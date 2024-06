Novas VANTAGENS no Saque-Aniversário do FGTS; consulte

A nova regra do FGTS torna o saque-aniversário ainda mais vantajoso. Saiba quem pode se beneficiar e como proceder para aproveitar essa oportunidade.

A recente mudança na regra do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tornou o saque-aniversário ainda mais atrativo.

A partir de agora, mais beneficiários podem usufruir dessa modalidade, incluindo aqueles nascidos em abril, maio e junho, desde que realizem sua inscrição até o mês de aniversário.

Essa ampliação, vigente desde o início de junho, oferece uma janela de 60 dias para que os trabalhadores possam realizar os saques, permitindo um melhor gerenciamento dos recursos.

O que é o Saque-Aniversário?

O saque-aniversário foi criado em 2019 como uma alternativa ao saque-rescisão, proporcionando aos trabalhadores a opção de retirar uma parte do saldo disponível nas contas do FGTS anualmente, no mês do aniversário.

O valor disponível para o saque é determinado com base no saldo total do Fundo daquele trabalhador. Normalmente, é possível retirar uma porcentagem do saldo, além de uma quantia fixa adicional.

Vantagens do Saque-Aniversário:

Permite acesso a uma parte do saldo do FGTS anualmente

Oferece uma quantia fixa adicional ao valor proporcional

Facilita o planejamento financeiro com saques anuais programados

Como ter acesso ao Saque-Aniversário do FGTS?

Para ter direito ao saque-aniversário, é necessário seguir alguns critérios estabelecidos pelo FGTS. Veja a seguir como proceder:

Elegibilidade: Todos os trabalhadores com carteira assinada e saldo no FGTS podem optar pelo saque-aniversário. Procedimento: O trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS e selecionar a opção de saque-aniversário.

A solicitação deve ser feita até o último dia do mês de nascimento para que o saque fique disponível no mesmo ano.

Passos para solicitar o Saque-Aniversário:

Baixe e instale o aplicativo do FGTS.

Faça login com seus dados pessoais.

Selecione a opção “Saque-Aniversário”.

Confirme a adesão até o último dia do mês de aniversário.

Benefícios da nova regra

A nova regra que amplia o saque-aniversário para mais beneficiários traz várias vantagens. Trabalhadores nascidos em abril, maio e junho agora podem planejar melhor seus saques, beneficiando-se da janela estendida de 60 dias. Esse prazo adicional permite um melhor planejamento financeiro e utilização dos recursos.

Destaques da nova regra:

Ampliação da Elegibilidade: Inclui trabalhadores nascidos em mais meses.

Inclui trabalhadores nascidos em mais meses. Janela de Saque Estendida: 60 dias para realizar o saque.

60 dias para realizar o saque. Melhor Planejamento: Facilita o gerenciamento dos recursos financeiros.

Ao seguir essas orientações, os trabalhadores podem aproveitar de forma eficaz os benefícios do saque-aniversário.

Essa modalidade pode ser uma opção estratégica para aqueles que desejam acessar parte de seus recursos do FGTS de maneira planejada e periódica.

Em resumo, a nova regra do FGTS que expande o saque-aniversário é uma oportunidade para mais trabalhadores acessarem seus recursos de forma prática e organizada, contribuindo para um melhor planejamento financeiro anual.

É essencial que os trabalhadores estejam atentos aos prazos e critérios para não perderem a oportunidade de usufruir dessa vantagem.

