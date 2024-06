Seu crush mora em uma das cidades dessa lista? Há uma GRANDE CHANCE dele ser 100% INFIEL; confira

Conheça as cidades brasileiras com maior índice de infidelidade. Um app revela dados surpreendentes sobre os hábitos de relacionamento durante o inverno.

O Ashley Madison, aplicativo de relacionamentos extraconjugais, revelou recentemente as 20 cidades brasileiras com o maior número de infiéis. O ranking foi elaborado com base nas inscrições feitas no app durante o inverno de 2023, de 20 de junho a 23 de setembro.

A análise levou em conta a base per capita de cada município, destacando que durante a estação mais fria do ano, muitos brasileiros buscam novas experiências de relacionamento. Brasília lidera a lista, seguida por outras capitais importantes. Mais detalhes você confere a seguir.

Aplicativo de relacionamentos extraconjugais revela o ranking das cidades mais infiéis do Brasil. Descubra quais capitais lideram essa lista inusitada. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Ashley Madison revela as cidades brasileiras com mais INFIÉIS

A pesquisa revelou mudanças significativas em comparação com os dados do inverno de 2022. Embora o Distrito Federal tenha mantido a liderança em ambas as listas, outras cidades mudaram de posição.

Curitiba e Porto Alegre, capitais dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, respectivamente, subiram para o segundo e terceiro lugares.

Goiânia, que estava em segundo lugar, caiu para a quarta posição, enquanto São Paulo desceu do terceiro para o quinto lugar.

No entanto, a busca por relacionamentos extraconjugais não se restringe apenas às grandes capitais brasileiras.

Embora o estado de São Paulo tenha várias cidades na lista, todas as regiões do Brasil estão representadas no ranking de infidelidade.

O levantamento inclui cidades do Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, mostrando uma diversidade geográfica significativa.

Não perca: Revolução no WhatsApp: Confira as novidades do aplicativo

O que mais o ranking revela sobre as tendências de infidelidade?

O estudo aponta que a infidelidade não é exclusiva dos grandes centros urbanos.

As inscrições no Ashley Madison mostram uma tendência em diversas regiões do Brasil, com Brasília liderando o ranking, seguida por Curitiba e Porto Alegre.

Este comportamento parece ser influenciado pelas noites frias e longas do inverno, que estimulam a busca por novas conexões além dos relacionamentos primários.

Ranking completo das cidades mais infiéis do Brasil:

Brasília Curitiba Porto Alegre Goiânia São Paulo Campinas Belo Horizonte Santo André Campo Grande São Bernardo do Campo Guarulhos Rio de Janeiro João Pessoa Natal Manaus Recife Fortaleza Maceió Salvador São Luís

Segundo Isabella Mise, Diretora Sênior de Comunicações do Ashley Madison, a monogamia está em declínio no Brasil.

As noites mais frias do inverno parecem aumentar a busca por afeto e intimidade fora dos relacionamentos primários.

Ela destaca que essa procura não está necessariamente ligada a problemas em casamentos ou namoros, mas sim a uma necessidade humana de conexão e carinho.

A plataforma Ashley Madison está disponível para dispositivos Android e iPhone, sendo gratuita para mulheres e paga para homens que desejam acessar todas as funcionalidades.

Apesar das polêmicas envolvendo o vazamento de dados de usuários em 2015, a plataforma continua popular e presente em 45 países, com pelo menos 65 milhões de usuários.

Por que as pessoas buscam relacionamentos extraconjugais?

A pesquisa sugere que muitos usuários do Ashley Madison estão em busca de novas experiências, o que pode ser motivado por uma variedade de fatores, desde a curiosidade até a insatisfação com a rotina.

As noites mais longas do inverno são vistas como um período propício para essa busca, proporcionando um momento de reflexão e desejo de novas conexões.

As mudanças no comportamento dos usuários do Ashley Madison entre 2022 e 2023 refletem uma dinâmica social em constante evolução.

O ranking atualizado destaca a diversidade geográfica e cultural do Brasil, mostrando que a infidelidade não é um fenômeno restrito a uma região específica.

Enfim, o estudo do Ashley Madison oferece um panorama interessante sobre os hábitos de relacionamento dos brasileiros durante o inverno.

O ranking das cidades mais infiéis revela tendências que podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo o clima e a busca por novas experiências.

Se o seu crush mora em uma dessas cidades, talvez seja hora de redobrar a atenção. Notícia da Manhã.

Não perca: ATENÇÃO, consumidores! Marca de MACARRÃO INSTANTÂNEO famosa no Brasil tem risco de envenenamento