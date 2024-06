Você foi CONVOCADO e pode receber PIX de R$ 200+ EXTRAS em junho; veja o que fazer

Beneficiários do Bolsa Família podem receber valores extras este mês. Veja como garantir seu pagamento adicional e manter seu CadÚnico atualizado.

O Bolsa Família é um programa essencial para milhões de brasileiros, proporcionando um alívio financeiro mensal para as famílias mais necessitadas.

Recentemente, novas oportunidades de benefícios extras foram anunciadas, permitindo que os beneficiários possam receber valores adicionais.

Este mês, as famílias podem receber um PIX extra de R$ 200 ou mais, além do valor já estabelecido de R$ 600. A seguir, saiba mais sobre.

Saiba mais sobre os novos benefícios extras do Bolsa Família disponíveis em junho. Garanta seu pagamento adicional mantendo seu cadastro atualizado e utilizando o Caixa Tem. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o PIX extra de R$ 200+ do Bolsa Família?

A saber, esses benefícios extras são fundamentais para atender de maneira específica as diversas realidades das famílias brasileiras.

Diversos programas adicionais estão disponíveis para garantir que as necessidades individuais sejam atendidas.

Esses recursos são disponibilizados juntamente com o benefício principal, através da conta poupança do Caixa Tem.

Para acessar e movimentar esses valores, é necessário utilizar o aplicativo correspondente, que pode ser baixado online.

Não perca: Brasileiros com NIS final 1, 7, 2, 8, 4, 5, 3, 6, 9 e 0 recebem PIX de R$ 1.412,00 do INSS

Como receber o PIX extra de R$ 200+ do Bolsa Família?

Para garantir o recebimento desses valores adicionais, é crucial que as famílias mantenham seu cadastro no CadÚnico atualizado.

O Governo Federal utiliza esse cadastro para identificar e selecionar as famílias elegíveis para os recursos extras.

A atualização do CadÚnico é uma etapa indispensável para que as famílias possam acessar todos os benefícios disponíveis.

Lista de benefícios extras em junho

Para ajudar as famílias a entenderem melhor as opções disponíveis, aqui está uma lista detalhada dos benefícios extras do Bolsa Família em junho:

Benefício de Renda de Cidadania : adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar.

: adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar. Benefício Complementar : complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja o valor de R$ 600.

: complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja o valor de R$ 600. Benefício Primeira Infância : libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos.

: libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos. Benefício Variável Familiar : paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

: paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz : paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade.

: paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade. Benefício Extraordinário de Transição: disponível até maio de 2025, garante que nenhum beneficiário receba menos do que era concedido no Auxílio Brasil.

Como acessar os benefícios extras?

O primeiro passo é garantir que o cadastro no CadÚnico esteja atualizado. Isso pode ser feito online ou em um dos postos de atendimento do programa.

A atualização é vital para que as famílias sejam reconhecidas pelo sistema e possam receber os benefícios extras.

O segundo passo é verificar os valores adicionados na conta poupança do Caixa Tem. Os beneficiários devem utilizar o aplicativo para acessar e movimentar os recursos.

O aplicativo é uma ferramenta essencial para gerenciar os pagamentos e é disponibilizado gratuitamente para download.

O terceiro passo é se informar regularmente sobre as novas oportunidades e benefícios disponíveis. O Governo Federal frequentemente ajusta e adiciona novos programas de auxílio, e estar bem informado pode fazer uma diferença significativa no valor total recebido.

Benefícios para crianças e gestantes

As famílias com crianças pequenas e gestantes recebem atenção especial no Bolsa Família. O Benefício Primeira Infância é uma das opções mais importantes, oferecendo R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos. Esse valor adicional pode ajudar significativamente no desenvolvimento e cuidado das crianças.

Para gestantes, o programa oferece um pagamento extra mensal de R$ 50, ajudando nas despesas relacionadas à gravidez e ao nascimento do bebê. Este benefício visa proporcionar um suporte adicional durante um período crucial para as famílias.

Importância da atualização do cadastro

Manter o CadÚnico atualizado não só garante o recebimento dos benefícios existentes, mas também permite o acesso a novos programas que possam surgir. O Governo Federal utiliza esse cadastro para monitorar e identificar as necessidades das famílias, ajustando os benefícios conforme necessário.

Além disso, estar atualizado no sistema pode evitar a suspensão ou o cancelamento dos benefícios. A atualização é um processo simples, mas essencial, e pode ser feito tanto online quanto em postos de atendimento específicos.

Benefícios de transição

O Benefício Extraordinário de Transição é outra importante medida para garantir que nenhuma família receba menos do que era concedido anteriormente pelo Auxílio Brasil. Este benefício estará disponível até maio de 2025, proporcionando um suporte contínuo durante a transição entre os programas.

Os beneficiários devem ficar atentos às mudanças e garantir que seus cadastros estejam sempre atualizados para continuar recebendo todos os benefícios disponíveis.

A transição entre programas pode trazer novas oportunidades de auxílio, e estar preparado para essas mudanças é crucial para maximizar o suporte financeiro recebido.

Este mês, o Bolsa Família oferece diversas oportunidades para que as famílias possam receber valores adicionais. Manter o cadastro atualizado, utilizar o aplicativo Caixa Tem e se informar sobre os novos benefícios são passos essenciais para garantir que todos os recursos disponíveis sejam acessados.

Não perca: ÚLTIMA CONVOCAÇÃO para receber PIX de R$ 5 MIL; CPF final 8, 3, 7, 4, 1, 9, 6, 5, 2 e 0 na LISTA