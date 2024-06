Netflix anuncia novas séries e filmes para o mês de Julho

Em junho de 2024, a Netflix trouxe uma série de lançamentos emocionantes para seus assinantes. Entre os destaques estão a terceira e última temporada de “Sweet Tooth”. Além disso, a segunda parte da terceira temporada de “Bridgerton” chegou ao catálogo, prometendo concluir a história de amor entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

O mês também foi especial para os fãs de cinema nacional, com quase 20 produções brasileiras adicionadas à plataforma. Filmes icônicos como “Central do Brasil” e “São Paulo S/A” agora fazem parte do acervo da Netflix, proporcionando uma rica diversidade cultural e histórica.

Para os amantes de séries e programas de entrevistas, novos episódios de “O Próximo Convidado Dispensa Apresentação” com David Letterman foram disponibilizados, trazendo conversas envolventes com personalidades influentes. Além disso, outras estreias importantes incluíram “One Piece” com novos episódios e “Ultraman: A Ascensão”, ampliando as opções de entretenimento para todos os gostos.

Netfix retorna com lançamentos aguardados

Os fãs de séries estabelecidas terão muito o que comemorar com a chegada da 3ª temporada de “Vikings: Valhalla” em 11 de julho. A série épica continua a saga dos lendários guerreiros nórdicos. Em 18 de julho, a primeira parte da 6ª temporada de “Cobra Kai” estreia, prometendo mais ação e drama no universo de “Karate Kid”.

Além disso, “Sweet Home” retorna para sua 3ª temporada no dia 19 de julho, continuando a história de sobrevivência e terror que cativou os espectadores desde sua estreia. A série segue personagens que lutam para sobreviver em um mundo apocalíptico repleto de monstros.

O retorno dessas séries populares promete manter os assinantes da Netflix ansiosos pelo próximo episódio, mostrando que sua posição da plataforma como líder em conteúdo de streaming não é atoa.

O Retorno de Simone Biles e muito mais…

Os documentários e reality shows são outro destaque de julho na Netflix. Em 2 de julho, a série documental “SPRINT” estreia, oferecendo uma visão aprofundada sobre o mundo das competições esportivas de alta velocidade. No dia 10, “Receiver” chega em sua 1ª temporada, explorando as histórias dos profissionais de recepção. A 2ª temporada de “Homicídio: Los Angeles” estreia em 16 de julho, mergulhando em casos criminais intrigantes da cidade dos anjos.

O documentário “O Retorno de Simone Biles” chega em 17 de julho, oferecendo um olhar íntimo sobre a vida da ginasta olímpica e seus desafios pessoais e profissionais. No dia 19, a 6ª temporada de “Brincando com Fogo” promete trazer mais drama e romance, seguindo participantes em busca de amor enquanto tentam evitar tentações. “20 Dias em Mariupol” estreia em 21 de julho, trazendo um relato poderoso de uma crise humanitária, e “Bastidores do Pop: O Esquema das Boy Bands” fecha o mês em 24 de jul1ho, explorando a indústria musical.

Mamma Mia! e muito mais…

A Netflix também não decepciona no quesito filmes, com lançamentos que agradarão diferentes públicos. Em 1º de julho, “O Espetacular Homem-Aranha 2 – A Ameaça de Electro” e “Os Impactados” estreiam, trazendo ação e aventura para o início do mês. “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley” chega em 3 de julho, continuando a saga do icônico policial de Beverly Hills. Esses lançamentos garantem uma dose de nostalgia e diversão para os espectadores.

No dia 7 de julho, uma seleção de clássicos chega à plataforma, incluindo “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”, “Mamma Mia! O Filme”, “As Patricinhas de Beverly Hills” e “Boyhood – Da Infância à Juventude”. Estes filmes oferecem uma mistura de música, comédia e drama, atraindo uma ampla gama de espectadores. Para os fãs de romance, “Mergulhando no Amor” estreia em 19 de julho, adicionando um toque de ternura e emoção ao catálogo de filmes de julho.

Programação variada para um mês memorável

Com uma programação robusta e diversificada, a Netflix garante um julho repleto de entretenimento para todos os gostos. Desde séries novas e emocionantes como “Retraçando Sonhos” e “Pedaço de Mim”, até o retorno de grandes sucessos como “Cobra Kai” e “Sweet Home”, a plataforma continua a manter seu público cativo e entusiasmado.

Os lançamentos de filmes clássicos e novos, junto com uma série de documentários e reality shows instigantes, como “SPRINT” e “Brincando com Fogo”, prometem uma experiência completa de entretenimento. Este mês destaca-se não apenas pela quantidade, mas pela qualidade e diversidade do conteúdo oferecido. Os assinantes podem esperar muita ação, drama, romance e até mesmo introspecção com os documentários e séries documentais.

Com tantas opções, a Netflix solidifica ainda mais sua posição como líder em conteúdo de streaming, atendendo a todas as preferências e garantindo que sempre haja algo novo e interessante para assistir. Julho certamente será um mês memorável para os amantes de entretenimento.

