Descubra o Segredo para transformar sua conta GOV.BR em OURO e receber MAIS

A plataforma GOV.BR é um portal desenvolvido pelo governo brasileiro para centralizar o acesso a diversos serviços públicos digitais. Através de uma única conta, é possível acessar serviços do INSS, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, SUS, e muitos outros.

O GOV.BR serve para facilitar o acesso dos cidadãos a serviços públicos digitais, permitindo a realização de transações de forma mais rápida e segura. Com uma conta, você pode, por exemplo, se inscrever no ENEM, consultar CNH digital, solicitar benefícios do INSS, e realizar a prova de vida para aposentados e pensionistas.

Descubra o Segredo para transformar sua conta GOV em OURO. Foto: (Reprodução web)

Como criar uma conta GOV.BR?

Para criar uma conta no GOV.BR, primeiro acesse o site Gov.br ou utilize o aplicativo disponível na App Store ou Play Store do seu aparelho de celular. Digite seu CPF e siga as instruções fornecidas, que incluem o preenchimento de dados solicitados como a data de nascimento e o nome da mãe.

Em seguida, crie uma senha segura e anote-a em um local seguro. Complete as etapas de verificação de identidade, que podem incluir a inserção de um código recebido por e-mail ou SMS. Esse processo é essencial para garantir a segurança e a autenticidade de sua conta.

Níveis de segurança da conta

A conta GOV.BR possui três níveis de segurança: Bronze, Prata e Ouro. Esses níveis determinam o grau de acesso aos serviços disponíveis e a segurança dos dados do usuário. A Conta Bronze oferece acesso básico a serviços menos sensíveis, como cadastro e validação de dados na Receita Federal e cadastro no INSS.

A Conta Prata, por outro lado, oferece acesso ampliado, com funcionalidades como reconhecimento facial e validação de dados via internet banking de um banco credenciado.

A Conta Ouro possui o máximo nível de segurança, permitindo acesso a todos os serviços, incluindo aqueles que exigem validação com certificado digital ou biometria facial. Exemplos de serviços que demandam Conta Ouro são a validação facial pelo aplicativo GOV.BR para conferência de foto nas bases da Justiça Eleitoral e validação de dados com certificado digital compatível com ICP-Brasil.

Como obter uma conta Ouro

Para elevar a conta ao nível Ouro, é necessário validar a identidade através de métodos mais rigorosos. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é o reconhecimento facial: se você possui CNH ou biometria facial cadastrada na Justiça Eleitoral, pode realizar o reconhecimento facial pelo aplicativo GOV.BR.

Outra forma é a validação com bancos credenciados: se você acessar a conta através de um banco credenciado, sua conta será automaticamente Prata. A elevação para Ouro pode requerer validação adicional, como o uso de um certificado digital compatível com ICP-Brasil.

Benefícios da plataforma Gov.Br

Ao centralizar e facilitar o acesso a uma variedade de funcionalidades digitais, a plataforma GOV.BR representa um grande avanço na modernização dos serviços públicos no Brasil. Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro registrado no CPF pode fazer uma conta gratuita.

Os níveis de segurança Bronze, Prata e Ouro permitem diferentes níveis de acesso para verificação de identidade, desde informações básicas até validações rigorosas, como reconhecimento facial e certificados digitais. Isso garante que os dados dos usuários estejam protegidos.

A elevação da conta para os níveis Prata e Ouro promove uma cultura de digitalização e segurança de dados, permitindo um acesso ainda mais completo e seguro aos serviços públicos. Ao fazer isso, o GOV.BR torna as coisas mais fáceis para os cidadãos e aumenta a confiança na administração pública digital do Brasil.

