Cansou de ver alguém no Instagram? Livre-se dessa pessoa com este TRUQUE INFALÍVEL

Aprenda como silenciar contas no Instagram de maneira discreta. Mantenha seu feed organizado sem deixar de seguir perfis indesejados.

Muitas vezes, sentimos a necessidade de dar uma pausa nas interações de determinadas contas no Instagram, sem necessariamente deixar de segui-las. Esse recurso é útil para manter um feed mais limpo e menos sobrecarregado, sem gerar desconforto com os amigos e familiares.

Felizmente, o Instagram oferece maneiras discretas de silenciar perfis, garantindo que suas preferências de visualização sejam respeitadas. Neste guia, exploraremos como utilizar essa funcionalidade de maneira eficiente e prática.

Saiba como ocultar publicações e Stories no Instagram sem que ninguém perceba. Mantenha suas preferências de visualização com facilidade e privacidade.

Como silenciar publicações e stories no Instagram?

Uma das maneiras mais comuns de silenciar alguém no Instagram é através de seu perfil. Para isso, siga estes passos:

Acesse o perfil da pessoa que deseja silenciar.

da pessoa que deseja silenciar. Clique em “Seguindo” .

. Selecione a opção “Silenciar” .

. Escolha se deseja silenciar publicações, Stories ou ambos.

Outra opção é silenciar diretamente dos Stories:

Clique em uma publicação temporária da pessoa.

da pessoa. Toque nos três pontos no canto superior direito da tela.

da tela. Selecione entre “Silenciar story” ou “Silenciar story e publicações”.

Como silenciar mensagens e ligações no Instagram?

Além de publicações e Stories, também é possível silenciar mensagens e ligações na rede social. Para isso:

Acesse um bate-papo com a pessoa que deseja silenciar.

com a pessoa que deseja silenciar. Toque no nome da pessoa no topo da tela.

no topo da tela. Selecione a opção “Silenciar” .

. Ative o recurso para silenciar mensagens e ligações.

Mesmo com as notificações silenciadas, a pessoa ainda pode enviar mensagens e tentar fazer ligações. No entanto, você não será notificado, e a conta será sinalizada com o símbolo de um sino riscado.

Como reverter os perfis silenciados?

Para conferir todos os perfis que foram silenciados, siga este caminho:

Abra seu perfil no Instagram.

no Instagram. Clique no ícone de três traços horizontais .

. Selecione “Configurações e privacidade” .

. Clique em “Contas silenciadas”.

Diferentemente do bloqueio, o silenciamento não oculta seu perfil para a pessoa silenciada. Ela ainda poderá procurar sua conta e interagir com suas publicações. Esse recurso permite um controle mais discreto e menos invasivo sobre o conteúdo que você vê, sem interromper completamente a interação.

Se desejar reverter o silenciamento:

Siga o mesmo caminho percorrido para silenciar a pessoa.

Selecione a opção de “Desfazer silenciamento”.

Benefícios do silenciamento

Silenciar perfis no Instagram oferece vários benefícios:

Redução de distrações : diminui a quantidade de conteúdo indesejado no seu feed.

: diminui a quantidade de conteúdo indesejado no seu feed. Privacidade : mantém suas preferências de visualização sem que a outra pessoa saiba.

: mantém suas preferências de visualização sem que a outra pessoa saiba. Flexibilidade: permite que você continue seguindo a pessoa, mantendo a relação virtual intacta

O recurso de silenciamento do Instagram é uma ferramenta valiosa para gerenciar o conteúdo que você consome na plataforma. Ele oferece um meio-termo entre seguir e bloquear alguém, garantindo uma experiência de uso mais personalizada e agradável.

Ao entender como silenciar perfis, mensagens e ligações, você pode manter seu feed e suas interações mais organizadas e menos intrusivas, sem comprometer suas relações sociais.

Lembre-se de que, mesmo silenciando alguém, você ainda pode acessar as publicações dessa pessoa ao procurar diretamente pelo perfil dela.

Essa flexibilidade permite um controle total sobre o conteúdo que você escolhe visualizar no Instagram, sem perder a capacidade de se conectar com os outros usuários quando desejar.

Seguindo essas dicas, você pode aproveitar ao máximo sua experiência no Instagram, mantendo seu feed alinhado com suas preferências pessoais e desfrutando de uma navegação mais tranquila e agradável.

