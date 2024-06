Trabalhadores em todo Brasil JÁ podem sacar R$ 6 MIL do FGTS; veja como

Governo libera saque do FGTS para trabalhadores em situações específicas. Veja como solicitar a retirada de até R$ 6.220 de forma rápida e online.

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é uma importante fonte de recursos para os trabalhadores brasileiros com vínculo formal de emprego. Este fundo está disponível para saque em situações específicas.

Recentemente, o Governo Federal autorizou a liberação de recursos para um grupo específico de trabalhadores, permitindo um saque superior a R$ 6 mil. Mais detalhes você confere no decorrer desta matéria. Acompanhe!

FGTS disponível para saque em casos especiais. Saiba como acessar os recursos de forma fácil e rápida pelo aplicativo oficial do FGTS. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque do FGTS em situações de calamidade?

A liberação dos recursos do FGTS é concedida por meio da modalidade de saque calamidade. Este tipo de saque atende os moradores de cidades onde foi decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência.

Para realizar a retirada, é essencial que o cidadão tenha recursos disponíveis no Fundo de Garantia. A seguir estão os passos para realizar o saque do FGTS em situações de calamidade:

É importante mencionar que essa medida é direcionada aos cidadãos brasileiros que residem em municípios do Rio Grande do Sul, afetados por fortes enchentes em maio. Para esses moradores, será permitida a retirada de mais de R$ 6 mil do FGTS.

Passo a passo para solicitar o saque do FGTS

Para facilitar o processo, o saque pode ser solicitado online através do aplicativo do Fundo de Garantia. Aqui está um guia detalhado para realizar o saque:

Baixe o aplicativo do FGTS;

Faça login utilizando sua conta Gov.BR;

Busque pela opção de saque calamidade;

Anexe documentos que comprovam a elegibilidade para o saque , como documentos pessoais e comprovantes de residência;

, como documentos pessoais e comprovantes de residência; Indique uma conta bancária para o depósito dos recursos ;

; Aguarde até cinco dias úteis para o depósito ser realizado.

Benefícios e utilidade dos recursos liberados

É importante destacar que a modalidade de retirada não possui restrições de uso, permitindo ao cidadão utilizar os recursos da forma que achar mais conveniente.

Este benefício oferece um alívio financeiro significativo para aqueles que foram afetados por desastres naturais, permitindo uma recuperação mais rápida e eficaz.

Resumo dos principais pontos sobre o saque do Fundo de Garantia em calamidade:

Com essas informações, os trabalhadores podem se preparar melhor para utilizar o Fundo de Garantia em momentos de necessidade. A medida do Governo Federal visa proporcionar um suporte financeiro crucial para aqueles em situações de emergência, garantindo acesso rápido e descomplicado aos recursos do fundo.

