WhatsApp de cara NOVA; instale as novas atualizações em menos de 1 minuto

WhatsApp atualiza com novos recursos e visual renovado. Veja como a plataforma está mudando a experiência de usuários em 2024 sem perder a simplicidade.

O WhatsApp lançou diversas novidades em 2023 com o objetivo de simplificar o uso do aplicativo. As atualizações vão desde mudanças no visual da plataforma, incluindo a tonalidade da marca, até a chegada de novos recursos para os canais.

Um dos principais destaques foi o lançamento dos “Canais”, onde pessoas e empresas podem enviar mensagens para um número ilimitado de usuários.

Para 2024, a empresa decidiu liberar o envio de áudios e enquetes nos canais, além de permitir a atualização de status e a adição de mais administradores nesses espaços. A seguir, confira os recursos lançados pelo WhatsApp em 2024 até agora.

Aplicativo WhatsApp traz mudanças significativas em 2024. Explore as novidades que facilitam a comunicação e melhoram a usabilidade da plataforma mais popular do mundo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como buscar mensagens por data no WhatsApp?

No início deste ano, o WhatsApp passou a permitir que os usuários procurem mensagens por datas específicas.

Agora, basta escolher o dia, mês e ano em uma conversa para ver todas as mensagens enviadas naquela data. Esse recurso também pode ser usado para localizar fotos, vídeos, links e documentos.

Como buscar mensagens por data:

Abra uma conversa e toque no nome do contato ou grupo

Vá em “Pesquisar” e toque no ícone de calendário

Escolha a data para visualizar o conteúdo desejado

Saiba também: WhatsApp ganha NOVA FUNÇÃO para facilitar sua vida; novidade é INCRÍVEL

Novos recursos nos canais do WhatsApp

Dentro dos canais de transmissão, agora é possível publicar mensagens de voz e enquetes para seus seguidores.

Além disso, usuários podem compartilhar em suas páginas de status as atualizações dos canais em que estão inscritos.

O WhatsApp também permitiu adicionar outras pessoas como administradoras de canais, permitindo até 16 administradores por canal.

Esses admins conseguem criar, editar e excluir qualquer atualização, mas apenas o dono do canal pode apagá-lo.

Outras novidades incluem:

Mensagens de voz : envie áudios para seus seguidores

: envie áudios para seus seguidores Enquetes : crie enquetes e veja a opinião dos seguidores

: crie enquetes e veja a opinião dos seguidores Atualizações de status : compartilhe novidades diretamente no status

: compartilhe novidades diretamente no status Mais administradores: adicione até 16 administradores para ajudar na gestão do canal

Mudanças no visual do WhatsApp

O aplicativo também ficou de cara nova. Para usuários de Android, as abas com “Conversas”, “Atualizações”, “Comunidades” e “Ligações”, que ficavam no topo da tela, agora aparecem na parte inferior.

A tonalidade do aplicativo mudou, com cores mais intensas. O modo escuro ficou mais escuro e o modo claro, com mais áreas brancas. Ícones e botões também receberam novos formatos e cores.

Novidades no visual:

Posição das Abas : Mudança na posição das abas para a parte inferior

: Mudança na posição das abas para a parte inferior Tonalidade do App : Cores mais intensas e diferenciadas entre modos claro e escuro

: Cores mais intensas e diferenciadas entre modos claro e escuro Ícones e Botões: Novos formatos e cores para ícones e botões

Novas opções de formatação de mensagens

O WhatsApp ampliou as opções de formatação de mensagens. Agora, além de negrito, itálico, tachado e monoespaçado, é possível usar listas, citação em bloco e código de programação.

Como usar as novas formatações:

Negrito : Texto antes e depois do trecho

: Texto antes e depois do trecho Itálico : Texto antes e depois do trecho

: Texto antes e depois do trecho Tachado : Texto antes e depois do trecho

: antes e depois do trecho Monoespaçado : Texto antes e depois do trecho

: antes e depois do trecho Lista de Itens : – Texto

: – Texto Lista Numerada : 1. Texto

: 1. Texto Citação de Bloco : > Texto

: > Texto Código Embutido: Texto

Fixar três mensagens por conversa

O WhatsApp agora permite fixar até três mensagens por conversa. Qualquer conteúdo pode ser fixado, incluindo texto, emoji, enquete e figurinhas.

Como fixar uma mensagem:

Pressione a mensagem escolhida e vá em “Fixar”

Escolha a duração da mensagem fixada: 24 horas, 7 dias ou 30 dias

A mensagem fixada aparecerá no topo da conversa

Filtros de conversas no WhatsApp

Para facilitar a organização, o WhatsApp criou uma ferramenta que permite ao usuário encontrar conversas a partir de filtros. Agora é possível escolher entre “Todas”, “Não lidas” e “Grupos”.

Como usar os filtros de conversas:

Abra o WhatsApp

Toque no ícone de filtros na parte superior da lista de conversas

Selecione o filtro desejado

Editor de figurinhas do WhatsApp

Usuários do WhatsApp agora podem criar figurinhas diretamente no aplicativo, a partir de uma foto da galeria do iPhone, e editar figurinhas já existentes.

Como criar uma figurinha:

Abra a bandeja de figurinhas

Selecione “Criar” e escolha uma imagem da galeria

Personalize a figurinha e envie na conversa

Como editar uma figurinha:

Abra a bandeja de figurinhas

Pressione e segure a figurinha que deseja editar

Selecione “Editar”

Personalize e envie na conversa

Outras novidades do WhatsApp em 2024 incluem:

Eventos e Respostas nas Comunidades : Administradores podem criar eventos em grupos e membros podem responder aos anúncios

: Administradores podem criar eventos em grupos e membros podem responder aos anúncios Login sem Autenticação SMS no iPhone : Acesso ao aplicativo usando Face ID ou Touch ID

: Acesso ao aplicativo usando Face ID ou Touch ID Bloqueio de Print de Foto do Perfil no Android: Mensagem de erro ao tentar capturar a tela

O WhatsApp continua a investir em melhorias para oferecer uma experiência mais completa e acessível para seus usuários. As atualizações de 2024 demonstram o compromisso da plataforma em inovar e facilitar a comunicação.

Saiba também: Envie vídeos no WhatsApp com qualidade 100%; truque é MUITO FÁCIL e prático