Pouca coisa separa você dos R$ 852 EXTRAS do Bolsa Família; veja como receber

O programa Bolsa Família terá um novo adicional em 2024, beneficiando milhões de brasileiros. Saiba como esse valor extra pode impactar sua vida.

O programa Bolsa Família é essencial no combate à pobreza no Brasil. Em 2024, um novo adicional será introduzido, beneficiando milhões de brasileiros. Este adicional promete não só suprir necessidades básicas, mas também promover inclusão e bem-estar social.

O adicional do Bolsa Família será de até R$ 852 por família ao longo de seis meses, iniciando no segundo semestre do ano. Este aumento deriva do ajuste no Benefício de Renda de Cidadania, que oferece R$ 142 mensais por membro familiar.

Em 2024, o Bolsa Família oferecerá um novo benefício adicional. Verifique se você tem direito a esse suporte financeiro essencial para muitas famílias brasileiras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem está qualificado para receber o adicional do Bolsa Família?

O processo de seleção para o adicional do Bolsa Família está ligado ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Todos os beneficiários atuais com NIS de 1 a 0 são elegíveis. Isso inclui famílias que trabalham para manter um mínimo de dignidade, promovendo uma vida mais estável e segura.

Para calcular o adicional, considera-se a quantidade de integrantes por família registrados no Bolsa Família. Cada membro registrado corresponde a R$ 142 por mês, resultando em R$ 852 ao longo dos seis meses do benefício. Este valor é dividido igualmente durante o semestre restante, garantindo um apoio contínuo.

Confira: Bolsa Família dá CHANCE para beneficiários NIS 7, 3, 4, 9, 5, 6, 1, 8, 0 e 2 resgatarem R$ 200 EXTRAS; veja o que é preciso

Impacto real do adicional para as famílias brasileiras

A inclusão do adicional de R$ 852 pode significar uma melhoria significativa para muitas famílias, abrangendo:

Alimentação

Saúde

Educação

Este apoio adicional não apenas melhora a qualidade de vida dos brasileiros, mas também permite um planejamento financeiro mais estável. Pode reduzir dívidas e aumentar a poupança familiar.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Os depósitos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Confira as datas:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

Como garantir o benefício?

Para garantir que os benefícios sejam concedidos corretamente, é crucial manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

As famílias devem atualizar suas informações pelo site ou aplicativo do CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nas condições familiares ou na composição de renda.

O adicional de R$ 852 é um alívio importante em tempos de desafios econômicos. Ele proporciona um suporte financeiro significativo, ajudando as famílias a se estabilizarem e a planejarem um futuro mais seguro.

Com esta nova medida, o governo reforça seu compromisso com a inclusão social e a melhoria das condições de vida dos brasileiros.

Confira: ÚLTIMA CONVOCAÇÃO para receber PIX de R$ 5 MIL; CPF final 8, 3, 7, 4, 1, 9, 6, 5, 2 e 0 na LISTA