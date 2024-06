Entenda os critérios e procedimentos para solicitar o auxílio-doença em casos de tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo, como os rins, coluna vertebral e até o cérebro. A transmissão ocorre pelo ar, quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, liberando bacilos que podem ser inalados por outras pessoas.

Os sintomas mais comuns da tuberculose incluem tosse persistente, que pode durar semanas, febre, perda de peso, cansaço extremo e suores noturnos.

Para aqueles que sofrem desta condição, as consequências podem ser graves, não só para a saúde, mas também para a vida profissional e financeira. A necessidade de um tratamento prolongado e o isolamento podem resultar em afastamento do trabalho e, consequentemente, em perda de renda, o que agrava a situação dos pacientes e suas famílias.

Além disso, a tuberculose é uma doença que afeta desproporcionalmente as populações mais vulneráveis. Indivíduos com baixa imunidade, como os portadores de HIV, pessoas em situação de rua, presidiários e comunidades com condições de moradia inadequadas são mais suscetíveis à infecção.

Essas condições de vida precárias também podem dificultar a adesão ao tratamento, que é longo e exige disciplina, sendo realizado com uma combinação de antibióticos por no mínimo seis meses.

É possível obter auxílio-doença por tuberculose? Aprenda mais sobre esse benefício do INSS. (Foto: Reprodução Web)

O que é o Auxílio-Doença?

Neste contexto, muitos se perguntam: tuberculose dá direito ao auxílio-doença?

O auxílio-doença é um benefício concedido pelo INSS aos trabalhadores que ficam incapacitados para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos devido a uma doença ou acidente. Este auxílio é essencial para garantir a subsistência do segurado e de sua família durante o período de afastamento do trabalho.

A importância deste benefício se amplifica quando consideramos a tuberculose, uma doença que pode exigir um longo período de tratamento e recuperação.

Auxílio-Doença para pacientes com tuberculose

Pacientes diagnosticados com tuberculose têm direito ao auxílio-doença, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pelo INSS. A tuberculose, por ser uma doença grave e muitas vezes debilitante, justifica a concessão do benefício.

O auxílio é pago durante o tempo em que o trabalhador está impossibilitado de exercer suas atividades profissionais, podendo ser concedido inicialmente por até 120 dias, com possibilidade de prorrogação caso a incapacidade persista. Se após este período a incapacidade ainda for permanente, o segurado pode ser encaminhado para a aposentadoria por invalidez.

Como solicitar o auxílio-doença

Para solicitar o auxílio-doença, é necessário agendar uma perícia médica no INSS. Durante a perícia, o médico do INSS avaliará o estado de saúde do segurado e determinará se ele está incapaz de trabalhar.

É importante que o paciente apresente todos os exames, laudos médicos e documentos que comprovem o diagnóstico e o tratamento da tuberculose. Além disso, é essencial estar contribuindo com o INSS, seja como empregado com carteira assinada, contribuinte individual ou facultativo.

Conhecendo seus direitos

O auxílio-doença é um direito de todos os trabalhadores que, temporariamente, não podem exercer suas funções devido a uma doença ou acidente. No caso da tuberculose, este benefício é fundamental para assegurar que o paciente possa se dedicar ao tratamento sem se preocupar com a perda de renda.

Conhecer os direitos previdenciários e saber como acessá-los é crucial para enfrentar as dificuldades impostas por doenças graves. Portanto, se você ou alguém que você conhece está sofrendo com a tuberculose, não hesite em buscar o auxílio-doença do INSS.