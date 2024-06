Acaba de entrar em ação NOVAS REGRAS DO SAQUE-ANIVERSÁRIO do FGTS; confira só

Novas regras do saque-aniversário do FGTS começam a valer em julho. Saiba como optar e os detalhes importantes para garantir seu direito em 2024.

A partir da primeira semana de julho, entram em vigor as novas regras para o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Esta modalidade permite que trabalhadores retirem parte de seu saldo no FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

Para optar pelo saque-aniversário em 2024, o prazo para escolha termina até o último dia de junho. Caso contrário, a mudança só poderá ser realizada novamente em 2025.

A partir de julho, os primeiros beneficiados são os nascidos em julho, que poderão realizar o saque conforme o saldo disponível em suas contas de FGTS. O valor do saque é determinado por uma tabela que considera o saldo na conta e aplica alíquotas progressivas, além de parcelas adicionais conforme a faixa de saldo.

Mudanças no saque-aniversário do FGTS entram em vigor em julho. Entenda os novos prazos e valores para aproveitar essa oportunidade de retirada anual. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas regras do saque-aniversário do FGTS?

As novas regras do saque-aniversário do FGTS introduzem um sistema de alíquotas progressivas que variam de acordo com o saldo disponível na conta. A lista a seguir ilustra as alíquotas e as parcelas adicionais aplicáveis a diferentes faixas de saldo:

Até R$ 500,00: Alíquota de 50,0% sem parcela adicional

Alíquota de 50,0% sem parcela adicional De R$ 500,01 até R$ 1.000,00: Alíquota de 40,0% com parcela adicional de R$ 50,00

Alíquota de 40,0% com parcela adicional de R$ 50,00 De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: Alíquota de 30,0% com parcela adicional de R$ 150,00

Alíquota de 30,0% com parcela adicional de R$ 150,00 De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: Alíquota de 20,0% com parcela adicional de R$ 650,00

Alíquota de 20,0% com parcela adicional de R$ 650,00 De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00: Alíquota de 15,0% com parcela adicional de R$ 1.150,00

Alíquota de 15,0% com parcela adicional de R$ 1.150,00 De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: Alíquota de 10,0% com parcela adicional de R$ 1.900,00

Alíquota de 10,0% com parcela adicional de R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,01: Alíquota de 5,0% com parcela adicional de R$ 2.900,00

Por exemplo, um trabalhador com saldo de R$ 1.000,00 no FGTS poderá receber R$ 400,00, acrescido de R$ 50,00 de parcela adicional, totalizando R$ 450,00.

Como optar pelo saque-aniversário em 2024?

Para optar pelo saque-aniversário em 2024, os beneficiários devem se atentar aos prazos. A escolha deve ser feita até o último dia de junho de 2023.

Caso contrário, a mudança só poderá ser realizada novamente em 2025. É essencial que os beneficiários verifiquem suas opções e informem a conta para recebimento através do aplicativo do FGTS dentro dos prazos estipulados.

O aplicativo do FGTS permite que os beneficiários façam a escolha de forma rápida e segura. Após a escolha, o trabalhador poderá consultar o valor disponível para saque e as datas correspondentes. É importante estar atento para não perder o prazo e garantir o direito ao saque-aniversário.

Benefícios das novas regras para os trabalhadores

As novas regras do saque-aniversário do FGTS oferecem várias vantagens para os trabalhadores. A principal delas é a flexibilidade na gestão dos recursos. Com a possibilidade de realizar saques anuais, os trabalhadores podem planejar melhor suas finanças, utilizando o dinheiro em momentos estratégicos.

Outra vantagem é a transparência do processo. A tabela de alíquotas progressivas e parcelas adicionais torna mais claro quanto cada trabalhador poderá sacar, de acordo com o saldo disponível. Isso facilita o planejamento financeiro e permite uma melhor utilização dos recursos.

Além disso, a possibilidade de optar pelo saque-aniversário oferece uma alternativa interessante para quem não pretende utilizar o saldo do FGTS em um futuro próximo. Ao invés de deixar o dinheiro parado, o trabalhador pode usufruir de parte do saldo anualmente, aproveitando para quitar dívidas, investir ou utilizar conforme suas necessidades.

As novas regras para o saque-aniversário do FGTS, que entram em vigor a partir de julho, visam proporcionar maior flexibilidade e transparência aos trabalhadores na gestão de seus recursos.

É fundamental que os beneficiários se informem sobre as mudanças e façam a escolha dentro dos prazos estipulados para garantir o direito ao saque-aniversário em 2024.

Com a adoção dessas novas regras, espera-se que mais trabalhadores possam se beneficiar dessa modalidade, utilizando seus recursos de forma mais eficiente e estratégica.

