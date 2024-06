Dinheiro EXTRA liberado para brasileiros GRUPO 60+; entenda

Saiba como brasileiros podem resgatar valores esquecidos em contas antigas do Banco do Brasil. Veja quem tem direito ao dinheiro extra e como realizar o saque.

Nos últimos dias, o Banco do Brasil iniciou uma convocação importante para seus clientes com mais de 60 anos. A iniciativa visa resgatar possíveis valores esquecidos em contas bancárias antigas. No entanto, essa oportunidade é específica para aqueles que trabalharam sob regime CLT entre 1971 e 1988.

Além dos valores esquecidos, pode haver resquícios de aposentadorias e outros rendimentos relacionados ao trabalho desses cidadãos. Muitos brasileiros desconhecem essa possibilidade de ter valores esquecidos em contas bancárias antigas.

Centenas, milhares e até milhões de pessoas faleceram, mudaram de endereço ou simplesmente esqueceram o dinheiro, pois na época o valor não era relevante. Resgatar esses valores pode trazer um alívio financeiro inesperado para muitos. A seguir, saiba como fazer isso.

Qual é a origem dos valores nas contas antigas?

Os valores esquecidos nas contas antigas do Banco do Brasil têm várias origens:

Benefícios trabalhistas e salários: valores depositados por empregadores antigos ou benefícios que não foram sacados, como dinheiro do PIS/Pasep.

valores depositados por empregadores antigos ou benefícios que não foram sacados, como dinheiro do PIS/Pasep. Pensões e aposentadorias: benefícios previdenciários não retirados devido a complicações burocráticas ou falta de informações.

benefícios previdenciários não retirados devido a complicações burocráticas ou falta de informações. Resíduos das contas: saldos de contas inativas ou encerradas.

Quem tem direito de resgatar o dinheiro extra?

Para resgatar os valores, os beneficiários devem atender a alguns critérios específicos:

Titulares das contas do PIS/Pasep abertas entre 1971 e 1988.

Idosos com mais de 60 anos.

Titulares que não resgataram o dinheiro após a extinção do programa em 1988.

Como sacar o dinheiro no Banco do Brasil?

Para efetuar o saque dos valores esquecidos, é necessário acessar o aplicativo do FGTS da Caixa Econômica.

No app, os idosos acima de 60 anos devem realizar um cadastro ou fazer login para verificar se têm valores para retirar.

Se o cadastro não tiver sido feito, é necessário preencher um formulário com dados essenciais, como nome completo, data de nascimento, número do CPF, e-mail e senha para acesso.

É importante destacar que o Banco do Brasil ainda não informou o prazo de liberação do saque desses valores. Portanto, é essencial consultar a instituição para que o saque não seja negligenciado novamente.

Qual a diferença entre Abono Salarial, Cota do PIS e PIS?

O abono salarial é um benefício anual que corresponde a um salário mínimo vigente. É pago de acordo com o cronograma do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Os valores do abono se destinam ao trabalhador inscrito no PIS (Programa de Integração Social) ou Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) há, no mínimo, cinco anos.

Para receber o repasse em 2024, é necessário ter trabalhado sob regime CLT por pelo menos 30 dias no ano-base (2022), com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

O crédito é proporcional à quantidade de meses trabalhados no ano-base. Aqueles que trabalharam os 12 meses receberão o valor integral, enquanto os que trabalharam menos tempo terão direito ao valor proporcional.

A Caixa Econômica Federal é responsável pela distribuição dos créditos. A instituição informa que o repasse é feito através de depósito automático para aqueles que têm conta no banco.

Outros beneficiários recebem os valores por meio da Poupança Social Digital, acessível pelo app Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Cotas do PIS/Pasep

O pagamento de cotas do PIS/Pasep iniciou-se em 2019 e foi direcionado para empregados poderem resgatar valores que são seus por direito.

As cotas do PIS/Pasep se referem a recursos depositados em contas individuais ligadas a esses programas. A criação desses programas para colaboradores de instituições privadas e servidores públicos visa incluir os cidadãos no desenvolvimento das empresas, otimizando o setor econômico.

Em resumo, os beneficiários devem verificar se têm direito a esses valores esquecidos. Consultar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica é fundamental para garantir que nenhum valor seja negligenciado.

Essa convocação representa uma oportunidade significativa para muitos idosos, especialmente aqueles que desconheciam a existência desses fundos. Portanto, é essencial estar atento às instruções fornecidas pelo Banco do Brasil e realizar os procedimentos necessários para o resgate dos valores.

