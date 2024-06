WhatsApp ganha NOVA FUNÇÃO para facilitar sua vida; novidade é INCRÍVEL

WhatsApp testa novo discador no app para Android, agilizando ligações sem salvar números na agenda. Recurso em fase Beta promete melhorar a experiência dos usuários.

O WhatsApp começou a testar um discador próprio para agilizar ligações no aplicativo para celulares Android.

Essa mudança permite digitar o número e ligar para um contato rapidamente, sem a necessidade de salvá-lo na agenda.

Segundo o site WABetaInfo, a novidade foi liberada na versão 2.24.13.17 do Beta do mensageiro na Play Store. Essa atualização simplifica o processo de comunicação no WhatsApp. Saiba mais!

Atualização no WhatsApp permite discar números diretamente pelo app, sem precisar salvar na agenda. Função está em teste na versão Beta para Android. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o novo discador do WhatsApp funciona?

O novo discador pode ser acessado a partir de um ícone flutuante na aba de ligações do aplicativo. Após digitar o número, o mensageiro ainda oferece um atalho para salvar o contato, o que pode ser muito útil na hora de trocar informações com outras pessoas.

Essa funcionalidade facilita a adição de novos contatos, eliminando etapas desnecessárias e tornando a comunicação mais fluida.

Com essa novidade, o WhatsApp pode simplificar ainda mais o processo para adicionar pessoas no mensageiro. Vale lembrar que, por muito tempo, era necessário salvar o contato na agenda do celular e só depois abrir uma conversa com a pessoa no app.

O cenário mudou no ano passado, quando o aplicativo permitiu iniciar conversas com números desconhecidos a partir da busca. Agora, a adição do discador direto representa um passo significativo na evolução da usabilidade do WhatsApp.

A chegada do discador também ajudaria em situações de emergência. Como muitas pessoas usam o WhatsApp como método principal para ligações, bastaria digitar o número para já entrar numa chamada de áudio, pulando todo o processo de cadastrar o contato.

Essa atualização pode ser vital em momentos críticos, onde a rapidez na comunicação é essencial. Notícia da Manhã.

Confira: T1GRINHO no WhatsApp? Usuários do WhatsApp reclamam de serem adicionados em grupos SEM autorização

Disponibilidade e novas melhorias

Inicialmente, o recurso foi liberado apenas na versão Beta do aplicativo para Android. Em teste feito pelo Canaltech, não foi possível acessar o discador num dispositivo que faz parte do programa experimental, o que indica que a distribuição está limitada e pode chegar a mais pessoas nas próximas semanas. A liberação gradual permite ajustes e melhorias antes da disponibilização ampla.

Vale lembrar que o WhatsApp recentemente anunciou melhorias nas chamadas do aplicativo. No caso das ligações de áudio, o app adotou um novo codec para melhorar o cancelamento de ruído e o eco em locais barulhentos. Essas melhorias são cruciais para garantir a qualidade das chamadas, proporcionando uma experiência de uso superior.

Além disso, o mensageiro ampliou o suporte para até 32 participantes numa reunião de áudio e lançou um recurso estilo Zoom para destacar palestrantes.

Essas inovações mostram o comprometimento do WhatsApp em se manter relevante e competitivo no mercado de comunicação digital, atendendo às necessidades de seus usuários de maneira eficaz e inovadora.

Benefícios do novo discador do WhatsApp

O novo discador do WhatsApp traz uma série de benefícios para os usuários, incluindo:

Rapidez na realização de chamadas : não é mais necessário salvar o número antes de ligar.

: não é mais necessário salvar o número antes de ligar. Facilidade na adição de novos contatos : o atalho para salvar números torna o processo mais simples.

: o atalho para salvar números torna o processo mais simples. Eficiência em situações de emergência : a possibilidade de discar diretamente é crucial em momentos de urgência.

: a possibilidade de discar diretamente é crucial em momentos de urgência. Melhoria na qualidade das chamadas : o novo codec para áudio aprimorado garante uma comunicação clara, mesmo em ambientes ruidosos.

: o novo codec para áudio aprimorado garante uma comunicação clara, mesmo em ambientes ruidosos. Expansão do suporte a reuniões de áudio: suporte para até 32 participantes e destaque de palestrantes.

Esses benefícios refletem a busca constante do WhatsApp por melhorias que tornem a comunicação mais acessível e eficiente para todos os seus usuários.

Expectativas futuras

Com a introdução do discador direto, espera-se que o WhatsApp continue a desenvolver funcionalidades que atendam às demandas dos usuários.

A inovação constante é uma marca registrada do aplicativo, que busca se manter à frente em um mercado altamente competitivo. Futuras atualizações podem trazer ainda mais melhorias e recursos que facilitam a comunicação diária.

O novo discador representa uma evolução significativa no uso do WhatsApp, tornando as chamadas mais rápidas e práticas. A funcionalidade está em fase de testes, mas promete transformar a maneira como os usuários realizam e gerenciam suas chamadas.

Com essa atualização, o WhatsApp reafirma seu compromisso com a inovação e a qualidade, sempre buscando oferecer a melhor experiência de uso possível.

Confira: WhatsApp SÃO JOÃO; decore seu mensageiro e entre no clima de festa