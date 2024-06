Brasileiros têm NOVO PAGAMENTO CONFIRMADO para os próximos dias; é só consultar e receber

Restituição do Imposto de Renda 2024 já começou. Saiba mais sobre o calendário de pagamentos e quem tem prioridade na devolução.

A restituição do Imposto de Renda é um evento esperado por milhões de brasileiros. Realizada anualmente pela Receita Federal, essa devolução representa uma compensação para aqueles que pagaram mais impostos do que o necessário.

Em 2024, a liberação das restituições já começou, abrangendo cinco pagamentos regulares e outros cinco lotes residuais. Este processo, que teve início em maio, visa equilibrar as finanças dos contribuintes, proporcionando um alívio financeiro.

O pagamento das restituições segue uma ordem de prioridades definida pela Receita Federal. Este ano, os contribuintes do Rio Grande do Sul foram incluídos entre os prioritários, uma decisão tomada após as fortes chuvas que atingiram o estado em maio. A devolução é essencial para muitos, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras.

Receba sua restituição do Imposto de Renda 2024. Veja quem tem prioridade e as datas de pagamento definidas pela Receita Federal. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem prioridade na restituição?

A restituição do Imposto de Renda é realizada em várias etapas, com base em uma ordem de prioridades. Em suma, o objetivo é atender primeiro aqueles que possuem maior necessidade. A lista completa de prioridades inclui:

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos ;

; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou com moléstia grave ;

; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério ;

; Contribuintes que residem no estado do Rio Grande do Sul ;

; Cidadãos que utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix.

Estes grupos são os primeiros a receber a devolução, garantindo que aqueles que mais precisam sejam atendidos prioritariamente.

Quando será realizado o terceiro lote de restituição?

O calendário de pagamentos da restituição é definido pelo Governo Federal, e o terceiro lote estará disponível em 31 de julho de 2024.

A Receita Federal geralmente abre a consulta alguns dias antes do pagamento. Através do site da Receita, os contribuintes podem verificar se serão contemplados no próximo lote.

Para aqueles que serão contemplados, o pagamento será depositado na conta bancária informada no momento do envio da declaração. Isso proporciona transparência e eficiência no processo de devolução dos valores.

Calendário completo de pagamentos da restituição

A restituição do Imposto de Renda segue um calendário bem definido. Veja abaixo as datas dos pagamentos:

1º lote – pagamento no dia 31 de maio de 2024;

– pagamento no dia 31 de maio de 2024; 2º lote – pagamento no dia 28 de junho de 2024;

– pagamento no dia 28 de junho de 2024; 3º lote – pagamento no dia 31 de julho de 2024;

– pagamento no dia 31 de julho de 2024; 4º lote – pagamento no dia 30 de agosto de 2024;

– pagamento no dia 30 de agosto de 2024; 5º lote – pagamento no dia 30 de setembro de 2024.

Essas datas são importantes para que os contribuintes possam se planejar financeiramente, sabendo exatamente quando receberão a devolução dos impostos pagos a mais.

Como verificar se você será contemplado?

A consulta para saber se você será contemplado no próximo lote de restituição é simples. Basta acessar o site da Receita Federal e informar os dados solicitados. A Receita Federal libera essa consulta alguns dias antes do pagamento, permitindo que os contribuintes se preparem para o recebimento dos valores.

A restituição do Imposto de Renda é um processo importante para milhões de brasileiros. Além de corrigir eventuais pagamentos excessivos de impostos, ela também proporciona um alívio financeiro essencial.

Com a inclusão de grupos prioritários e um calendário bem definido, a Receita Federal garante que a devolução seja justa e eficiente. Fique atento às datas e consulte regularmente o site da Receita para verificar sua situação.

Se você tiver dúvidas ou precisar de mais informações sobre a restituição do Imposto de Renda, acesse o site oficial da Receita Federal. Lá, você encontrará todas as informações necessárias para acompanhar o processo e garantir que receberá sua restituição de forma correta e no prazo estipulado.

