Problemas com suas notas na Uber? Nós te ensinamos a melhorar isso e ser 5 estrelas; confira

Sua nota na Uber está baixa? Entenda como os comportamentos durante a corrida influenciam sua avaliação. Veja dicas para melhorar sua classificação no app.

A avaliação na Uber é uma prática comum tanto para passageiros quanto para motoristas. Essa avaliação mútua tem o objetivo de garantir boas experiências e respeito durante as corridas.

Se você já se perguntou por que sua nota na Uber está baixa, alguns comportamentos podem ser a chave para essa questão.

Pequenos gestos, como ser educado e cuidar do carro, influenciam diretamente na sua nota. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar a melhorar sua avaliação.

Como funcionam as avaliações na Uber?

A avaliação na Uber é feita após cada viagem, onde passageiros e motoristas podem se avaliar de uma a cinco estrelas. Essas avaliações são anônimas e a média é calculada com base nas últimas 500 corridas.

Para conferir sua nota, basta acessar a seção “Conta” no aplicativo e visualizar a classificação média abaixo do seu nome.

Detalhes sobre a quantidade de estrelas recebidas podem ser encontrados em “Ver minhas avaliações”.

Quais motivos podem diminuir minha nota na Uber?

Certos comportamentos podem impactar negativamente sua avaliação. De acordo com as Diretrizes da Comunidade e os Termos de Serviço da Uber, atitudes como ingerir bebidas alcoólicas, fumar, ou comer durante a corrida são mal vistas.

Além disso, danificar o veículo, ser grosseiro ou bater a porta com força também podem diminuir sua nota.

Não fazer o motorista esperar, usar o cinto de segurança e inserir o endereço corretamente são práticas que ajudam a manter uma boa avaliação.

Como conferir minha nota na Uber?

Para verificar sua nota na Uber, siga estes passos:

Abra o aplicativo e toque em “Conta” .

. A classificação média aparecerá abaixo do seu nome .

. Para ver detalhes, vá em “Conta”, depois “Configurações” e “Privacidade”.

Toque em “Ver resumo” e então em “Ver minhas avaliações”.

Como melhorar minha nota na Uber?

Se sua nota está baixa, algumas mudanças de comportamento podem ajudar. Ser educado e cordial com o motorista, evitar conversas constrangedoras e fechar a porta do carro com cuidado são boas práticas.

Além disso, não se atrasar e estar pronto no local de partida ajudam a evitar avaliações negativas. Manter o carro limpo e usar o cinto de segurança são outras dicas essenciais para melhorar sua nota.

Posso ser banido se minha nota na Uber for muito baixa?

Sim, é possível ser banido se sua nota for muito baixa. Se a média de um passageiro estiver abaixo de 4,6, a Uber notificará o usuário para melhorar sua reputação.

Caso a avaliação continue a cair e atinja 4,0, o usuário será banido da plataforma e não poderá solicitar novas viagens.

Dicas para manter uma boa avaliação na Uber

Seja educado e cordial com o motorista .

. Evite conversas constrangedoras e em tons de voz altos .

. Feche a porta do carro com cuidado .

. Não se atrase, esteja pronto no local de partida .

. Mantenha o carro limpo, não deixe garrafas ou embalagens .

. Use sempre o cinto de segurança .

. Insira o endereço de destino corretamente para evitar transtornos.

Entender e adotar essas práticas é essencial para manter uma boa nota na Uber. Além de garantir uma experiência agradável para ambas as partes, isso ajuda a evitar problemas com o uso da plataforma.

Siga essas dicas e melhore sua reputação na Uber, garantindo corridas mais tranquilas e sem preocupações.

