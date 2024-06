WhatsApp está HACKEANDO seus dados sem você saber; é perigoso?

A Meta usa dados públicos do Instagram, Facebook e WhatsApp para treinar sua IA. Veja como impedir a coleta e proteger suas informações pessoais.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, WhatsApp e Facebook, recentemente atualizou sua política de privacidade. Essa atualização permite o uso de dados dos usuários para treinar sua inteligência artificial (IA) generativa, a Meta AI.

Desde o último dia 16, informações públicas nas plataformas da Meta, como fotos e legendas, podem ser utilizadas para melhorar e personalizar suas iniciativas de IA. Essa medida não inclui o compartilhamento de informações privadas, como mensagens diretas.

No Brasil, é possível se opor à coleta de dados. Usuários podem ajustar as configurações em seus dispositivos Android ou iPhone (iOS) para solicitar que a Meta não utilize suas informações para treinar a IA. No entanto, a remoção desses dados não é imediata e os pedidos são avaliados pela empresa.

Meta está usando dados públicos para aprimorar sua IA. Entenda quais dados são compartilhados e saiba como se opor à nova política de privacidade. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais dados são compartilhados e como a Meta, dona do WhatsApp, pode utilizá-los?

A Meta utiliza informações disponíveis publicamente em suas plataformas para treinar a Meta AI e outras ferramentas de IA. Esses dados podem incluir:

Publicações, fotos e legendas no Instagram e Facebook.

Hábitos dos usuários e informações de cadastro.

Conversas com a Meta AI (chatbot da empresa).

É importante destacar que a Meta afirma que informações pessoais, como telefone e e-mail, não são vinculadas a nenhuma conta ao serem coletadas.

Além disso, interações privadas, como conversas diretas, não são usadas no treinamento da IA. A empresa justifica que para treinar modelos de IA eficientes, é necessária uma quantidade significativa de dados.

A coleta desses dados é essencial para tornar a IA segura e eficiente. As informações coletadas são utilizadas para aprimorar a Meta AI e outras iniciativas de IA integradas ao WhatsApp, Instagram e Facebook.

Direito de se opor

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) regula a coleta, armazenamento e uso de dados pessoais.

Por isso, a Meta oferece aos brasileiros o direito de se opor à coleta de seus dados para o treinamento da IA.

Similar à União Europeia, onde existem leis avançadas de proteção de dados, os usuários podem solicitar a remoção de suas informações dessas iniciativas. No entanto, o processo não é imediato e está sujeito a uma análise da empresa.

Mesmo que o usuário se oponha ou não tenha um perfil nas redes sociais da empresa, a Meta ainda pode processar informações sobre ele.

Como impedir que a Meta utilize seus dados do Instagram para treinar IA?

Abra seu perfil no app do Instagram e clique no menu de três linhas no canto superior direito para acessar as “Configurações e atividade”. Role até o fim da página e toque em “Sobre” e, em seguida, vá até “Política de Privacidade”.

Na próxima tela, toque no menu de três linhas no canto superior direito e abra a seção “Outras políticas e artigos”.

Toque na opção “Como a Meta usa informações para recursos e modelos de IA generativa”. Será aberta uma página com todos os detalhes sobre como a inteligência artificial está sendo desenvolvida.

Role a tela até o final e procure pelo trecho “direito de se opor”, destacado em azul. Clique sobre ele. Será aberta uma nova página chamada “Oposição quanto ao uso das suas informações para a IA na Meta”, com um formulário a ser preenchido.

Preencha o formulário com seu país de residência, endereço de e-mail e a justificativa para o pedido, e toque em “Enviar”. Verifique o código de confirmação recebido por e-mail e insira a sequência no campo indicado. Toque em “Confirmar” e depois em “Aceitar”. Aguarde atualizações sobre a solicitação via e-mail.

Ao seguir esses passos, você pode se opor à utilização de seus dados pela Meta para o treinamento da IA.

É importante estar atento às políticas de privacidade e aos direitos garantidos pela LGPD, garantindo que suas informações sejam utilizadas de forma adequada e segura.

