famílias brasileiras, proporcionando suporte financeiro em momentos de necessidade.

