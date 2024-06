Consumidores CPF final 8, 3, 7, 4, 1, 9, 6, 5, 2 e 0 são CONVOCADOS e podem receber prêmios em dinheiro

Programas do governo oferecem prêmios em dinheiro para quem insere o CPF na nota fiscal. Saiba como participar e aproveitar os benefícios financeiros.

Os programas que incentivam o CPF na nota fiscal estão disponíveis em muitos Estados do país. Eles têm distribuído mensalmente valores consideráveis para os consumidores. Os recursos ficam disponíveis de várias formas, chegando a prêmios milionários.

Criado para o incentivo à regularização fiscal de empresas, os programas motivam os brasileiros a solicitar as notas fiscais, oferecendo oportunidades de ganhar muitas premiações. Para participar, os consumidores devem apenas inserir o CPF na nota fiscal no ato da compra.

Em certos Estados é preciso realizar um cadastro na plataforma oficial, como acontece com o Nota Fiscal Paulista. O programa promove conformidade fiscal, bem como oferece benefícios atrativos de cunho financeiro para os participantes. Saiba mais a seguir.

Como funcionam os programas de CPF na nota e como inscrever?

Para participar dos programas de CPF na nota, os consumidores têm que seguir etapas simples. Realizando compras de, no mínimo, R$ 100, o cidadão automaticamente já concorre ao sorteio mensal.

Além do mais, terá direito de resgate de parte dos impostos que foram pagos com as suas aquisições por meio do cashback.

A saber, apenas em maio, aproximadamente R$ 34,7 milhões em créditos ficaram disponíveis, beneficiando cerca de 14 milhões de consumidores que se inscreveram na iniciativa.

Os valores não ficam limitados apenas às pessoas físicas, mas são destinados também a condomínios, pessoas jurídicas e entidades beneficentes.

Nota Fiscal Paulista

Para integrar o programa em São Paulo, os consumidores têm que realizar a inscrição por meio do site oficial da Nota Fiscal Paulista.

Essa plataforma permite que seja feita consulta de valores disponíveis para o resgate e outros serviços. Para isso, os usuários devem informar o CPF, bem como a senha cadastrada. O dinheiro resgatado é liberado na conta bancária que o cidadão indicou.

Ademais, esse programa oferece vários benefícios para seus participantes. Além de ter a possibilidade da concorrência a sorteios mensais, o inscrito tem direito de resgatar parte de seus impostos pagos, como citado.

O recurso é liberado, dessa forma, como cashback, o que proporciona uma vantagem financeira mais direta para os consumidores.

Benefícios do CPF na Nota

Entre os benefícios principais, destacam-se:

Sorteio mensal – concorrendo aos prêmios significativos fazendo R$ 100 em compras;

– concorrendo aos prêmios significativos fazendo R$ 100 em compras; Cashback – resgate de uma parte dos impostos que foram pagos nas compras, que cai diretamente para o consumidor na conta bancária;

– resgate de uma parte dos impostos que foram pagos nas compras, que cai diretamente para o consumidor na conta bancária; Diversidade dos beneficiários – além das pessoas físicas, o programa aceita condomínios, empresas e entidades beneficentes.

Para fazer a inscrição, bem como consultar valores disponíveis, o consumidor deve acessar o site oficial da Nota Fiscal Paulista. Para outros Estados, basta consultar se existe um programa ativo.

Ademais, a plataforma é segura e intuitiva, garantindo que todos os usuários gerenciem seus benefícios de forma eficiente. As consultas de valores disponíveis para o resgate são bem simples, exigindo somente o CPF e senha cadastrada.

Nota Fiscal Gaúcha fora do ar

Devido às intensas chuvas que culminaram nas enchentes que, infelizmente, afetaram algumas cidades gaúchas, como Porto Alegre, o governo estadual resolveu tomar ações para preservar os cidadãos.

Por medida de segurança, tanto o site quanto os aplicativos Menor Preço e NFG, integrantes do programa Nota Fiscal Gaúcha, ficarão indisponíveis até segunda ordem.

Os consumidores do Rio Grande do Sul não estão tendo acesso às plataformas desde o começo do mês de maio.

Assim, todas as notas fiscais das compras que forem feitas com o CPF dos consumidores serão registradas no sistema normalmente, para efeito de participação nos sorteios mensais, obtenção dos descontos no “Bom Cidadão”, além da pontuação de entidades sociais.

Tão logo os sistemas retornem integralmente, a Receita Estadual orientará os gaúchos quanto aos prazos referentes ao resgate das premiações e acerca da participação em demais modalidades.

