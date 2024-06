ALERTA INSS para beneficiários com CPF final 7, 3, 4, 9, 5, 6, 1, 8, 0 e 2; fique de olho e FUJA de golpes

INSS alerta para novo golpe contra beneficiários do BPC. A seguir, saiba como proteger seus dados e evitar fraudes.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta importante para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) destinado a pessoas idosas.

Recentemente, um novo golpe tem sido aplicado, visando enganar e extorquir esses beneficiários. Este aviso é fundamental para que todos possam se proteger e evitar problemas futuros.

A denúncia foi feita por um servidor do Serviço Social no Estado do Rio de Janeiro, destacando a seriedade da situação. Saiba mais sobre!

INSS emite aviso sobre fraudes contra beneficiários do BPC. Conheça os detalhes e proteja-se contra esses golpes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o golpe do INSS?

Idosos têm recebido mensagens de SMS ou WhatsApp informando que já têm direito ao benefício do INSS. No entanto, essas pessoas não solicitaram o benefício.

Os golpistas marcam dia, hora e local para um encontro, apresentando um boleto de cobrança pelo “serviço” prestado.

Em muitos casos, o intermediário deu entrada no BPC do idoso e se cadastrou como seu procurador. É importante notar que a concessão desse benefício ocorre administrativamente, sem necessidade de perícia médica.

Nesse caso, basta estar inscrito no CadÚnico do governo federal, ter 65 anos de idade e comprovar baixa renda.

O golpe foi descoberto quando um idoso compareceu a um serviço de “socialização de informações” do Serviço Social do INSS, realizado em uma agência no Norte-Fluminense.

Durante o atendimento, ele informou ter recebido mensagens sobre a liberação de seu pagamento junto ao órgão bancário.

O servidor, sob anonimato, identificou um e-mail e número de telefone desconhecidos no cadastro do segurado, revelando que vários procuradores foram cadastrados na mesma solicitação de BPC.

Saiba também: Brasileiros têm NOVO PAGAMENTO CONFIRMADO para os próximos dias; é só consultar e receber

Modelo da mensagem fraudulenta

Para que você possa se proteger, aqui está um exemplo da mensagem utilizada pelos criminosos:

“Prezado(a) FULANO DE TAL, tudo bem? Sou representante do financeiro da NOME DA EMPRESA. O seu benefício está liberado para recebimento no dia (XX.XX.2024 às 09:30). Necessito que compareça ao banco na data e horário acima com os seguintes documentos: RG CPF Comprovante de residência Valor liberado pelo INSS: R$ 895,00 Valor do escritório: R$ 423,60 Será encaminhado um boleto após todas as confirmações.”

Outros golpes identificados pelo INSS

Além do golpe contra beneficiários do BPC, outros golpes têm sido identificados pelo INSS, desta vez contra aposentados e pensionistas.

Os criminosos utilizam engenharia social para acessar os dados pessoais dos segurados, usando a Prova de Vida como isca.

As abordagens podem ser realizadas por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular (WhatsApp ou SMS) e, agora, também são presenciais.

Os golpistas até criaram um “uniforme” com a logomarca do INSS para abordar aposentados e pensionistas.

Como se proteger?

Para se proteger contra esses golpes, é importante seguir algumas orientações:

Nunca forneça seus dados pessoais, fotos ou documentos.

Não clique em links enviados por SMS ou WhatsApp.

Se receber uma ligação, mensagem ou visita suspeita, não forneça nenhuma informação.

Se a abordagem for por mensagem de texto, bloqueie o número de telefone.

O INSS ressalta que não faz contato por telefone para procedimentos de prova de vida, nem envia links por mensagem para a realização de biometria facial. É crucial estar atento a esses detalhes para não cair em golpes.

Saiba também: R$ 1.000 + R$ 80 para IDOSOS é o EXTRA do mês de junho; consulte e receba