Siga estes TRUQUES e NUNCA MAIS pague caro no Uber

Nos últimos anos, os aplicativos de transporte, como o Uber, tornaram-se essenciais no cotidiano de muitas pessoas.

Seja para ir ao trabalho, voltar para casa depois de uma noite com amigos ou simplesmente evitar o transporte público lotado, o Uber oferece uma conveniência incomparável.

Porém, essa conveniência pode sair cara se você não prestar atenção aos custos. Para ajudar você a economizar no Uber, reunimos seis dicas que vão fazer toda a diferença no valor final das suas corridas.

Como economizar no Uber?

Veja os truques:

1. Aproveite os cupons de desconto

Uma das formas mais simples de economizar no Uber é ficar de olho nos cupons de desconto.

A empresa frequentemente oferece promoções para novos usuários, descontos sazonais ou até mesmo códigos promocionais para determinados eventos.

Para não perder essas oportunidades, acompanhe as redes sociais da Uber, inscreva-se na newsletter e verifique aplicativos parceiros que também possam oferecer essas promoções.

Existem também sites e aplicativos especializados em cupons que frequentemente possuem ofertas para o Uber.

Além disso, o próprio aplicativo pode enviar notificações de descontos especiais, por isso, mantenha as notificações ativas.

2. Compartilhe a corrida com o Uber Juntos

Se você estiver disposto a caminhar um pouco para conseguir um trajeto de Uber mais barato, o Uber Juntos é uma ótima opção.

Essa modalidade permite que os passageiros dividam a corrida com outros usuários que estejam indo na mesma direção, oferecendo viagens até 30% mais baratas.

Diferente do UberX, o Uber Juntos não necessariamente vai buscar você exatamente no seu ponto de partida, mas em um local próximo, evitando desvios na rota.

Esse esquema é semelhante ao de viagens de ônibus, onde você precisa ir até um ponto específico para embarcar, mas com a vantagem de dividir o espaço com bem menos pessoas.

3. Evite horários de pico

Os preços das corridas no Uber são dinâmicos e variam conforme a demanda.

Em horários de pico, como início da manhã e final da tarde, a demanda por corridas tende a ser maior, o que eleva os preços. Se possível, planeje suas viagens para fora desses horários.

Uma corrida realizada 30 minutos antes ou depois do horário de pico pode ter uma diferença significativa no preço.

Fique atento também a dias de eventos na cidade, como shows, jogos de futebol e grandes festivais. Nessas ocasiões, a demanda por transporte aumenta, e com ela os preços. Planejar-se antecipadamente pode ajudar a evitar essas tarifas elevadas e economizar ao chamar um Uber.

4. Use programas de fidelidade e recompensas

Alguns programas de fidelidade e recompensas de cartões de crédito e bancos oferecem benefícios para usuários do Uber.

Certos cartões de crédito oferecem cashback ou pontos em cada corrida, que podem ser usados para descontos futuros.

Verifique se o seu cartão de crédito possui esse tipo de benefício e aproveite para acumular pontos ou obter descontos em suas viagens.

Além disso, alguns programas de fidelidade de supermercados e lojas de conveniência têm parcerias com a Uber.

É uma forma de economizar não apenas nas corridas, mas também nas compras do dia a dia, ao acumular pontos que podem ser convertidos em descontos.

5. Use o planejamento de viagem

O aplicativo do Uber permite que você planeje viagens com antecedência.

Isso pode ser útil para garantir um preço mais baixo, especialmente em momentos em que você sabe que a demanda será alta.

Ao agendar a viagem, o preço é fixado, evitando surpresas desagradáveis com tarifas dinâmicas de última hora.

Esse recurso é particularmente útil para viagens ao aeroporto ou para compromissos importantes, onde você precisa garantir que o transporte estará disponível e a um preço razoável. Planejar com antecedência pode ser uma estratégia eficiente para economizar e evitar estresse.

6. Combine corridas com amigos

Se você costuma sair com amigos ou colegas de trabalho, combinar a corrida pode ser uma excelente maneira de dividir os custos.

Organize-se com antecedência para que todos possam ser pegos no caminho e compartilhem o valor final da corrida.

Além de economizar, essa é uma ótima forma de socializar e tornar a viagem mais agradável. Economizar no Uber é uma combinação de estratégia, planejamento e aproveitamento de oportunidades.

Usar cupons de desconto, compartilhar corridas, evitar horários de pico e considerar outras opções de transporte são apenas algumas das maneiras de reduzir os custos.

Além disso, participar de programas de fidelidade, promoções e parcerias pode oferecer descontos adicionais que fazem a diferença no orçamento.

Seguindo essas dicas, você poderá aproveitar a conveniência do Uber sem comprometer seu orçamento. Mantenha-se atento às oportunidades de economizar e aproveite ao máximo cada corrida.

