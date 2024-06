Vai fazer o ENEM 2024? Este APP pode ser o seu MAIOR ALIADO para a prova; saiba do que ele é capaz

O aplicativo do Enem oferece diversas funções essenciais para os estudantes. Conheça como essa ferramenta pode ajudar na sua preparação para a prova.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das avaliações mais importantes para estudantes brasileiros que desejam ingressar no ensino superior.

Com o avanço da tecnologia, o aplicativo do Enem se tornou uma ferramenta essencial para quem está se preparando para a prova.

Disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), o app oferece diversos recursos que facilitam a preparação dos candidatos. A seguir, conheça seis funções do aplicativo que vão te ajudar a estudar para o Enem 2024.

Prepare-se melhor para o Enem com as funções do aplicativo oficial. Descubra como utilizar os recursos disponíveis para melhorar seu desempenho no exame. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o aplicativo do Enem pode ajudar nos estudos?

O aplicativo do Enem é uma plataforma indispensável para os estudantes. Com ele, é possível acessar simulados, cronogramas, provas anteriores e muito mais.

O acesso é simples e pode ser feito através da conta Gov.br, utilizada para a inscrição na prova. Conhecer as funcionalidades do app é fundamental para uma preparação eficaz.

Quais são as funções principais do aplicativo do Enem?

Veja abaixo as seis principais funções que o aplicativo oferece.

1. Consultar provas anteriores

O aplicativo permite que os usuários consultem modelos de provas anteriores nas áreas de linguagens e exatas. A escolha pode ser feita a partir do ano de interesse para edições recentes.

Além disso, é possível conferir o espelho de suas próprias redações ou de candidatos que receberam boas avaliações.

Isso auxilia na compreensão do formato da prova e no ajuste dos planos de estudo, proporcionando uma preparação mais eficiente e um melhor desempenho no exame.

2. Realizar simulados

Uma das funções mais úteis é a realização de simulados oficiais. Os simulados são elaborados com base em questões de provas anteriores do Enem.

O usuário pode escolher entre as quatro áreas de conhecimento disponíveis para responder a questões específicas.

Ao final, o aplicativo fornece o gabarito com as respostas corretas. Com isso, os estudantes podem:

Familiarizar-se com o formato do exame

Avaliar o desempenho

Planejar os estudos a partir dos resultados

Gerenciar o tempo de resolução, essencial para o sucesso no Enem

3. Acesso ao cronograma atualizado

O aplicativo disponibiliza um cronograma atualizado do Enem, incluindo informações detalhadas sobre as datas de inscrição e aplicação do primeiro e segundo dias de prova.

Também é possível se informar sobre os períodos de solicitação e resultado de atendimento especializado, além da divulgação do gabarito e resultado oficiais.

Essa função permite que os estudantes se organizem de forma mais eficiente, garantindo que estejam preparados para cada etapa do exame.

4. Consultar locais de prova

Outra funcionalidade crucial é a consulta aos locais de prova. Essas informações ficam disponíveis no cartão de confirmação de inscrição.

Assim que os dados forem confirmados pelo Inep, será possível consultar o local e a data das provas diretamente pelo aplicativo.

Isso permite que os candidatos planejem a rota para a realização do exame, evitando imprevistos no dia da prova.

5. Acompanhar histórico de participação

O aplicativo também permite que os estudantes acompanhem o seu histórico de participação no Enem. Caso o usuário já tenha realizado a prova em anos anteriores, poderá consultar suas notas em cada área do conhecimento e na redação, dispostas em gráficos de desempenho com a evolução anual.

Com essas informações, os candidatos podem ajustar seus planos de estudo para reforçar as áreas onde têm mais dificuldades.

6. Checar perguntas frequentes e orientações

Por fim, o aplicativo do Enem reúne esclarecimentos sobre as principais dúvidas dos estudantes. Na seção de perguntas frequentes e orientações, os candidatos podem visualizar respostas rápidas para questionamentos comuns, como:

Formato da prova

Processo de inscrição

Critérios de pontuação

Requisitos de elegibilidade

Além disso, essa seção inclui informações sobre como se preparar para o dia do exame e como interpretar os resultados das provas, garantindo que os candidatos estejam bem informados.

Por que usar o aplicativo do Enem?

Utilizar o aplicativo do Enem pode ser um diferencial na preparação para a prova. Ele oferece recursos que facilitam o estudo e a organização dos candidatos, como:

Acesso a provas anteriores

Realização de simulados

Cronograma atualizado

Consulta de locais de prova

Monitoramento do histórico de participação

Orientações e perguntas frequentes

Com essas funcionalidades, os estudantes podem se preparar de maneira mais eficaz, garantindo um desempenho satisfatório no exame.

Portanto, baixar e explorar o aplicativo do Enem é uma estratégia inteligente para quem deseja estar bem preparado para o Enem 2024.

