Está sabendo do novo PRESENTÃO do Nubank para os seus clientes? Veja agora e saiba como aproveitar

Aproveite a oportunidade do CDB do Nubank rendendo 200% do CDI. Oferta por tempo limitado, saiba como participar e aumentar seus ganhos financeiros.

O mundo dos investimentos está repleto de oportunidades atrativas e dinâmicas. Recentemente, o Nubank lançou uma oferta que promete movimentar o mercado financeiro.

Em suma, os clientes que comprovarem renda poderão acessar um Certificado de Depósito Bancário (CDB) do Nubank que rende 200% do CDI.

Esta oferta é por tempo limitado e pode proporcionar ganhos significativos. Saiba mais nas linhas a seguir.

Nubank oferece CDB com rendimento de 200% do CDI. Confira como acessar essa oportunidade única de investimento antes que a oferta acabe. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o CDB a 200% do CDI do Nubank?

O CDB a 200% do CDI é uma oportunidade única, pois oferece um rendimento muito acima das taxas de CDB padrão, que geralmente ficam em torno de 100% do CDI.

Investir nesse CDB significa potencialmente dobrar os ganhos em comparação com as ofertas tradicionais.

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) serve como referência para investimentos de renda fixa no Brasil, acompanhando a taxa de juros definida pelo Banco Central.

Para ter acesso a essa oferta, é necessário fornecer um comprovante de renda. Esse comprovante pode ser um contrato de trabalho, declaração de imposto de renda ou demonstrações de renda empresarial. O valor do investimento permitido varia entre R$ 100 e R$ 10 mil.

Benefícios do investimento

Investir em um CDB que rende 200% do CDI significa esperar uma rentabilidade muito acima da média do mercado.

Especificamente, o rendimento anualizado será de 20,80%, refletindo uma taxa mensal de aproximadamente 1,70% durante o período de vigência do investimento, que é de 90 dias.

Isso faz com que o investimento seja extremamente atrativo para quem busca maximizar seus ganhos em curto prazo.

Como investir no CDB do Nubank?

Para participar dessa oferta, o procedimento é bastante simples. Siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Nubank : Disponível para Android e iOS.

: Disponível para Android e iOS. Procure pela opção destacada para confirmação de renda : No menu do aplicativo.

: No menu do aplicativo. Clique em “Comprove sua renda e invista a 200% do CDI” : Inicie o processo.

: Inicie o processo. Envie os documentos necessários para a validação : Contrato de trabalho, declaração de imposto de renda ou demonstrações de renda empresarial.

: Contrato de trabalho, declaração de imposto de renda ou demonstrações de renda empresarial. Aguarde a validação da renda: Após a confirmação, o investimento estará disponível para aplicação até o dia 28 do mesmo mês.

Por que essa oferta é tão especial?

Existem vários motivos que tornam essa oferta do Nubank tão especial:

Rentabilidade superior : oferece uma taxa de retorno significativamente maior do que outras opções de investimento.

: oferece uma taxa de retorno significativamente maior do que outras opções de investimento. Segurança : investir em CDB é uma forma segura de aplicar dinheiro, já que é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

: investir em CDB é uma forma segura de aplicar dinheiro, já que é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Facilidade de acesso : todo o processo é realizado de forma prática pelo aplicativo do Nubank.

: todo o processo é realizado de forma prática pelo aplicativo do Nubank. Baixo valor mínimo de investimento: a partir de R$ 100, é possível começar a investir.

A oferta do Nubank é uma excelente oportunidade para quem deseja aumentar os rendimentos com segurança e praticidade. Aproveite essa chance e garanta seu investimento a 200% do CDI antes que a oferta termine.

