R$ 10 MIL do Nubank pode ser uma mão na roda neste final de junho; veja como solicitar

Nubank oferece empréstimo pessoal de até R$ 10 mil com aprovação facilitada. Confira como solicitar pelo app e os cuidados necessários com os juros.

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil, tendo conquistado milhões de clientes desde sua fundação em 2013.

Com sua proposta de serviços financeiros sem tarifas, a empresa oferece uma conta digital, cartão de crédito e diversos outros produtos financeiros.

Um dos produtos mais procurados é o empréstimo pessoal do Nubank, que se destaca pela facilidade de aprovação de crédito. Saiba mais a seguir.

Saiba como liberar R$ 10 mil em empréstimo pessoal pelo Nubank. Veja os requisitos e dicas para aumentar suas chances de aprovação. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como liberar R$ 10 mil pelo app Nubank?

O empréstimo pessoal do Nubank é uma opção atrativa para quem deseja realizar sonhos, quitar dívidas ou acessar crédito de forma rápida e descomplicada.

Embora a fintech facilite a aprovação de crédito, os consumidores devem estar atentos às taxas de juros, que estão entre as mais altas do mercado. Isso se deve à facilidade de aprovação oferecida pelo banco digital.

Não perca: R$ 1.000 + R$ 80 para IDOSOS é o EXTRA do mês de junho; consulte e receba

Como contratar o empréstimo pessoal do Nubank?

Se você deseja contratar o empréstimo pessoal do Nubank, siga os passos abaixo:

Baixe o app : disponível gratuitamente na App Store ou Google Play.

: disponível gratuitamente na App Store ou Google Play. Acesse o menu principal : no aplicativo, selecione a opção “Empréstimo”.

: no aplicativo, selecione a opção “Empréstimo”. Simule o valor desejado : informe o valor do empréstimo, as parcelas e o tempo de pagamento.

: informe o valor do empréstimo, as parcelas e o tempo de pagamento. Complete seus dados : preencha o formulário com seus dados pessoais e bancários.

: preencha o formulário com seus dados pessoais e bancários. Aguarde a análise : o Nubank analisará sua solicitação e dará um retorno em breve.

: o Nubank analisará sua solicitação e dará um retorno em breve. Receba o dinheiro: se aprovado, o dinheiro cai na sua conta em até 2 dias úteis.

Todavia, para solicitar o empréstimo, é necessário:

Ser cliente Nubank há pelo menos 30 dias;

Ter uma conta corrente ativa no Nubank;

Possuir um bom histórico de crédito;

Ter renda mensal compatível com o valor do empréstimo solicitado.

Quais são as condições de pagamento?

As taxas de juros e o prazo de pagamento variam de acordo com o cliente. O Nubank considera fatores como o histórico de crédito, o relacionamento com a instituição, o valor do empréstimo e o tempo de pagamento.

Como aumentar a chance de ter seu empréstimo pessoal aprovado?

Para aumentar as chances de aprovação do seu empréstimo no Nubank, siga estas dicas:

Mantenha um bom histórico financeiro : pague suas contas em dia e evite acumular dívidas. O uso consciente do limite do cartão de crédito contribui para um bom score de crédito.

: pague suas contas em dia e evite acumular dívidas. O uso consciente do limite do cartão de crédito contribui para um bom score de crédito. Atualize suas informações cadastrais : informações corretas e completas ajudam na análise de crédito, permitindo que o banco tenha uma visão mais clara do seu perfil.

: informações corretas e completas ajudam na análise de crédito, permitindo que o banco tenha uma visão mais clara do seu perfil. Tenha uma conta ativa e movimentada : isso demonstra ao banco que você possui um bom fluxo financeiro.

: isso demonstra ao banco que você possui um bom fluxo financeiro. Faça um planejamento financeiro: avalie a real necessidade do crédito e calcule as parcelas dentro do seu orçamento mensal.

Ao solicitar o empréstimo, é crucial avaliar as taxas de juros e planejar financeiramente. Muitos clientes relataram que pequenos valores se transformaram em dívidas maiores ao não conseguirem pagar uma prestação. Portanto, calcule as parcelas de forma que não comprometam seu orçamento mensal.

Manter um bom histórico financeiro, atualizar informações cadastrais e planejar-se adequadamente são práticas essenciais para garantir a aprovação e a gestão eficiente do seu empréstimo no Nubank.

O empréstimo pessoal do Nubank é uma alternativa prática para quem busca crédito rápido. No entanto, a atenção às taxas de juros e ao planejamento financeiro é fundamental para evitar problemas futuros.

Seguindo as dicas acima, você pode aumentar suas chances de aprovação e gerenciar melhor suas finanças.

Não perca: Consumidores CPF final 8, 3, 7, 4, 1, 9, 6, 5, 2 e 0 são CONVOCADOS e podem receber prêmios em dinheiro