Você e seus amigos vão AMAR a nova função do WhatsApp; acredite, é MUITO LEGAL

WhatsApp está liberando um novo recurso para grupos regulares. Saiba como essa atualização pode facilitar a organização de eventos com segurança e praticidade.

O WhatsApp, sempre inovando e aprimorando suas funcionalidades, começa a liberar a criação de eventos em grupos regulares.

Anteriormente, o recurso estava disponível apenas para grupos de comunidades, mas devido à boa aceitação, agora está sendo expandido.

A novidade é útil para organizar eventos familiares, universitários ou de trabalho, facilitando a vida dos usuários. Siga a leitura e saiba mais sobre.

Nova funcionalidade do WhatsApp permite criar eventos em grupos comuns. Entenda como isso pode transformar a organização de atividades diárias no aplicativo de mensagens. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o recurso de eventos em grupos funciona?

A funcionalidade de criar eventos em grupos comuns do WhatsApp é acessível a todos os participantes. Segundo o WABetaInfo, essa novidade foi encontrada na versão beta 2.24.14.9 para Android.

Qualquer usuário pode criar eventos, inserindo nome, descrição, data e local. Os membros do grupo podem visualizar e aceitar o convite, enquanto o criador pode atualizar os detalhes conforme necessário.

Os eventos criados são protegidos com a criptografia ponta a ponta, garantindo que apenas os participantes do grupo tenham acesso às informações.

Para criar um evento, basta tocar no ícone de clipe ou “+” na barra inferior do WhatsApp e escolher a opção correspondente. Isso torna a organização de eventos muito mais segura e prática.

Não deixe de conferir: Revolução no WhatsApp: Confira as novidades do aplicativo

Quando o recurso estará disponível para todos?

A liberação geral do recurso de eventos em chats de grupo ainda não tem data certa. Contudo, a função está sendo distribuída gradativamente para usuários do WhatsApp, tanto no Android quanto no iOS.

Como já está disponível oficialmente para grupos de comunidade, não deve demorar muito para chegar aos grupos regulares de forma oficial.

Mais novidades a caminho

Além dos eventos, o WhatsApp está testando um novo recurso na versão beta para iOS (24.13.10.72): uma nova interface do compositor de Status.

Esta interface, inspirada no app Câmera do iOS, permite alternar entre diferentes formatos de mídia (texto, foto e vídeo) deslizando na parte inferior.

Isso simplifica a seleção do tipo de conteúdo a ser compartilhado, tornando o processo mais ágil e intuitivo.

A chegada do novo compositor de Status à versão estável do WhatsApp ainda é incerta, mas a mudança promete melhorar a usabilidade do recurso, tornando-o mais prático e dinâmico.

Como utilizar o novo recurso de eventos?

Para utilizar o recurso de eventos no WhatsApp, siga estes passos:

Abra o grupo no qual deseja criar o evento.

Toque no ícone de clipe ou “+” na barra inferior.

Selecione a opção de criar evento.

Insira os detalhes do evento, como nome, descrição, data e local .

. Envie o convite para os demais participantes do grupo.

Os membros do grupo poderão visualizar o evento e confirmar a participação. O criador do evento pode fazer atualizações sempre que necessário. Essa funcionalidade torna a organização de eventos muito mais eficiente e colaborativa.

Benefícios da nova funcionalidade

A introdução da criação de eventos em grupos comuns do WhatsApp traz vários benefícios:

Facilidade de organização : os usuários podem facilmente criar e gerenciar eventos diretamente no aplicativo.

: os usuários podem facilmente criar e gerenciar eventos diretamente no aplicativo. Segurança : a criptografia ponta a ponta garante que apenas os participantes do grupo tenham acesso aos detalhes do evento.

: a criptografia ponta a ponta garante que apenas os participantes do grupo tenham acesso aos detalhes do evento. Interatividade : permite uma maior interação e colaboração entre os membros do grupo.

: permite uma maior interação e colaboração entre os membros do grupo. Praticidade: simplifica o processo de criação e gestão de eventos, tornando-o mais acessível para todos.

Com essas melhorias, o WhatsApp continua a se consolidar como uma ferramenta essencial para comunicação e organização do dia a dia.

Outras funcionalidades em teste

Além dos eventos e da nova interface do compositor de Status, o WhatsApp está constantemente inovando.

Essas atualizações são parte de um esforço contínuo para melhorar a experiência do usuário e manter o aplicativo relevante em um mercado competitivo.

Em resumo, a nova funcionalidade de criação de eventos em grupos comuns do WhatsApp representa um avanço significativo, facilitando a vida dos usuários ao organizar eventos de forma prática e segura.

Com a criptografia ponta a ponta e a interface intuitiva, o WhatsApp se destaca como uma plataforma robusta e confiável para comunicação e organização.

Não deixe de conferir: Cansou de ver alguém no Instagram? Livre-se dessa pessoa com este TRUQUE INFALÍVEL