Esse TRUQUE no WhatsApp vai melhorar em 100% as ligações; chamadas cortando NUNCA mais

Melhore a qualidade das suas chamadas no WhatsApp com dicas simples e eficazes. Descubra truques para evitar interrupções e garantir uma conexão estável.

As chamadas no WhatsApp são uma forma prática de comunicação, mas às vezes a qualidade pode deixar a desejar.

A Meta oferece diversas ferramentas para aprimorar essa experiência, mas muitos usuários desconhecem essas funcionalidades.

Nas linhas abaixo, veja algumas dicas para melhorar a qualidade das chamadas no WhatsApp. Preparado? Siga a leitura!

Aprenda a otimizar suas ligações no WhatsApp com nossas dicas exclusivas. Garanta chamadas mais claras e sem interrupções com ajustes simples no seu dispositivo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os recursos disponíveis no WhatsApp?

Para organizar chamadas com muitos participantes, o WhatsApp permite até 32 pessoas em uma única ligação.

Para evitar confusão, a plataforma oferece o recurso destaque do orador, que indica visualmente quem está falando.

Esse recurso é essencial para reuniões de trabalho, grupos de estudo ou chamadas familiares, ajudando a manter a ordem e a clareza na comunicação.

Para evitar interrupções durante uma chamada, uma dica importante é configurar o celular para não receber outras ligações enquanto estiver no WhatsApp.

Isso pode ser feito ativando o modo avião ou desativando os dados celulares na aba “Rede e Internet”. Essa configuração impede que chamadas externas interfiram na sua ligação do WhatsApp, proporcionando uma experiência mais estável.

Como evitar interrupções durante as ligações?

Além de bloquear outras ligações, desativar notificações de contatos pode ser muito útil. Para isso, vá em “Configurações” e depois em “Notificações”.

Encontre o WhatsApp e desative a opção Notificações de chamadas. Isso evita que sons de notificação interrompam a conversa, mantendo o foco e a qualidade da chamada.

Outra dica é navegar de forma invisível na plataforma. Aparecer offline durante o uso do app pode evitar distrações e manter a privacidade.

Para ativar essa função, feche a versão web do WhatsApp ou interrompa o funcionamento em segundo plano.

Vá até o alternador de aplicativos, deslize a aba do WhatsApp para cima, mantendo a janela da ligação aberta. Assim, você pode estar em uma chamada sem que seu status online apareça para os contatos.

Quais configurações do dispositivo podem ajudar?

Fechar aplicativos em segundo plano é outra maneira de melhorar a estabilidade da conexão com a internet durante as chamadas no WhatsApp.

Certifique-se de que apenas o WhatsApp esteja em execução no seu dispositivo no momento da chamada. Isso ajuda a manter uma conexão estável, resultando em uma melhor qualidade de áudio e vídeo.

Desativar o Bluetooth e o modo economia de bateria também é essencial. O uso do Bluetooth e a ativação da economia de bateria podem reduzir a qualidade da conexão para economizar energia, afetando diretamente a qualidade da chamada de vídeo ou áudio. Portanto, desative esses recursos durante a chamada para garantir uma experiência sem interrupções.

Por fim, dar preferência à conexão Wi-Fi em vez de dados móveis é fundamental. O sinal de Wi-Fi é mais potente e menos sujeito a oscilações do que os dados móveis, proporcionando uma conexão mais estável durante as chamadas.

Usar o Wi-Fi garante que seu celular não funcione como roteador, o que pode afetar a qualidade da ligação.

Resumo das dicas para melhorar as ligações no WhatsApp

Destaque do orador : organiza chamadas com muitos participantes, mostrando quem está falando.

: organiza chamadas com muitos participantes, mostrando quem está falando. Configuração do celular : ative o modo avião ou desative dados celulares para evitar interrupções.

: ative o modo avião ou desative dados celulares para evitar interrupções. Desativação de notificações : impede que sons de notificação interfiram na chamada.

: impede que sons de notificação interfiram na chamada. Navegação invisível : permite estar em uma chamada sem aparecer online.

: permite estar em uma chamada sem aparecer online. Fechar aplicativos em segundo plano : mantém a estabilidade da conexão com a internet.

: mantém a estabilidade da conexão com a internet. Desativar Bluetooth e economia de bateria : garante uma conexão estável e sem interferências.

: garante uma conexão estável e sem interferências. Preferência por Wi-Fi: usa uma conexão mais potente e estável do que dados móveis.

Essas dicas são simples de implementar e podem fazer uma grande diferença na qualidade das suas chamadas no WhatsApp. Experimente aplicá-las e aproveite conversas mais claras e sem interrupções.

